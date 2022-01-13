Индексная книга (каталог) CNews*
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Dell UltraSharp
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 49, упоминаний - 103
Dell UltraSharp и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 9
|Чудо техники 60 1
|New Scientist 1448 1
|Computer Weekly 376 1
|Ananova 250 1
|Commercial Times 110 1
|Maeil Business Newspaper 91 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|New York Post 53 1
|HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
|PolyU, HKPU - Hong Kong Polytechnic University - Xianggang Ligong Daxue - Гонконгский политехнический университет 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467820, в очереди разбора - 725285.
Создано именных указателей - 200060.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467820, в очереди разбора - 725285.
Создано именных указателей - 200060.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.