Бизнес получил решение для гибкого управления eSIM и услугами связи в устройствах

«СберМобайл» и «А1 Системс» совместно представили IoT Hub для управления eSIM-чипами и услугами связи, который позволяет компаниям менять оператора и регулировать подключения дистанционно — без замены SIM-карт и физического доступа к устройству. Решение создано для бизнеса, развивающего проекты интернета вещей (IoT). Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Оригинальная разработка предоставляет компаниям возможность ускорить масштабирование и минимизировать расходы на процессы организации и поддержания связи. IoT Hub объединяет клиентский портал для управления и сервер для защищенного выполнения операций. Решение совместимо с eSIM-чипами всех форматов (2FF, 3FF, 4FF, MFF2).

Платформа поддерживает полный цикл управления eSIM — от загрузки профиля на чип до автоматизированного переключения на оптимальную сеть. С ее помощью компании могут централизованно выполнять массовые операции, минимизировать операционные расходы и обеспечивать непрерывность работы сервисов даже в удаленных или труднодоступных регионах страны. Решение интегрируется с действующими M2M-платформами по API, чтобы управлять тарифами, лимитами и другими услугами связи.

Разработанная технология позволяет дистанционно подключаться к любому оператору в России без выезда инженеров и замены сим-карт. Все операции выполняются в защищенном контуре с использованием российских программных решений. Это гарантирует безопасность данных и автономность от иностранных платформ. По оценке экспертов компаний, внедрение решения позволит убрать затраты на логистику сим-карт, ускорить развертывание проектов на 60% и повысить доступность сервисов на 90%.

Павел Якуняшев, директор по продуктам для бизнеса в «СберМобайле»: «По прогнозам, к 2027 г. объем российского рынка решений на базе M2M- и IoT-технологий может достигнуть 254 млрд руб. Это направление становится одним из драйверов роста, и мы видим в его развитии значительный потенциал. IoT Hub открывает для бизнеса новый уровень самостоятельности в управлении связью: теперь оператор — это не ограничение, а осознанный выбор. Решение делает промышленный интернет вещей по-настоящему гибким и защищенным».

Илья Дрибинский, генеральный директор «А1 Системс»: «Мы объединили экспертизу в области связи и IoT, чтобы создать продукт, соответствующий мировым стандартам и требованиям российского рынка. Платформа дает клиентам прозрачный контроль, обмен данными и аналитику в едином окне. Это важный шаг в развитии отрасли».