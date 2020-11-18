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Клиенты SAP смогут осуществить быструю миграцию с помощью SAP Advanced Data Migration by Syniti

ПО Софт

SAP и Syniti объявили о начале сотрудничества в области предоставления услуг по миграции данных с помощью SAP Advanced Data Migration by Syniti.

SAP Advanced Data Migration by Syniti предназначено для быстрого и легкого перехода на SAP S/4HANA как на собственных мощностях компании, так и в облаке. Среди основных преимуществ использования нового партнерского решения: 303% рентабельности инвестиций за три года и средней окупаемости за восемь месяцев; на 46% быстрее завершение проектов миграции данных; 96% сокращение незапланированных простоев.

В основе решения находятся готовые бизнес-данные, которые базируются на проверенной методологии миграции и лучших практиках. Это помогает экономить затраты на управление проектом и сокращает время перехода на новое ПО. Кроме этого, решение не просто позволяет выполнять технические манипуляции, но и создает целый процесс управления миграцией и подключает к нему всех заинтересованных участников.

Обычно при замене одной системы управления на другую появляется ряд вопросов, которые нельзя решить с помощью существующих инструментов из-за сложности обеспечения качества переносимых данных и управление процессом миграции. То есть можно справиться либо с вопросами технического характера, либо управления проектом. В результате процесс миграции становится неуправляемым. SAP Advanced Data Migration by Syniti координирует все действия с помощью единой веб-консоли. Она очищает и согласовывает данные из любой исходной системы с SAP S/4HANA с помощью SAP Enterprise Information Management (EIM). Автоматическая генерация кода ETL уменьшает сроки проекта, так как нет необходимости писать собственный код. Кроме этого, уже на ранних этапах миграции при моделировании нагрузок возможно устранить все сложности еще до запуска, что значительно снижает стоимость и риск при крупномасштабном проекте. Постоянный мониторинг в реальном времени отслеживает статус проекта и выделяет все проблемы и сбои при загрузке для немедленного решения.

«Сегодня данные становятся для компаний одним из основных источников дохода. И оттого, как бизнес будет правильно ими распоряжаться, во многом зависит его устойчивое развитие в будущем. SAP Advanced Data Migration by Syniti поможет российским компаниям в создании единого источника данных – мощного цифрового ядра, которое ведет обмен информацией в режиме реального времени. Наши клиенты смогут максимально быстро преодолеть процесс миграции данных из уже существующих систем в SAP S/4HANA, снизив при этом риски и затраты», – отметил Юрий Бондарь, заместитель генерального директора SAP CIS.



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