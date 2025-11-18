Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ambite A1 Systems А1 Системс
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Ambite и организации, системы, технологии, персоны:
|ZED+ Temafon - Темафон 15 2
|Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 48 2
|ZED+ Group 20 2
|НСК - Наша Сервисная Компания 52 2
|Veon - VimpelCom - ВымпелКом 799 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9179 2
|LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 109 2
|Rumi 2 2
|Loyality Partners 3 2
|M.I.P.R. 7 2
|Альфа-Банк 1858 2
|Альфа-Групп 730 2
|Nouse Limited 2 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1039 2
|Туровецкий Владимир 7 2
|Баев Владимир 2 2
|Фридман Михаил 142 2
|Енгибарян Ваге 12 2
|Испания - Королевство 3758 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400980, в очереди разбора - 732664.
Создано именных указателей - 186024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.