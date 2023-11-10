Мегабит не хватило на всех. Мобильный интернет в регионах деградирует, потому что хорошее «железо» увезли в Москву

Во всех регионах России, кроме Москвы, скорость мобильного интернета просела в среднем с 20 до 18,7 Мбит/с всего за год, тогда как в столице за тот же период выросла с 51 до 63,2 Мбит/с. Операторы предпочитают развивать свои сети именно в столичном регионе, где сосредоточены органы федеральной власти и крупный бизнес, что и приводит к такому дисбалансу.

Россия «кормит» Москву

В российских регионах выявлено снижение скорости доступа в интернет, ставшее следствием нехватки оборудования для развития сетей. Она, в свою очередь, образовалась на фоне событий, начавшихся 24 февраля 2022 г. – после этого дня «белые» поставки зарубежного телеком-оборудования прекратились в результате санкций, остался только «серый» или «параллельный» импорт, а отечественное «железо» пока не производится в нужном объеме и не соответствует требованиям операторов связи.

Как пишут «Известия», падение скорости интернета зафиксировано по всей России, кроме одного-единственного региона. Речь о Москве – по словам собеседников издания, операторы связи и интернет-провайдеры стараются максимально насытить оборудованием именно столицу, а остальным регионам отдать то, что остается. Они объяснили это тем, что именно в Москве сосредоточены крупный бизнес и федеральные органы власти.

Интернет в цифрах

Как пишет издание, всего за год средняя скорость мобильного интернета в столичном регионе показала 20-процентный рост – с 51 Мбит/с в 2022 г. до 63,2 Мбит/с. За пределами МКАДа ситуация в разы грустнее – если в 2022 г. средняя скорость мобильного интернета в нестоличных регионах составляла лишь 20 Мбит/с, то годом позже она скатилась до 18,7 Мбит/с.

Фото: FreePik Жители Москвы, привыкшие к быстрому мобильному интернету, будут огорчены скоростью доступа, приехав в любой другой регион страны

Есть и еще одна причина, почему за пределами Москвы скорость мобильного интернета падает. Как сообщил изданию сотрудник неназванной компании – партнера сотовых операторов, наряду с дефицитом оборудования региональные сети постоянно сталкиваются с суммарным ростом трафика, то есть нагрузка на них возрастает. Статистика Минцифры гласит что по итогам первой половины 2023 г. россияне прокачали через сотовые сети 19,6 млрд ГБ, что составляет 16-процентный рост год к году.

Вынужденные хитрости операторов

Существенный рост скорости мобильного интернета мог бы дать всероссийский переход на общедоступные сотовые сети пятого поколения (5G), но их в стране нет нигде, даже в Москве. Причины все те же – иностранное оборудование под санкциями, а нужного объема российских базовых станций в стране нет.

Операторам связи приходится идти на различные ухищрения и выжимать из сотовых сетей четвертого поколения (LTE, 4G), появившихся почти полтора десятка лет назад, максимум возможностей. В частности, все крупные операторы активно занимаются так называемым «рефармингом», то есть перераспределением частотного диапазона в пользу сетей 4G.

Другими словами, операторы просто забирают доступные им частоты у других радиотехнологий в пользу LTE.

Споры властей и населения

Как пишут «Известия», представители Минцифры отрицают факт падения скорости доступа в интернет в российских регионах, утверждая, что она вполне стабильна. Однако простые россияне говорят об обратном, настаивая на том, что скорость передачи данных проседает сразу за МКАДом, то есть даже в Подмосковье. В частности, они заявили изданию о неравномерном покрытии ЦКАД и указали на то, что на расстоянии 100 км от Москвы на Горьковской железной дороге связь одного из операторов связи и вовсе исчезает.

Ситуация в действительно отдаленных от Москвы населенных пунктах еще более удручающая. Например, в последних числах августа 2023 г. сотрудник редакции CNews находился в одной из деревень Урюпинского района Волгоградской области с населением около 500 человек, где мобильная связь была доступна исключительно абонентам «Мегафона», и притом только голосовая, к тому же второго поколения. Местами появлялась сеть 3G, а местами связи не было вовсе. В случае Tele2, МТС и «Билайна» сигнал их вышек отсутствовал полностью.

Госстратегию никто не отменял

Заявляя о стабильности доступа в Сеть за пределами Москвы, представители Минцифры сообщили изданию , что в течение 2020 и 2021 гг. «когда объем мобильного трафика вырос на 70% (из-за выросшей доли видеотрафика), операторы усилили свои сети, был создан достаточный запас прочности». Также в ведомстве подчеркнули, что в России действует стратегия развития отрасли связи.

Эта стратегия рассчитана вплоть до 2035 г. и включает мероприятия по отказу от иностранных базовых станций и по наращиванию скорости доступа в Глобальную сеть путем инвестиций операторов в развитие своей инфраструктуры.

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