Россияне вводят санкции против своих мобильных операторов в ответ на рост тарифов. В стране массовый отказ от мобильного интернета в пользу Wi-Fi

Россияне перешли на Wi-Fi вместо мобильного интернета. Популярность такого способа выхода в Сеть растет гигантскими темпами. Причин на то несколько – постоянно растущие тарифы на сотовую связь, которая в России почти не развивается. По скорости интернета Россия отстает от Китая и США на 60-70%.

Россияне предпочитают Wi-Fi

В России резко вырос трафик в сотовых сетях Wi-Fi – настолько, что в 2023 г. он догнал мобильный интернет по своим объемам. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект «Стратегии развития отрасли связи в России на 2024-2035 гг.». В документе также сказано, что в ближайшие 12 лет популярность Wi-Fi среди россиян продолжит расти бешеными темпами – к 2035 г. на эти сети будет приходиться до 70% трафика, тогда как сотовые операторы будут довольствоваться оставшимися 30%.

«Wi-Fi-доступ постепенно выигрывает конкуренцию за трафик с мобильными сетями, а фиксированный широкополосный доступ остается основным каналом доступа в интернет», – говорится в документе. Это означает, что россияне не очень охотно пользуются мобильным интернетом, предпочитая более классические виды доступа к Всемирной паутине.

При этом речи о снижении объемов потребления трафика в России нет. Несмотря на то, что авторы документа не приводят никаких абсолютных цифр, известно, что за период с 2012 по 2022 г. суммарный объем потребленного трафика вырос более чем в 11 раз. Если в 2012 г. он составил 11,1 экзабайта, то спустя 10 лет этот показатель был на уровне 123,7 экзабайта (1 экзабайт – 1018 байтов). В среднем объем растет ежегодно на 27% – за один только 2022 г. он увеличился на 18%.

Фото: jannoon028 / FreePik Для многих Wi-Fi стал единственным методом подключения к интернету

Статистика Минцифры, опубликованная «Известиями» в конце 2022 г., гласит, что за первое полугодие 2022 г. россияне израсходовали лишь 16,89 млрд ГБ именно мобильного трафика, что составляет лишь небольшую долю суммарного объема.

Зачем платить, когда можно не платить

Отличие мобильного интернета от Wi-Fi в том, что первый всегда платный и почти всегда лимитный. В России у федеральных операторов на момент выхода материала не осталось активных тарифов сотовой связи с безлимитным доступом в Сеть – все они в архиве, и россиянам приходится или ограничивать себя в пользовании интернетом через сотовую сеть, или оплачивать дополнительные пакеты трафика.

При этом в крупных населенных пунктах широко распространены публичные сети Wi-Fi, позволяющие выйти в интернет бесплатно. Представить современную квартиру, дом или офис без роутера, умеющего раздавать интернет по Wi-Fi, в 2023 г. невозможно.

Как сообщил изданию аналитик iKS-Consulting Максим Савватин, суммарный трафик публичных, офисных и домашних сетей Wi-Fi примерно равен мобильному.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты подтверждают, что одна из причин стремительного роста популярности Wi-Fi среди россиян – это удорожание сотовой связи, пользование которой, к тому же, в последнее время сопряжено с дополнительными тратами. Кроме того, оператор связи МТС в начале 2023 г. уведомил абонентов о комиссии за пополнение счета – часть суммы, которую абонент вносит на свой баланс, оператор собрался удерживать в свою пользу. Tele2 поначалу решил последовать примеру МТС, но в итоге отказался от этой идеи.

На прямую зависимость между ростом интереса россиян к Wi-Fi и повышением тарифов на сотовую связь указала изданию аналитик «ТМТ консалтинга» Ирина Якименко. Также она связывает это с расширением покрытия Wi-Fi в общественных местах и общественном транспорте, на предприятиях сферы услуг и в госорганизациях. Статистика «ТМТ консалтинга» гласит, что по итогам 2022 г. суммарное число точек Wi-Fi в России превысило 191 тыс. – рост составил 3% год к году.

Нет развития – нет абонентов

Собеседники издания подчеркивают, что переключение россиян на Wi-Fi – это следствие отсутствия развития сотовых сетей отечественных операторов. Такого мнения придерживается, в частности, генеральный директор «Комфортела» Дмитрий Петров.

Действительно, к середине 2023 г. в России не существовало ни единой широко доступной сотовой сети пятого поколения, тогда как в других странах они начали появляться еще в середине прошлого десятилетия. Даже федеральные операторы продолжают выжимать последние соки из сетей 4G, дебют которых на международном телеком-рынке состоялся более 10 лет назад.

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Сроки перехода на 5G в России никто не называет. Этот процесс тормозят многочисленные внешние факторы – санкции, отсутствие необходимого иностранного или российского оборудования, запрет на использование необходимых частот и пр.

Как следствие, современный мобильный интернет зачастую медленнее традиционного – базовая по нынешним меркам скорость проводного интернета в 100 Мбит/с, который затем превращается в беспроводной за счет роутеров, сотовыми операторами пока недостижима.

Также стоит отметить, что сотовая связь в России если и не деградирует, то явно не становится лучше, чем в других странах. В проекте «Стратегии развития отрасли связи в России на 2024-2035 гг.» приводится статистика всемирной ассоциации GSM. В 2021 г. Россия была на 38 месте из 170 по уровню качества связи в рейтинге SMA Mobile Connectivity Index.

С одной стороны, 38-е место – это не 170-е, то есть вполне достойный показатель. С другой – в 2017 г. Россия была на 29 строчке. Авторы документа приводят свое обоснование откату России назад в этом рейтинге. По их словам, это связано «с уровнем использования радиочастотного спектра и производительности сети».

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Собеседники издания прямо указывают, что по скорости мобильного интернета Россия невероятно сильно отстала от других крупных стран. Заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов в качестве примера привел Австралию, Канаду, Китай и США и подчеркнул, что в этих странах мобильный интернет работает на 60-70% быстрее.

Возможны уточнения

Документ «Стратегия развития отрасли связи в России на 2024-2035 гг.» пока является лишь проектом, то есть находится в разработке. Над ним работает кабмин по поручению Президента России Владимира Путина. Планируется, что стратегию утвердят до конца 2023 г., утверждает российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Стратегия развития отрасли связи в России на 2024-2035 гг.» – это плод коллективного труда более чем 300 человек. Над документом работают как чиновники на пару с госкорпорациями, так и представители российской ИТ-отрасли, включая операторов связи.

Как сообщили изданию в российском Минцифры, в настоящее время текст документа еще разрабатывается – в него вносятся различные корректировки. В начале лета 2023 г. проект будет представлен российскому премьер-министру Михаилу Мишустину.

Какие именно изменения авторы вносят в текст, и насколько сильно его финальная редакция будет отличаться от нынешней, на момент выхода материала известно не было.