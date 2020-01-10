Dell представила ПК и дисплеи с поддержкой ИИ и 5G

Dell Technologies представила новые продукты и программное обеспечение в премиальных сегментах своих линеек Latitude, XPS и портфолио дисплеев. Они помогут клиентам внедрять инновации, сотрудничать и достигать большего в следующем десятилетии. Обладая искусственным интеллектом (ИИ), поддержкой сетей 5G и инновационным дизайном, эти новейшие компьютеры и дисплеи Dell Technologies делают работу и развлечения более эффективными, интеллектуальными и приятными.

«Индустрия ПК никогда не была такой яркой и динамичной благодаря встроенному ИИ, поддержке 5G и лучшему дизайну, который мы когда-либо видели. Все это нацелено на то, чтобы сделать нашу жизнь проще и насыщеннее, - сказал Сэм Бурд (Sam Burd), президент Dell Client Solutions Group. - Что меня по-настоящему впечатляет, так это то, что при всех тех замечательных анонсах и новинках, которые мы можем узнать и увидеть на выставке CES, ПК играет центральную роль, помогая людям внедрять инновации и достигать большего».

«Пользователи ПК становятся все более опытными в отношении устройств, которые они выбирают для своей работы и игр. Они отдают предпочтение более премиальным продуктам, в которых сделан акцент на хороший дизайн, высокую производительность и интуитивно понятные технологии, - отметил Том Мейнелли (Tom Mainelli), вице-президент группы Devices and Consumer компании IDC. - Наше исследование показывает, что все больше новых сотрудников выбирают рабочие места, принимая во внимание предлагаемые работодателями устройства. Как покупатели, так и потребители ИТ-техники заинтересованы в ПК с дисплеями, технологиями подключения и аккумуляторами следующего поколения».

Dell представила серию Latitude 9000 – ПК класса ультра-премиум для руководителей и мобильных специалистов. Новые Latitude 9510 обладают качествами, необходимыми бизнес-пользователям: рекордным временем автономной работы, рассчитанной на 30 с лишним часов, архитектурой с поддержкой 5G и мощной аудиоподсистемой, а также предусматривают интеллектуальные решения, повышающие продуктивность работы.

Latitude 9510 - компактный и легкий коммерческий 15-дюймовый ПК. Он имеет 15-дюймовый экран, габариты которого не превышают размера экрана большинства 14-дюймовых продуктов, и легко помещается в небольшую сумку. Благодаря весу всего 1,45 кг профессионалы могут путешествовать налегке. Им не нужно брать с собой отягощающих ношу зарядных устройств, адаптеров или наушников, необходимых в течение рабочего дня. Большой размер экрана и возможности самого быстрого в отрасли мобильного широкополосного доступа Wi-Fi 6 и 5G позволяют руководителям работать более продуктивно и там, где им необходимо. Конструкция ПК включает в себя встроенные в динамики антенны 5G для сохранения площади дисплея InfinityEdge, а вентиляторы с лопастями из углеродного волокна и двойные трубки теплоотвода обеспечивают тихую работу и исключают перегрев корпуса.

Компьютеры имеют сертификацию Project Athena и оснащаются процессорами Intel Core i7 до 10 поколения с технологией vPro. Отделка Latitude 9510 отличается обработанным алюминиевым покрытием со срезанными гранями. Latitude 9510 - отзывчивый и интеллектуальный бизнес-ПК, лидирующий в отрасли благодаря встроенной и автоматизированной технологии повышения продуктивности на основе искусственного интеллекта. Новое программное обеспечение Dell Optimizer работает в фоновом режиме уменьшая задержки и не раздражая пользователя медленной реакцией.

Оно позволяет работать быстрее с помощью функции ExpressResponse: на основе пользовательских предпочтений и машинного обучения, используя технологию Intel Adaptix, она ускоряет запуск часто используемых приложений, позволяет быстро переключается между приложениями и повышает общую производительность приложений для продуктивной работы.

Экономить заряд батареи с помощью функции ExpressCharge: искусственный интеллект и машинное обучение увеличивают время работы от батареи в зависимости от режима заряда и типичного потребления энергии. При критически низком заряде батареи Latitude 9510 будет корректировать настройки для сохранения ресурсов, например, понижать яркость экрана или выбирать лучший режим заряда, такой как ExpressCharge Boost, который заряжает батарею на 35% за 20 минут, чтобы можно было быстро начать работать.

Просто и безопасно входить в систему с помощью функции ExpressSign-in: она определяет присутствие пользователя, обеспечивая более быстрый вход в систему, повышенную безопасность и продуктивность благодаря датчику присутствия Dell с поддержкой технологий Intel® Context Sensing и Windows Hello.

Использовать громкую связь с функцией Intelligent Audio: мощные динамики, усилитель и четыре микрофона с шумоподавлением обеспечивают реалистичное взаимодействие, в то время как функция Intelligent Audio улучшает слышимость во время конференц-связи, устраняя эхо и фоновые шумы, где бы вы ни находились.

Благодаря Dell Technologies Unified Workspace новые владельцы Latitude могут продуктивно работать с самого первого дня. Такой подход дает сотрудникам возможность работать на ПК без задержек и помех, обеспечивает рабочий процесс без задержек и помех, а ИТ-специалистам предоставляет автоматизированные, открытые и интеллектуальные решения для управления, которые помогают им легко развертывать, защищать ПК, управлять ими, поддерживать все устройства в своей организации.

Dell представила новый XPS 13 с современным дизайном, предложив поклонникам бренда элегантный ПК с одним из лучших пользовательских интерфейсов. Большой дисплей, клавиатура от края до края, большая сенсорная панель и возможность открыть компьютер одной рукой обеспечивают баланс между эстетикой и функциональностью. Обработанный алюминий, углеродное волокно, стекловолокно и закаленное стекло Corning Gorilla обеспечивают долговечность и легкость конструкции.

Пользователям, которым требуется максимальное пространство на экране, Dell предлагает инженерные решения – узкие рамки экрана XPS 13 «InfinityEdge» и более тонкий, компактный форм-фактор. Благодаря большей площади дисплея с соотношением сторон 16:10 на 6,8% и увеличению яркости на 25%, новый XPS InfinityEdge предлагает больше экранного пространства для многозадачности и позволяет уловить все детали новейшего сериала. Придерживаясь предпочтений поклонников XPS, этот новый дизайн также предлагает 13,4-дюймовый дисплей в 11-дюймовом форм-факторе, аккуратно помещающемся на откидном столике в самолете.

XPS 13 с сертификацией Project Athena оснащается 10-нм мобильными процессорами Intel Core 10-го поколения и обеспечивает мобильных пользователей, которым необходимы вычислительная мощность и производительность, до 19 часов автономной работы. Более простая и надежная упаковка не требует вспененных материалов, облегчая переработку. Доступные опции включают традиционный XPS 13 с Windows 10 или версию Developer Edition с Ubuntu 18.04LTS.

Компания Dell Technologies запустила Dell Cinema Guide - универсальный магазин для поиска потоковых развлечений, который теперь доступен для всех пользователей Windows, скачавших приложение. Пользователи могут быстро и легко найти телевизионные шоу и фильмы в более чем 200 потоковых сервисах в одном простом руководстве по контенту; и наслаждаться всем этим в Dell Cinema с удивительным цветом, звуком и потоковой доставкой.

С момента своего запуска в 2018 году Dell Mobile Connect помогает более миллиону пользователей переключаться между своим ПК и смартфоном. Этой весной Dell Mobile Connect расширит свои возможности беспроводной передачи и зеркалирования приложений на телефоны с Android и предоставит эти функции пользователям iPhone. Прямо со своего компьютера Dell пользователи XPS, Inspiron, Vostro, Alienware и G Series с iPhone смогут получать прямой доступ к мобильным приложениям, от заказа такси в Uber до проверки Instagram, а также использовать функцию перетаскивания файлов и зеркалирования контента.

Пользователи могут эффективно сотрудничать друг с другом благодаря новому интерактивному сенсорному монитору Dell 86 4K, который оцифровывает то, для чего раньше применяли доску. Монитор UltraSharp 43 4K USB-C позволяет пользователям просматривать контент с четырех подключенных ПК одновременно, чтобы работать с максимальной продуктивностью.

Новый монитор UltraSharp 27 4K USB-C с поддержкой стандарта VESA DisplayHDR 400 обеспечивает самое широкое цветовое покрытие в своем классе для точной цветопередачи. Новый игровой монитор Alienware 25, созданный для скорости, обладает невероятным цветовым охватом в 99% sRGB и оснащен быстрой технологией IPS, которая предлагает насыщенные цвета, частоту обновления 240 Гц и малое время отклика в 1 миллисекунду. Он также поддерживает технологию AMD Radeon FreeSync и совместим с G-Sync.