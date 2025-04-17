PCRF Bercut внесен в реестр отечественного ПО

В апреле 2025 г. Минцифры России официально включило платформу для управления политиками предоставления услуг и качества обслуживания абонентов — Policy and Charging Rules Function Bercut — в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Таким образом, PCRF Bercut подтвердил статус импортозамещенного продукта и рекомендован для внедрения в российских компаниях. Об этом CNews сообщили представители Bercut.

PCRF Bercut — это масштабируемое решение, которое подходит для запуска конвергентных телеком-продуктов в сетях операторов разного масштаба. Оно позволяет управлять политиками предоставления услуг и качеством обслуживания с учетом данных профиля абонента, типа сети, доступа, трафика или приложения. За счет настройки политик в PCRF операторы могут получать максимум возможностей от сетей 4G/LTE и частично реализовать сценарии 5G. Это особенно актуально с учетом того, что, по заявлению главы Минцифры Максута Шадаева, к концу 2025 г. в России начнут массово производить станции 4G и 5G-Ready.

Решение обладает высокой доступностью за счет заложенных на уровне архитектуры механизмов отказоустойчивости, резервирования и обеспечения восстановления работоспособности отдельных узлов и компонентов. Восстановление от сбоев предусматривает сохранение консистентности данных в резервных копиях компонентов решения.

PCRF Bercut базируется на виртуальных машинах и может поставляться как в виде отдельного решения, так и в составе комплекса Convergent BSS Bercut.

Поддержка персональных квот для абонентов в PCRF Bercut позволяет при интеграции с внешними сервисами или BSS запустить множество предложений — от платных самораспаковывающихся пакетов дополнительного трафика и масштабирования стандартной ежемесячной абонентской платы до единого управляемого тарифа с возможностью обменивать минуты на мегабайты.

Одна из ключевых задач решения PCRF — снять нагрузку с BSS-системы и предоставить оператору гибкие возможности по кастомной настройке новых цифровых сервисов. Примером использования PCRF является идентификация устройств по их уникальному 15-значному номеру – IMEI-коду. С его помощью оператор может понять тип устройства абонента и впоследствии запустить совместную акцию с конкретным производителем телефонов. Например, при покупке товаров данного бренда абонент получает тарифный план на особо выгодных условиях. Эти возможности PCRF позволяют оператору создавать специальные линейки тарифных планов, ориентированных на M2M и IoT-сервисы и только на конкретные типы устройств (смарт-часы, планшеты, умные ворота и т.д). По оценкам международных аналитиков, к 2030 г. число активных IoT-устройств в мире вырастет до 40 млрд. Это создает дополнительную нагрузку на сеть оператора, поэтому владельцам сети важно грамотно распределять трафик: где-то ограничивать его объем, а где-то — наоборот, расширять. В этом также помогает PCRF, а именно — встроенная функция динамического квотирования. Она предоставляет оператору возможность распределить трафик, выделяя под каждое отдельное устройство абонента конкретную квоту, то есть ограниченную емкость сети.

Олег Слюсаренко, менеджер продукта PCRF Bercut: «У Bercut есть опыт интеграции своего BSS-комплекса с PCRF-решениями других поставщиков. Мы отлично понимаем эту проблематику и готовы «под ключ» запускать продуктовые предложения для абонентов с помощью внедрения PCRF как на своем биллинге, так и на стороннем. Факт включения PCRF Bercut в реестр отечественного ПО подтверждает, что мы действуем в рамках реализации стратегии импортозамещения и совместимы с другими решениями на рынке».