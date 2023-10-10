Дмитрий Чернышенко: в 2023 г. в России ожидается 20% прирост производства электроники

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в своем видеообращении поприветствовал участников Российского форума «Микроэлектроника 2023». Форум проходит с 9 по 14 октября 2023 г. на федеральной территории «Сириус».

«За восемь лет форум стал ведущей отраслевой площадкой. И уже второй раз мероприятие проходит на фоне серьезных внешних вызовов. Санкции открыли уникальное «окно возможностей» для развития отечественных разработок. Российские компании стали быстро занимать освободившуюся нишу и строить собственную технологическую экосистему с опорой на научный и производственный потенциал», – отметил Дмитрий Чернышенко.

По его словам, достижение амбициозной цели Стратегии развития отрасли – доминирование российских производителей на внутреннем рынке – возможно. Принципиальная задача – не только создать конкурентоспособную радиоэлектронную продукцию, но и обеспечить гарантированный спрос на нее. Зампред Правительства также поделился результатами развития рынка микроэлектроники в России.

«Выручка отечественных дизайн-центров микроэлектроники за год увеличилась вдвое. В прошлом году производство электроники в России выросло на 15%, в текущем ожидаем прирост более 20%. Реализуются якорные проекты по созданию перспективного технологического оборудования для выпуска полупроводников, строятся новые производственные площадки. Крупнейшие торговые компании трансформируются в торгово-промышленные холдинги. Это обеспечивает кратный рост частных инвестиций в разработки и производства», – подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что Правительство продолжит оказывать меры поддержки отрасли. В фокусе особого внимания – образовательные программы и подготовка кадров. Так, на базе вузов и научных организаций Минобрнауки создает 67 лабораторий по направлению «Микроэлектроника».

Вице-премьер рассказал о нацпрограмме «Экономика данных». «Президент поставил цель – обеспечить технологическую независимость страны. На ее решение будет направлена новая национальная программа «Экономика данных». Одна из ведущих ролей в ней отводится доверенной инфраструктуре на базе отечественной ЭКБ. Кроме того, готовится Стратегия развития отрасли связи до 2035 г. Она обозначит вектор создания и применения отечественной ЭКБ в телекоммуникационном оборудовании. Отечественная микроэлектроника должна уже в обозримом будущем занять лидирующие позиции как внутри страны, так и за рубежом», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Он пожелал участникам форума плодотворной работы, продуктивного диалога и выработки конкретных предложений по развитию отечественной микроэлектроники.

Цель форума «Микроэлектроника 2023» – рассмотрение актуальных вопросов разработки, производства и применения отечественной электронной компонентной базы и высокоинтегрированных электронных модулей, а также содействие развитию отечественной микроэлектроники, представление разработок и возможности современных технологий. В 2023 г. участники обсудят вопросы содействия интеграции российских производителей в проекты по обеспечению ускоренного цифрового развития.

Организаторы форума – АО «НИИ Молекулярной электроники» и АО «НИИ Микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» при поддержке Министерства промышленности и торговли России, Министерства науки и высшего образования России.