Wildberries ищет китайские механические руки с чувствительными пальцами для человекообразных роботов на складах

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries, взявшийся за активное внедрение роботов, изучает варианты внедрения гуманоидов на складах. Компания ищет китайские разработки — похожие на человеческие кисти с высокочувствительными пальцами и ладонями, а также камеры технического зрения для 3D-восприятия. Эксперты говорят, что компания нацелена на недорогие решения. В мире их уже пытаются применять в складской логистике как в составе готовых роботов, так и самостоятельно, чтобы заменить людей на тяжелых работах на складах.

Кисти для гуманоидов

Как выяснил CNews, российский маркетплейс Wildberries провёл закупку высокотехнологичных компонентов для робота-гуманоида. Итоги тендера были подведены в июле 2026 г. и не разглашаются. Место поставки — Московская область.

В спецификацию на сайте закупок Bidzaar включены антропоморфные манипуляторы, по строению и функциональности максимально приближенные к кисти человека, а также системы технического зрения. Они могут использоваться как в составе роботов-гуманоидов, так и самостоятельно.

Bidzaar Wildberries ищет дополнительные компоненты для робота-гуманоида

Интересующие модели

В закупку вошли четыре модели роботизированных кистей (по 2 штуки каждой), конструктивно повторяющих анатомию человеческой руки: пять пальцев, естественные степени свободы, тактильная чувствительность. Все они соответствуют единым техническим требованиям: раскрытие не менее 180 градусов, усилие сжатия 5–30 Н, тактильные датчики на каждом пальце и ладони, частота обновления данных от 100 Гц, диапазон измерений тактильных сигналов 0–50 Н.

Wildberries выделила интересные для себя модели. Например, Inspire Hand RH56DFTP китайской компании Inspire-Robots. Эта кисть уже используется в исследовательском проекте Psi0 на роботе Unitree G1 для выполнения сложных задач, таких как «взять кроссовки и положить их в коробку», а также для робота H1-2, обеспечивая ему «человеческий» хват и бережное обращение с хрупкими предметами. Также Гарвардская лаборатория приобрела кисти RH56DFTP для разработки роботизированных хирургических ассистентов и автоматизации лабораторных процессов.

© Primakov / Фотобанк Фотодженика Wildberries ищет китайские аналоги человеческих рук для работы на складах

Модель оснащена шестью миниатюрными линейными сервоприводами с датчиками силы, тактильные датчики встроены в подушечки пальцев и ладонь, обеспечивая обратную связь при захвате, аналогично нервным окончаниям в руке человека. Точность позиционирования — ±0,2 мм.

Производитель кистей Inspire robots Так может выглядеть работник будущего на складе Wildberries

Ещё одна модель, которую планируют изучить специалисты маркетплейса, — Dexterous Hand RH56DFX, базовая модель той же серии, максимально точно имитирующая движения и возможности человеческой кисти. Учёные из Университета Колорадо в Боулдере провели исследование на реальном оборудовании и добились 87% успешных захватов для 300 разнообразных объектов. Существует открытый контроллер на GitHub, который поддерживает интеграцию с роботами-гуманоидами. Используется в исследовательских проектах по манипуляции и искусственному интеллекту, в промышленной логистике (для захвата нестандартных товаров), а также в протезировании и при создании гуманоидных роботов, включая интеграцию с платформами Unitree.

OmniHand Pro 2025 — модель, созданная специально для работы с разнородными товарами (SKU). Тактильные датчики позволяют определять тип упаковки и адаптировать силу захвата, минимизируя повреждения товаров. XHAND1 — антропоморфная модель, ориентированная на надёжный захват и удержание объектов без повреждения упаковки.

Системы технического зрения: «глаза» роботов

Для обеспечения роботам трёхмерного восприятия происходящего на складах Wildberries также понадобились RGB-D камеры. В том числе базовые камеры для обзора сцены. Речь идёт о четырёх видах камер. Это Intel RealSense D435f — активная стереокамера для классификации габаритов и построения визуальной стратегии. Luxonis OAK-D Lite и OAK-D Pro — модели с встроенными нейропроцессорами. Orbbec Gemini 335Lg — камера с активным стерео и лазерной подсветкой. Stereolabs ZED X Mini — компактная стереокамера для систем навигации и локализации.

Кроме того, требуются компактные камеры для точного позиционирования схвата — Intel RealSense D405 (для работы на малых расстояниях, детектирования ориентации штрих-кодов) и Orbbec Gemini 305 / 305g (компактная модель для задач, требующих высокой детализации в ограниченном пространстве).

Почему не российское?

Как пояснил CNews эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский, заявленный Wildberries уровень технологий в закупке соответствует среднему сегменту рынка. Компания рассматривает вариант, в том числе желая выдержать уровень цены.

«Сенсоры базовые, упрощенная кинематика, автономность ограниченная. Планку держат намеренно широкой, чтобы не отсечь более дешевые аналоги», — заявил Вишневский.

При этом Wildberries готова рассмотреть аналоги заявленным спецификациям. По словам Вишневского, в России есть единичные прототипы сервисных роботов, но полноценных аналогов гуманоидов для логистики пока нет. Компетенции есть в бионическом протезировании у «Моторики» и в антропоморфной робототехнике у «Промобота» и НПО «Андроидная техника», но это штучные изделия, а не каталожные захваты с SDK, гарантией и предсказуемым сроком поставки.

«Разработки ведутся в вузах и стартапах, но до замены китайских решений в промышленных масштабах еще далеко. В конце 2025 г. в России стартовала «Национальная антропоморфная платформа» с участием "Сбера", "Сколтеха" и МФТИ, свой человекоподобный робот показал Сбер, Минпромторг готовит стратегию развития робототехники до 2030 г. Но узкое место не в сборке кисти, а в компонентной базе, то есть в компактных высокомоментных приводах, прецизионных энкодерах, тактильных матрицах и чипах машинного зрения, и серийного производства этого в стране нет», — пояснил эксперт.

Wildberries оставит работу и для людей

Wildberries уже активно внедряет роботизированные системы: на складе в Коледино запущен промышленный манипулятор с производительностью более 950 товаров в час и успешностью захвата свыше 97%, писал CNews. Система работает с товарами разных форм, плотности и материалов, распознавая их и выбирая оптимальную стратегию захвата.

Компания также строит новый высокоавтоматизированный склад в Красном Бору площадью 154 тыс. кв. м с вертикальными сортировочными линиями и роботами для автономного перемещения паллет. Однако о внедрении на складах компании роботов-гуманоидов до сих пор не сообщалось.

В компании RWB, которая в настоящее время управляет маркетплейсом, не стали комментировать конкретное использование дополнительных компонентов для робота-гуманоида, но объяснили, что для маркетплейсов роботизация складов — одна из важных задач.

Некоторые технологии уже прошли стадию пилотирования и внедрены в промышленную эксплуатацию. Одно из ключевых направлений — доставка товаров от стеллажа. Автономные роботы на складах Wildberries доставляют стеллаж с товаром на станцию комплектации заказов, а после отбора нужного товара возвращают стеллаж обратно в зону хранения.

«На наших складах по всей стране сейчас работает более 50 единиц автоматического сортировочного оборудования и более 250 роботов, которые перевозят стеллажи и паллеты с товарами. В результате мы перешагнули порог в 12 млн товаров, ежедневно сортируемых с помощью автоматизации — это более 40% от общего объёма», — рассказали CNews в Wildberries.

Другие направления находятся на стадии R&D. Это, например, промышленные роботы для транспортировки тяжёлых грузов («роборуки»). Технология на базе шестиосевых шарнирных роботов позволяет автоматизировать перемещение, упаковку и сортировку товаров, повышая эффективность работы складов. Система позволяет распознавать и определять границы каждого товара, ранжировать их по вероятности «лучшего» захвата, выбирать наиболее эффективную траекторию движения манипулятора и другое. ПО для роботов разработали специалисты RWB.

Гонка гуманоидов на складах

Закупка Wildberries происходит на фоне стремительного развития рынка складских гуманоидных роботов. Китайская робототехническая компания Geek+, один из мировых лидеров в области логистической автоматизации, в феврале 2026 года объявила о создании андроида Gino 1, который позиционируется как первый в мире универсальный рабочий для выполнения всего спектра складских операций, писал CNews.

Gino 1 имеет грузоподъёмность 20 кг и способен сортировать различные объекты, перемещать коробки, упаковывать предметы и проводить инспекцию на складе. Благодаря интеллектуальной системе зрения робот распознаёт объекты, обходит препятствия и совершает точные движения трёхпалыми руками. Алгоритмы Gino 1 постоянно оптимизируются за счёт накопленных данных в ходе эксплуатации — робот становится умнее с каждым днём работы.

По данным исследования Ассоциации «Индустриальные инновации» (в которую входят «Газпром нефть», Газпромбанк и «Севергрупп»), глобальный рынок антропоморфных роботов растёт со среднегодовым темпом 44%, а в ближайшие пять лет стоимость таких машин может снизиться вдвое. Илья Одноколов, руководитель программы перспективного развития ИТ-кластера «Газпром нефти», отмечает, что примерно через три года около 10% роботов на складах могут относиться к гуманоидному типу.

Китайские роботы-гуманоиды заняли в 2025 г. 80% рынка, как писал CNews в феврале 2026 года по данным аналитики Counterpoint Research. Лидером в 2025 г. стала шанхайская компания AgiBot (30,4%). Следующие три места заняли китайские Unitree (26,4%), UBTech Robotics (5,2%) и Leju Robotics (4,9%).

Общемировой объём поставок гуманоидных роботов составил в 2025 г. около 16 тыс. единиц.

Дефицит кадров и роботы-гуманоиды

В Wildberries уверяют, что роботы не смогут полностью заменить человека. «Компания RWB активно рассматривает технологии роботизации и автоматизации, позволяющие ускорить логистику, повысить производительность труда на складах, освободить человеческие ресурсы от рутинных операций и тяжелой работы», — заявил CNews представитель маркетплейса.

Роботизация и автоматизация уже позволила маркетплейсу Wildberries примерно в 4 раза ускорить сортировку товаров. При этом исполнители на складах стали вдвое быстрее собирать заказы, что вино по показателям сборки в час. А вероятность ошибки при сборке заказа стремится к нулю, потому что «последнее касание» (проверка собранного заказа) всё равно остаётся в зоне ответственности человека. Робот не отличит царапину на экране смартфона от заводского рисунка. «Человек понимает, что тяжелое нельзя класть на хрупкое и что какие-то товары нужно обернуть в пупырчатую плёнку. Опять же, визуальный осмотр комплектности тоже должен проводить человек», — рассказали в Wildberries.

В складских процессах в компании будут ориентироваться на гибридный подход: около половины процессов могут быть автоматизированы и роботизированы, а остальные требуют участия человека. Это задачи, которые не поддаются полному программному контролю. Технологии помогают людям, но именно люди остаются неотъемлемой частью процессов, обеспечивая надёжность и безопасность.

Как пояснил CNews эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский, в электронной торговле такие роботы ускоряют комплектацию заказов и снижают зависимость от ручного труда в пиковые периоды. Промышленные манипуляторы с вакуумным или двухпальцевым захватом уверенно работают с коробками и стандартной упаковкой, но пасуют на мягких пакетах, хрупких предметах и нестандартной геометрии.



Как пояснил предприниматель, ритейлер Александр Глуглин, рынок логистики столкнулся с серьёзным дефицитом кадров, нехватка сотрудников на складах к 2030 году может составить до 50%. Роботы помогают закрыть эту брешь, выполняя работу, на которую сложно найти людей.

Роботы, особенно оснащённые системами искусственного интеллекта, способны работать с высокой точностью, минимизируя ошибки при отборе и упаковке товаров, что повышает качество обработки заказов. А также роботы берут на себя монотонные, тяжёлые и трудоёмкие задачи, позволяя сотрудникам сосредоточиться на более сложной и креативной работе.

Эксперт считает, что в долгосрочной перспективе численность персонала, занятого на простых операциях на маркетплейсах, будет сокращаться. Например, один промышленный робот при круглосуточной работе может заменить от шести до десяти сотрудников на сортировке заказов. Речь идёт о трансформации рынка труда: часть старых рабочих мест исчезнет, но появятся новые — по обслуживанию, программированию и управлению роботизированными системами.

Роботы позволяют маркетплейсу наращивать объёмы обработки заказов без необходимости кратного увеличения числа сотрудников. Но пока технология гуманоидных роботов дорогая. Себестоимость одного такого робота с китайскими компонентами оценивается в $32–35 тыс. (без учёта разработки ПО, маркетинга и прибыли), а розничная цена западных производителей может достигать $150–250 тыс., подсчитал Глуглин.