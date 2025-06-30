Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177821
ИКТ 13833
Организации 10753
Ведомства 1470
Ассоциации 1005
Технологии 3469
Системы 25813
Персоны 76355
География 2879
Статьи 1531
Пресса 1226
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2655
Мероприятия 856

Navicon PlanEngine


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Navicon представил универсальный оптимизатор для всех IBP-систем 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Navicon PlanEngine и организации, системы, технологии, персоны:

Navicon - Навикон 302 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 55 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2272 1
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 46 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4216 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3761 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68982 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 398 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21146 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7792 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32247 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10799 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6978 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4239 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8963 1
Gurobi Optimization - Gurobi Optimizer 8 1
IBM CPLEX 5 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 63 1
Романова Юлия 4 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 664 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5051 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4548 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369000, в очереди разбора - 750171.
Создано именных указателей - 177821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще