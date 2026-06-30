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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЮФО Волгоградская область Урюпинский район Урюпинск

Россия - ЮФО - Волгоградская область - Урюпинский район - Урюпинск

СОБЫТИЯ


30.06.2026 Россиянин в одиночку создал народную карту бензина с заправками, на которых еще осталось топливо. Ему помогли нейросети 1
24.01.2024 МТС объединила сеть электрозаправочных станций Волгоградской области 1
10.11.2023 Мегабит не хватило на всех. Мобильный интернет в регионах деградирует, потому что хорошее «железо» увезли в Москву 1
17.06.2015 «Ростелеком» с начала года построил более 30 тыс. портов ШПД по технологии ETTH в Волгоградском регионе 1
21.08.2014 МТС включила 4G в Волгоградской области 1
27.03.2014 МТС и Управление культуры Ульяновска расширили «мобильную библиотеку» 1
07.02.2014 Для выдачи 2,5 млн УЭК к 2015 г. понадобится более 900 млн руб. 1
05.02.2014 В Кургане начала работу первая «Мобильная библиотека» 1
23.12.2011 В Волгоградской области открылся новый МФЦ по предоставлению госуслуг 1
17.06.2011 «Лаборатория Касперского» приглашает обсудить безопасное завтра Рунета 1
24.11.2010 CNews FORUM 2010: сегодня ИТ уходят в облака, а завтра станут частью ЖКХ 1
01.04.2010 «Лаборатория Касперского» открывает мифические города Рунета 2
29.01.2009 Выручка «Телефон.Ру» в 2008 г. выросла на 31% 1
13.01.2009 Администрация Волгоградской области внедряет космические технологии 1
08.07.2003 Урюпинские маслоделы автоматизировали бухгалтерский и налоговый учет 1
07.07.2003 Россия на грани «хаоса полусетей»? 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15558 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5585 3
МегаФон 10609 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9462 3
9503 2
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 30 1
Гейзер-Телеком - Гейзер НПФ - Научно-производственная фирма 12 1
Дэйтлайн НПЦ 5 1
Samsung Electronics 11000 1
Ростелеком 10859 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3306 1
Dr.Web - Доктор Веб 1292 1
X Corp - Twitter 2929 1
Microsoft Corporation 25693 1
Apple Inc 13065 1
Meta Platforms - Facebook 4607 1
LG Electronics 3725 1
IBM - International Business Machines Corp 9677 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 941 1
Directum - Директум 1244 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 486 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 341 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 645 1
Ланит - Comptek - Комптек 204 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1083 1
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 1
Google LLC 12599 1
МегаФон Центральный филиал 92 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 1
Integrics - Интегрикс 3 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 260 1
ВКС про 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8738 2
Урюпинский МЭЗ - Урюпинский маслоэкстракционный завод 1 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 21 1
Почта России ПАО 2338 1
Связной ГК 1399 1
ГПБ - Газпромбанк 1260 1
НСПК - Национальная система платежных карт 941 1
Альфа-Банк 1966 1
Евросеть 1421 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 236 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Телефон.Ру 92 1
Резонанс НПП 405 1
Сталинградская битва Музей-заповедник 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13634 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1587 2
Администрация города Ульяновск 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3275 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5559 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3050 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3656 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 719 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 390 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
Администрация Кургана - Курганская городская Дума - органы государственной власти 6 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64183 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22732 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9361 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10014 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34351 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26527 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17846 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61042 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35740 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2200 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13835 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7531 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9759 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12994 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11683 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29553 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5339 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13743 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26123 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14691 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9638 2
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием - Товарная матрица - Ассортиментная матрица - OSA - On-Shelf Availability - наличие товара на полках сетевых магазинов 328 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13402 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9805 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10556 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5210 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2938 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2532 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17958 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6581 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12705 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8134 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3178 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4303 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3777 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12076 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15364 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28028 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1747 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7106 1
Google Android 15152 2
Apple iOS 8537 2
МТС Мобильная библиотека 41 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 644 1
Google YouTube - Видеохостинг 2984 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 119 1
Linux OS 11424 1
Microsoft Windows 16790 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1023 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6184 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1506 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2534 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 74 1
Directum СЭД - ECM-система 304 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 68 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
Правительство Москвы - Наш город 110 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 56 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 1
GeoEye IKONOS 127 1
Scanex Web GeoMixer 12 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 255 1
МегаФон - Nexign Peter-Service HAM - Nexign Peter-Service Has Access Manager 2 1
МегаФон - Nexign Peter-Service Security Manager 2 1
МегаФон - Nexign Peter-Service HAS 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - ГУТС - Городская универсальная телекоммуникационная сеть 24 1
FreePik 1796 1
Касперский Евгений 336 2
Акулов Игорь 3 1
Стадинчук Александр 3 1
Топоркова Елена 1 1
Щеголев Игорь 699 1
Никифоров Николай 1138 1
Новодворский Алексей 114 1
Дырмовский Дмитрий 148 1
Торбин Сергей 12 1
Савельев Михаил 44 1
Оголь Елена 24 1
Назаров Алексей 73 1
Висящев Андрей 64 1
Меденцев Константин 106 1
Гусев Сергей 44 1
Медведев Вячеслав 19 1
Волкова Юлия 5 1
Катрич Алексей 43 1
Широких Алексей 72 1
Макаров Станислав 118 1
Солонин Виталий 90 1
Филимонов Сергей 46 1
Гребнев Егор 41 1
Потапенко Андрей 27 1
Драгунов Алексей 25 1
Сахарова Наталья 96 1
Галимов Максим 33 1
Наскидаев Олег 9 1
Бухрадзе Реваз 14 1
Рыбалко Станислав 9 1
Кочегаров Петр 10 1
Масленников Денис 19 1
Жбанков Антон 13 1
Бобов Игорь 6 1
Никифоров Сергей 13 1
Юшкин Сергей 9 1
Юсупов Ринат 8 1
Сухов Алексей 11 1
Хрулев Роман 4 1
Чесноков Андрей 2 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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