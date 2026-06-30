Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЮФО Волгоградская область Урюпинский район Урюпинск
СОБЫТИЯ
Публикаций - 16, упоминаний - 17
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Касперский Евгений 336 2
|Акулов Игорь 3 1
|Стадинчук Александр 3 1
|Топоркова Елена 1 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Новодворский Алексей 114 1
|Дырмовский Дмитрий 148 1
|Торбин Сергей 12 1
|Савельев Михаил 44 1
|Оголь Елена 24 1
|Назаров Алексей 73 1
|Висящев Андрей 64 1
|Меденцев Константин 106 1
|Гусев Сергей 44 1
|Медведев Вячеслав 19 1
|Волкова Юлия 5 1
|Катрич Алексей 43 1
|Широких Алексей 72 1
|Макаров Станислав 118 1
|Солонин Виталий 90 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Гребнев Егор 41 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Драгунов Алексей 25 1
|Сахарова Наталья 96 1
|Галимов Максим 33 1
|Наскидаев Олег 9 1
|Бухрадзе Реваз 14 1
|Рыбалко Станислав 9 1
|Кочегаров Петр 10 1
|Масленников Денис 19 1
|Жбанков Антон 13 1
|Бобов Игорь 6 1
|Никифоров Сергей 13 1
|Юшкин Сергей 9 1
|Юсупов Ринат 8 1
|Сухов Алексей 11 1
|Хрулев Роман 4 1
|Чесноков Андрей 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2347 1
|Известия ИД 755 1
|Госрасходы - портал 70 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453641, в очереди разбора - 727668.
Создано именных указателей - 196902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453641, в очереди разбора - 727668.
Создано именных указателей - 196902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.