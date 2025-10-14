Navicon и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ развивают проектное обучение на образовательной программе «Бизнес-информатика»

Системный интегратор и разработчик Navicon продолжает сотрудничество с департаментом Бизнес-информатики ВШБ НИУ ВШЭ. Команда интегратора приняла участие в реализации проектных семинаров и курсовых проектов для бакалавров 3 курса ОП «Бизнес-информатика». Более 60 студентов этой программы в течение полугодия под руководством экспертов-практиков Navicon изучали интегрированное планирование, бизнес-аналитику и машинное обучение. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Студенты получили возможность не только приобрести практические навыки проектной работы, максимально приближенной к реальным условиям рынка, но и освоить технологии внедрения таких аналитических платформ класса CPM/IBP, как Optimacros. Optimacros — это low-code/no-code платформа корпоративного класса, которая полностью соответствует требованиям импортозамещения и внедряется в крупнейших российских компаниях для решения задач интегрированного планирования, бюджетирования и аналитики.

Работа была построена по классическим канонам практики внедрения аналитических систем. На первом этапе (январь-март), в рамках дисциплины «Проектный семинар ИТ-консалтинг», в соответствии с кейс-заданиями студенты в составе проектных команд исследовали предложенные компании, формировали требования к программному обеспечению, готовили обоснование проектных решений. На втором этапе (апрель-июнь) проектные команды занимались реализацией утвержденных решений: переносили разработанные модели в рабочую среду, тестировали пользовательские сценарии и готовили контрольные примеры.

В составе проектных команд по пять человек у студентов была возможность попробовать свои силы в роли тимлида проекта, бизнес-аналитика, разработчика. Каждая команда прошла полный цикл работы над проектом — от коммуникации с заказчиком, сбора и фиксации требований к решению до составления проектной документации и непосредственной реализации. Студенты научились разрабатывать план проекта, определять его функциональные рамки, контролировать ход и результаты.

Для работы студентам предоставили доступ к платформе Optimacros, обучающим материалам и видеоурокам. Они смогли изучить принципы работы системы, ее функциональные возможности, а также получили представление о том, как именно происходит работа на типовом проекте внедрения или миграции на российское ПО.

«Особенно ценно, что для участия в программе коллеги выбрали именно наше ПО, которое позволяет начать разработку без специфических ИТ-знаний. Все реализуется на уровне понятной функциональности, формульной логики и визуальных настроек. Студенты без навыков программирования смогли погрузиться в аспекты реализации проектов и настройки системы по задачам, входящим в периметр интегрированного бизнес-планирования. Мы рады, что экосистема сертифицированных моделеров Optimacros, насчитывающая сегодня более 800 специалистов, может пополняться за счет учащихся, готовых приступать к решению реальных кейсов и прикладному использованию полученных знаний», — сказал Максим Шилов, коммерческий директор ГК «Оптимакрос».

Итогом обучения стала защита курсовых проектов перед комиссией, в которую вошли представители Высшей школы экономики, эксперты Navicon и отраслевые заказчики. Все это позволило студентам-участникам проектов получить опыт, приближенный к реалиям рынка, и сформировать навыки для работы в текущих условиях.

«Главная ценность этого проекта — его практико-ориентированность, — сказал Сергей Брускин, академический координатор проектного обучения, доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. — В течение учебного года студенты не только применяли знания, полученные на других дисциплинах, но и прошли полный жизненный цикл ИТ-проекта. Такой опыт, включая командное взаимодействие и глубокое погружение в инструменты интегрированного планирования, крайне важен для формирования компетенций будущих ИТ-специалистов».

«Сегодня мы наблюдаем острую нехватку квалифицированных специалистов. Наш проект с Высшей школой бизнеса НИУ ВШЭ помогает решить эту проблему, позволяя студентам уже в стенах вуза применять теоретические знания в условиях, приближенных к реальным. На протяжении учебного года студенты могли перенимать практический опыт от наших лучших экспертов. Этот опыт “из первых рук” и работа с профессиональными системами — бесценный багаж, который сглаживает переход от учебы к реальной работе и значительно повышает их ценность на рынке труда, — сказала Юлия Романова, директор по консалтингу Navicon. — В рамках дальнейшего сотрудничества, в котором заинтересованы как мы, так и наши партнеры департамента Бизнес-информатики, мы планируем сделать упор на передовых технологиях, в частности, ИИ и машинном обучении. Это позволит студентам выйти на рынок труда с самыми актуальными и востребованными навыками».