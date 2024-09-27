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В грибных местах Волгоградской области развернули ускоренную сеть интернета

МТС расширила сеть LTE в населенных пунктах Волгоградской области. К началу сезона «тихой охоты» ускоренную сеть интернета развернули в десятках малых населенных пунктов региона и островах Голодный и Денежный, которые популярны у грибников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря строительству и модернизации телеком-оборудования скорость мобильного интернета в среднем на 50% выросла в населенных пунктах Калачевского, Городищенского, Среднеахтубинского районов. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили жители Калача-на-Дону, Прудбоя, Октябрьского, Береславки, Малиновки, Пятиморска, Ильевки, Приморского, Паньшино, Садов Придонья, Колхозной Ахтубы. Кроме того, скорость интернета расширились и на островах Голодный и Денежный в Волгограде. Улучшения почувствуют и грибники, которые в начале осени приезжают в окрестности населенных пунктов на «тихую охоту», благодаря мобильному интернету могут оставаться на связи и пользоваться онлайн-навигаторами по дороге.

«В Волгоградской области грибная охота является одной из главных осенних традиций. Для местных грибников в походе наряду с ножиком и корзинкой смартфон стал одним из главных атрибутов, ведь наличие телефона вопрос не только удобства, но и безопасности. Мы анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждому пользователю был доступен интернет на комфортной высокой скорости», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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