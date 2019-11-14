ЦРТ представила биометрическую систему распознавания лиц нового поколения

Группа компаний ЦРТ в рамках Intel Experience Day представила прототип нового поколения систем по определению оживленности лица — liveness detection, адаптированный под использование камер Intel RealSense, работающий в некооперативном (пассивном) режиме, а также сопряжение прототипа с собственной системой распознавания лиц «Визирь». Продемонстрированное решение создано в R&D ЦРТ, технологическом партнере Intel.

Прототип R&D ЦРТ выделяется на фоне прочих решений возможностью работы в фоновом режиме, без необходимости кооперации пользователя с системой. Такое решение является новым поколением систем защит от взлома, не заставляет пользователя делать какие-либо действия — улыбаться, прыгать, махать руками. Достаточно просто оказаться в поле действия камеры. Данный вид защиты позволяет эффективно бороться с попытками взлома с помощью распечатанной фотографии или же экраном телефона, на котором показывается фото или видео человека.

Применение такого рода решений позволит эффективно бороться с задачами подлога в сценариях контроля доступа, терминалах самообслуживания и банкоматах. Экспертиза ЦРТ в области компьютерного зрения подтверждена реальными проектами в транспорте, спорте, «Безопасных/умных городах» по всей стране. Intel обладает портфолио аппаратных и программных продуктов для работы с данными от ЦОД до оконечных устройств.

В продемонстрированном прототипе нового решения liveness detection от ЦРТ используются камеры Intel RealSense серии D400 (модели D415 и D435). Особенность камер Intel RealSense — три объектива: два инфракрасных и один для обычного диапазона цветов RGB, что позволяет реализовать опцию стерео-зрения, создавать трехмерное восприятие, минимизировать «слепые» зоны, обеспечивать более высокоточное изображение, чем в обычных IP-камерах. Такие камеры удобно встраивать в устройства самообслуживания, банкоматы и терминалы.

«Спуфинг-атаки, попытки взлома — один из трендов, и мы всегда должны быть на шаг впереди. Имея свой R&D-центр, мы непрерывно экспериментируем. В демо-зоне Intel Experience Day мы демонстрируем классический сценарий работы нашей биометрической системы "Визирь" и, развивая наше технологическое партнерство с Intel, — новый прототип liveness detection, который позволяет на базе камер Intel RealSense и нашей системы распознавания лиц реализовать некооперативный, пассивный сценарий проверки попытки взлома. Очевидно, что в таком сценарии преимущества у камеры, которая способна передавать пространственные характеристики, объемные изображения, ИК-спектр, позволяет проверять подмену лица по этим параметрам, делая алгоритм, опирающийся на них, намного достовернее и надежнее. Пассивный, некооперативный сценарий идеален, когда нет возможности осуществить дополнительную проверку, например, сделать дополнительное, чаще всего неестественное, движение, или нет желания лишний раз "тревожить " посетителя дополнительной проверкой, например — при идентификации пользователя в банкоматах. Наш прототип показывает готовую комбинацию, позволяющую реализовать и этот, и ряд других сценариев», — сказал Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ.