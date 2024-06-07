В нацпроект по беспилотникам добавят «цифровое бесшовное небо»

В нацпроект беспилотных авиационных систем внесут мероприятия по созданию гибридной связи для беспилотников. На реализацию может понадобиться более 100 млрд руб.



Корректировки в нацпроекте

Изменения в нацпроект беспилотных авиационных систем (БАС) прорабатывают АО «ГЛОНАСС», оператор государственной информсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Национальная технологическая инициатива (НТИ). В проект будут включены мероприятия по созданию гибридной связи для беспилотников, пишут «Ведомости», ссылаясь на генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича.

Работа ведется в рамках концепции «цифрового бесшовного неба» по поручению Президента России Владимира Путина, данного им в марте 2024 г., сказал Райкевич.

Создание и модернизация спутниковых группировок связи и вещания, в том числе для внедрения технологий гибридных сетей связи, были названы одной из ключевых целей в Проекте «Стратегии развития российской отрасли связи до 2035 г.».

Гибридная связь

Гибридные сети позволяют объединять наземные станции и спутниковые каналы на базе единого стандарта для работы на мобильных устройствах. Там, где прием сигнала от наземных сетей будет затруднен (в удаленных населенных пунктах, горах и т.д.), смартфон или планшет смогут переключиться на спутник.

tawatchai07 на Freepik Беспилотникам обеспечат гибридную связь

«Сейчас беспилотник может функционировать по нескольким каналам связи: в зоне прямой радиовидимости на ограниченном расстоянии или по сотовой связи. Дело в том, что 70% территории России не покрыты сотовой связью. Поэтому дополнительно нужна связность за счет спутниковых каналов, чтобы беспилотник мог лететь в любую точку страны», – объяснил коммерческий директор «Флай дрона» Максим Семенов. По его прогнозам на создание гибридной связи для беспилотников к 2030 г. может понадобиться более 100 млрд руб.

Спутниковая компонента в составе гибридной связи может предоставляться с низкой орбиты, а может с геостационарной (ГСО), сказал Райкевич. На ГСО у АО «ГЛОНАСС» уже готово решение — спутниковые трекеры. Но полноценно управлять беспилотниками с геостационарных спутников пока нельзя, нужно наращивать спутниковую группировку, считает генеральный директор SR Drones Роман Никишев.

Обслуживанием спутниковых группировок на геостационарной орбите (ГСО) в России занимаются государственная «Космическая связь» (ГПКС) и «Газпром космические системы» (ГКС). У ГПКС 12 аппаратов серии «Экспресс», а у ГКС — пять аппаратов серии «Ямал». К 2030 г. как минимум у шести из 17 геостационарных российских аппаратов завершится активный срок службы. Производством занимается входящая в «Роскосмос» компания «Информационные спутниковые системы им. Решетнева». В июне 2024 г. CNews писал, что из-за отсутствия финансирования она не сможет произвести четыре из шести геостационарных спутников, предусмотренных в «Стратегии развития отрасли связи до 2035 г.».

БПЛА в приоритете

«Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г.» Правительство России утвердило распоряжением от 21 июня 2023 г. Ее реализация призвана обеспечить для гражданских отраслей продуктового и технологического суверенитета в области беспилотных авиационных систем.

В сентябре 2023 г. стало известно, что Минфин переадресует почти 200 млн руб. из бюджета экологического национального проекта на нацпроект «Беспилотные авиационные системы».

Правительство намерено потратить на поддержку производства гражданских дронов 63,8 млрд рублей в 2024-2026 гг. Сейчас объем российского рынка беспилотников Минпромторг оценивает почти в 26 тыс. штук (без учета образовательных), доля российских беспилотников — более 20%.

Главным заказчиком как аппаратов, так и сервисов беспилотной авиации становится государство, прокомментировала Forbes замгендиректора по связям НИЦ «Аэроскрипт» Зарина Хубежова. Госорганы закупят беспилотники на 493,3 млн рублей в 2024 г., на 986 млн рублей — в 2025 г. и на 184,6 млн руб. в 2026 г., следует из материалов к федеральному бюджету.

Основные производители дронов в России — компании «Геоскан», «Финко», Zala Aero (дочерняя компания концерна «Калашников») и «Птеро». Помимо перечисленных компаний, госзаказ могут удовлетворить ЛМТ, Национальный центр вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова, «Радар ммс», «ВР-Технологии», AeroGlobe.