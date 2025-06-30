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Navicon PlanEngine
УПОМИНАНИЯ
|30.06.2025
|Navicon представил универсальный оптимизатор для всех IBP-систем 1
Navicon PlanEngine и организации, системы, технологии, персоны:
|Navicon - Навикон 302 1
|Gurobi Optimization - Gurobi Optimizer 8 1
|IBM CPLEX 5 1
|SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 63 1
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