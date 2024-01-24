МТС объединила сеть электрозаправочных станций Волгоградской области

Цифровая экосистема МТС подключила к стабильному интернету инфраструктуру сети зарядных станций для электротранспорта в Волгоградской области. Это позволит специалистам дистанционно управлять заправочными станциями самообслуживания. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Волгоградской области функционирует 36 заправочных станций, которые были построены в 2023 г. в рамках пилотного проекта. Они расположены как в областном центре, так и в Волжском, Камышине, Урюпинске, Дубовке, Ленинске, Быково, Калаче-на-Дону и других населенных пунктах. Электрозаправочные станции работают в формате самообслуживания и контролируются удаленно, что обеспечивает система дистанционного управления и комплекс видеокамер с онлайн-трансляцией, развернутые на базе инфраструктуры МТС. На заправочных станциях нет операторов и для того, чтобы зарядить электрокар автовладельцам достаточно воспользоваться специальным приложением, через которое самостоятельно настраиваются параметры и оплачивается услуга.

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«Экосистема МТС помогает в решении задач волгоградского бизнеса как экспертизой и широким портфолио цифровых решений, так и современной инфраструктурой связи в регионе. В 2023 г. мы полностью обновили сеть в Волгоградской области, увеличив скорость интернета во всех районах области в 1,6 раза, и продолжаем поэтапную работу, чтобы всем пользователям было максимально комфортно в сети МТС. Рады быть причастными к цифровой трансформации региона, тем более к таким проектам, которые не только развивают инфраструктуру для электротранспорта, за которым будущее, но и способствуют улучшению экологии», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

«Без интернета ни одна наша станция не может функционировать, зарядка автомобиля и сами комплексы полностью управляются через сеть – автомобилистам достаточно разблокировать машину, вставить пистолет и отрегулировать параметры через приложение. Кроме того, сеть МТС помогает нам в режиме реального времени наблюдать за ситуацией на территории комплексов через онлайн-поток с видеокамер и оперативно реагировать в случае необходимости. В планах — расширение региональной сети зарядных станций, в том числе на федеральных трассах в Волгоградской области. В частности, в 2024 г. мы построим еще 40 станций», — сказал генеральный директор АО «Центр цифровой трансформации» Сергей Торбин.