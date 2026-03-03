Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191202
ИКТ 14743
Организации 11417
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26635
Персоны 83206
География 3032
Статьи 1576
Пресса 1276
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 883

Россия ЮФО Волгоградская область Калачёвский район Калач-на-Дону

Россия - ЮФО - Волгоградская область - Калачёвский район - Калач-на-Дону

СОБЫТИЯ


03.03.2026 К сезону весенних автопутешествий на федеральной трассе Р-260 Волгоград-Ростов усилили мобильную инфраструктуру 2
27.09.2024 В грибных местах Волгоградской области развернули ускоренную сеть интернета 1
24.01.2024 МТС объединила сеть электрозаправочных станций Волгоградской области 1
17.06.2015 «Ростелеком» с начала года построил более 30 тыс. портов ШПД по технологии ETTH в Волгоградском регионе 1
10.04.2015 «Ростелеком» построил более 22 тыс. портов ШПД по технологии ETTH в Волгоградской области 1
27.08.2014 В обращение выходят шесть почтовых марок в рамках серии «Города воинской славы» 1
07.02.2014 Для выдачи 2,5 млн УЭК к 2015 г. понадобится более 900 млн руб. 1
17.08.2010 «Скай Линк» запустил EV-DO Rev.A и увеличил территорию присутствия в Волгоградской области 1
20.11.2008 «Евросеть» установила платежные терминалы в Волгоградской области 1
26.06.2007 Terra-SAR передал первые снимки 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10457 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14736 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 1
Sipnet - Сипнет 79 1
Совзонд - Sovzond 120 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 29 1
Евросеть 1417 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8345 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Связной ГК 1385 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 64 1
Dixis - Диксис 359 1
Цезарь Сателлит 43 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 23 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3163 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3584 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1152 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9627 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25808 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2190 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29014 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8879 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13154 2
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 100 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22088 2
Сетевое оборудование - Router 3G - Роутер 3G 124 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9506 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4705 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4171 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17259 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8489 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57915 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5357 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2219 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1616 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2268 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 627 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 735 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 523 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 249 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5804 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25628 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10079 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9526 1
Социальная карта - Social card 252 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4725 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2380 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3362 1
D-Link AirPlus 11 1
Smartwiser 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5956 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 93 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 1
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 1
Никифоров Николай 1137 1
Торбин Сергей 12 1
Оголь Елена 24 1
Сахарова Наталья 84 1
Кондраков Денис 11 1
Юшкин Сергей 9 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1136 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область 853 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 129 5
Россия - РФ - Российская федерация 159109 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Камышин 24 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Урюпинский район - Урюпинск 15 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Николаевский район - Николаевск 12 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1341 2
Германия - Федеративная Республика 12977 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2130 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1462 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Среднеахтубинский район - Средняя Ахтуба 10 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1704 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Жирновск 6 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Ржевский округ - Ржев 22 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Козельск 6 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Темрюкский район - Темрюк 41 1
Европа 24712 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2456 1
Беларусь - Белоруссия 6095 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3066 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18876 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2731 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3441 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1729 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 106 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3006 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 758 1
Украина 7823 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1641 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1039 1
Румыния 743 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 732 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 875 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 705 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 459 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 342 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3256 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 393 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10568 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32119 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4352 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 630 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4438 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20512 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8929 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6283 1
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 89 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2993 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55287 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1185 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5760 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51543 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5989 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6395 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2679 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10814 1
Фашизм - Fascismo - Фашистское общественно-политическое движение 52 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 979 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 979 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 159 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 525 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422874, в очереди разбора - 726602.
Создано именных указателей - 191202.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще