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Dell UltraSharp

СОБЫТИЯ

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13.01.2022 Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM 3
23.11.2021 Как за несколько часов узнать о новейших решениях, которые позволят вам вывести свою IT-трансформацию на совершенно новый уровень? 1
10.01.2020 Dell представила ПК и дисплеи с поддержкой ИИ и 5G 4
02.09.2019 Лучшие ультраширокие мониторы: выбор ZOOM 2
30.05.2019 Dell обновила линейку рабочих станций Precision 1
30.05.2019 Dell обновила линейки XPS, Inspiron и Vostro 1
13.02.2019 Как работают мониторы с защитой зрения: рейтинг лучших моделей 3
10.04.2018 Dell привез в Россию дешевые безрамочные моноблоки и мощные ноутбуки. Цены 2
04.04.2018 Лучшие мониторы формата 4K. Выбор ZOOM 2
09.01.2018 Топ-5 игровых моноблоков. Выбор ZOOM 1
25.04.2017 Лучшие ноутбуки по версии ZOOM 1
27.07.2016 Пять аналогов MacBook Pro по версии ZOOM 1
26.07.2016 Dell начала в России продажи новых мониторов для бизнеса и частных пользователей 4
29.06.2016 Полный улей технологий 2
25.11.2015 Dell представила профессиональные мониторы UltraSharp 11
16.07.2015 Ноутбук Dell XPS 13: безграничные возможности с безрамочным дисплеем 1
04.06.2015 Топ-10 cамых лёгких ноутбуков: портативная мощность, мощная портативность 1
13.03.2015 Новые ноутбуки линейки Dell Inspiron доступны в России 2
21.01.2015 Анонсы и победы Dell на выставке CES 2015 1
12.09.2014 Dell пополнила портфель продуктов Latitude и OptiPlex новыми моделями 2
19.12.2013 Dell анонсировала новые мониторы с разрешением Ultra HD и Full HD 6
09.10.2013 Продажи новых рабочих станций Dell Precision для инженеров и дизайнеров стартовали в России 3
16.04.2013 Dell запустила новый облачный сервис для поставщиков медиаконтента 1
04.04.2013 Dell привезла в Россию 29-дюймовый монитор формата 21:9 3
03.04.2013 Лучшие мониторы Dell - теперь в России 3
20.02.2013 Dell обновил флагманскую линейку мониторов UltraSharp 6
13.02.2013 Флагманский монитор Dell получил замену 2
23.01.2013 Лучшие мониторы 2012 года. Выбор ZOOM.CNews 3
20.10.2011 Dell выпустила мониторы серии UltraSharp 2
27.07.2011 Dell показала доступный FullHD-монитор с IPS-матрицей 1
19.05.2010 Dell выпустила мониторы для дизайнеров с ограниченными финансами 3
17.03.2008 Dell представил 20-дюймовый монитор для дизайна и развлечений 2
23.05.2007 Новый игровой ПК Dell XPS – базовая стоимость $6 тыс. 1
07.09.2006 "Мамонт" от HP составит конкуренцию Dell 1
04.08.2006 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших мультимедийных ноутбуков 1
01.06.2006 Dell представил новый 24-дюймовый ЖК-монитор 3
30.05.2006 Ноутбуки: хиты продаж апреля 1
19.04.2006 Dell выпустил новую линейку игровых ноутбуков 1
04.04.2006 3 вида матриц в ноутбуках: какой выбрать? 1

Публикаций - 49, упоминаний - 103

Dell UltraSharp и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5197 43
Dell Technologies - Dell Computer 2220 32
Nvidia Corp 4040 15
Intel Corporation 12846 15
ASUS - AsusTek Computer Inc 2199 10
Acer Group - Acer Inc 2806 7
Samsung Electronics 11091 6
AMD - Advanced Micro Devices 4675 6
HP Inc. 5901 5
Microsoft Corporation 25807 4
Lenovo Group 2466 4
Apple Inc 13203 4
LG Electronics 3741 4
Sony 6745 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 423 3
Toshiba Corporation 2983 3
Philips 2100 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 752 2
HP - Hewlett-Packard 3667 2
ViewSonic 328 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 2
AMD Graphics Product Group - ATI 974 2
SonicWall 59 2
VAIO 475 2
Dell Alienware Corp 154 2
IBM - International Business Machines Corp 9705 2
Dell Client Solutions Group - Dell Client Product Group - Dell Consumer and Small Business Product Group 14 2
Fujitsu 2107 1
Hitachi - Хитачи 1502 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Yealink Network Technology 85 1
Red Hat 1378 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1003 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Logitech 437 1
Adobe Systems 1599 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Sharp Corporation 1062 1
AOC 116 1
Bang&Olufsen - B&O 149 1
Россети Ленэнерго 1699 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2436 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Uber 361 1
Белый Ветер 365 1
Magna Science Adventure Centre 1 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
Правительство Тайваня 48 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6516 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 432 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1524 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13292 32
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10620 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22673 22
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15491 20
Контрастность 3048 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6482 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10404 14
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3164 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6428 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18403 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14807 14
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4222 13
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 872 13
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1225 12
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3965 12
DDR - Double data rate 3093 12
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1312 11
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2733 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10737 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13527 10
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4459 9
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6624 9
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 9
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2036 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5886 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13099 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4665 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5713 8
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5925 8
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 152 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17025 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10771 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11567 7
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2322 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7956 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26918 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3800 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28376 6
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1277 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4422 6
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 320 16
Intel Core - Семейство процессоров 1254 10
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1372 9
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 9
Nvidia GeForce GTX 525 8
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 6
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1446 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 5
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 5
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 5
AMD Mobility Radeon 232 5
Nvidia GeForce Go 189 5
Microsoft Windows 16936 5
Microsoft Windows Hello 210 4
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 347 4
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 206 4
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 171 4
Intel HD Graphics - графический процессор 233 4
Microsoft Windows 10 1946 4
Dell InfinityEdge 20 4
Intel Core i - Cерия процессоров 535 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 1089 3
Apple iPhone 6 4861 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 875 3
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 104 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 3
Nvidia Quadro GPU 279 3
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 83 3
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 89 3
Acer Aspire - серия ноутбуков 350 3
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 183 3
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 137 3
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 3
Intel Centrino - Intel Sonoma 585 3
Dell Truelife 12 3
Acer CrystalBrite 38 3
Dell ComfortView 8 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7646 3
Google Android 15291 3
Ксенин Алекс 311 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Wah Ray - Ва Рэй 1 1
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
Tobul Tom - Тобул Том 1 1
Pette Bob - Пэтт Боб 10 1
Loizeau Jimmy - Лойзо Джимми 4 1
Taylor Richard - Тэйлор Ричард 7 1
Power Irene - Пауэр Ирен 1 1
Schell Kirk - Шелл Кирк 2 1
Chen Yisong - Чэнь Юйсун 3 1
Auger James - Огер Джеймс 4 1
Mainelli Tom - Мейнелли Том 10 1
Sam Burd - Сэм Бурд 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166934 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54850 5
Китай - Тайвань 4274 3
Европа 24992 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13833 3
Япония 13820 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5501 2
Южная Корея - Республика 7068 2
Африка - Африканский регион 3645 1
Ближний Восток 3158 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1825 1
Австрия - Австрийская Республика 1358 1
Люксембург Великое Герцогство 447 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1548 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 393 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19227 1
Азия - Азиатский регион 5934 1
Ирландия - Республика 1053 1
Финляндия - Финляндская Республика 3702 1
Сингапур - Республика 1957 1
США - Нью-Йорк 3185 1
Германия - Федеративная Республика 13243 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7593 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1523 5
Ergonomics - Эргономика 1756 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3377 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5532 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7459 3
Углерод - Сarboneum - химический элемент 348 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12352 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27420 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6204 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9123 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10920 2
Английский язык 7043 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33918 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3043 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3192 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 2
Ботаника - Растения - Plantae 1173 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 723 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 746 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4573 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6624 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7860 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3871 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2444 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10411 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21779 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5614 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1383 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6189 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1116 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2694 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1247 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2133 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3135 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11712 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16154 1
Физика - Physics - область естествознания 2949 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7544 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2291 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 9
Чудо техники 60 1
New Scientist 1448 1
Computer Weekly 376 1
Ananova 250 1
Commercial Times 110 1
Maeil Business Newspaper 91 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
New York Post 53 1
IDC - International Data Corporation 4994 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
PolyU, HKPU - Hong Kong Polytechnic University - Xianggang Ligong Daxue - Гонконгский политехнический университет 3 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
CeBIT 614 1
PC Expo 36 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467820, в очереди разбора - 725285.
Создано именных указателей - 200060.
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