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SAP Marketing Cloud и SAP S/4HANA получили сертификаты безопасности ФСТЭК

Интеграция Инфраструктура Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) сертифицировала облачные решения SAP Marketing Cloud и SAP S/4HANA, размещенные в локальном центре обработки данных SAP.

Аттестаты соответствия выданы сроком на пять лет. Органом сертификации стал «Центр безопасности информации» (ЦБИ), аккредитованный ФСТЭК России. Как указано в сертификатах, решения SAP Marketing Cloud и SAP S/4HANA располагают встроенными средствами защиты информации и гарантируют безопасность обрабатываемых данных клиентов.

«В условиях быстрого развития технологий аттестация решений позволяет использовать последние технологические инновации и при этом полностью соответствовать законодательству Российской Федерации, защищая данные российских компаний. Решения SAP остаются единственными международными облачными сертифицированными продуктами на российском рынке. Мы, со своей стороны, продолжаем поддерживать развитие конкурентной российской экономики и предоставляем доступ к лучшим мировым практикам и высокозащищенной среде для хранения и обработки информации», – сказал Дмитрий Красюков, исполнительный директор SAP CIS.

За последние 6 лет компания SAP планомерно перенесла в дата-центр свои основные облачные сервисы и ключевые решения SAP HANA Enterprise Cloud, SAP Ariba, SAP SuccessFactors, SAP IBP, SAP Cloud Platform, портфолио решений SAP Customer Experience, SAP S/4HANA Cloud. Пользователями облачных услуг SAP являются такие компании, как Сбербанк, НЛМК, Алкогольная Сибирская Группа, Акрон, Уралхим, Руcагро, SPLAT, Лаборатория Касперского, Globus, Декатлон, Segezha Group и многие другие.

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