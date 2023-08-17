В России назрел кризис на рынке промышленного дизайна

В первой половине 2023 г. в России подскочил спрос на услуги промышленных дизайнеров. За этот период компании разместили почти на треть больше вакансий, чем годом ранее, а зарплаты выросли на четверть, свидетельствуют результаты исследования, проведенного рекрутинговой платформой hh.ru и лабораторией промышленного дизайна, инжиниринга и изобретений Man & Technologies Lab. Но даже увеличение числа вакансий и размера зарплат не помогает специалистам находить работу, а бизнесу — закрывать вакансии, притом что на рынке достаточно соискателей. Дело в том, что вузы не успевают адаптировать образовательные программы к постоянно меняющимся требованиям этого динамичного рынка и выпускают специалистов, не обладающих актуальными навыками, а у рекрутеров зачастую нет четкого понимания, чем именно должен заниматься промышленный дизайнер. В результате стороны не могут договориться из-за расхождения взглядов на набор компетенций, рассказал основатель и генеральный директор MNT Lab Михаил Крапивной.

Как показало исследование, растущую потребность в дизайнерах, в том числе промышленных, испытывает большинство отраслей экономики. Наиболее высокими темпами спрос рос со стороны НКО и благотворительных организаций, разместивших в январе-июне 2023 г. почти в два раза больше вакансий, чем годом ранее, а также со стороны предприятий автомобильного сегмента (+69% год к году) и сельскохозяйственных компаний (67%). На 61% год к году увеличили количество вакансий компании телекоммуникационной отрасли, на 59% — предприятия лесной промышленности, на 49% — компании металлургического сектора и производители товаров народного потребления, на 40% — учреждения культуры и искусства, на 39% — предприятия розничной торговли.

Прирост числа вакансий на позицию промышленного дизайнера в январе-июне 2023 г. оказался выше, чем по другим специальностям, — 31% год к году против прироста 16% в целом по всем специальностям.

Активнее росли и зарплаты. Медианные зарплаты дизайнеров всех специальностей в первой половине 2023 г. остались на уровне 2022 г. — 54 тыс. руб., — в то время как зарплаты промышленных дизайнеров выросли на четверть, до 80 тыс. руб.

При этом искать специалистов по промышленному дизайну в этом году было сложнее, чем раньше. При росте количества вакансий на 31% год к году количество активных резюме увеличилось менее чем на 7% год к году.

Нельзя говорить о том, что на рынке наблюдается дефицит промышленных дизайнеров (в январе-июне 2022 г. соотношение вакансий к резюме составляло 1 к 0,7, в январе-июне 2023 г. — 1 к 0,6). Но по факту дать реальную работу специалистам, вышедшим на рынок труда, бизнес зачастую не может, говорит генеральный директор и основатель MNT Lab Михаил Крапивной.

Ситуация сложилась таким образом по двум причинам.

С одной стороны, тот набор знаний и навыков, который получает вчерашний выпускник вуза, зачастую не отвечает требованиям этого динамичного рынка. С другой — отсутствие у рекрутеров четкого понимания того, что должен делать промышленный дизайнер, и нереалистичные ожидания по набору компетенций.

Как ИИ и дата-сайенс способствуют цифровой трансформации Цифровизация

«У компании возникает задача по части промышленного дизайна, компания размещает вакансию с описанием функций, которые, с точки зрения компании, должен выполнять промышленный дизайнер. Вакансия “висит” один, два, три месяца, но в итоге стороны не могут договориться из-за расхождения во взглядах на функционал», — объясняет Крапивной.

Рынку не хватает прежде всего сильных специалистов, чьи навыки отвечают текущим требованиям. «Вузы зачастую не могут адаптировать учебные программы к постоянно меняющимся требованиям рынка и обеспечить студентам качественную практику. Дизайнеров выпускается много, а опыта у недавних выпускников мало или он вовсе отсутствует. Компании, в свою очередь, не всегда могут позволить себе взращивать специалистов без опыта работы. Нарасхват лишь топовые специалисты. Когда условный «АвтоВАЗ» нанимает промышленного дизайнера, он не готов нанимать новичков только только с опытом производственной практики — он потратит время на поиск топового дизайнера, возможно, обратится в креативное бюро или лабораторию промышленного дизайна. Некоторые компании обращаются к топовым зарубежным студиям», — отмечает Крапивной.

Еще одна проблема: компании все чаще релоцируются за рубеж и предпочитают искать и развивать внешних специалистов. «В результате молодым промышленным дизайнерам в России негде работать и развиваться — и они уходят на фриланс или в смежные профессии», — говорит Крапивной. Сильные промышленные дизайнеры, по его словам, появляются в основном благодаря проектам, стартапам и корпорациям, которые готовы рисковать и правильно управлять молодыми и неопытными сотрудниками. Работа в креативных бюро и лабораториях промышленного дизайна может стать одним из карьерных лифтов для таких работников.

Алексей Лиходзиевский, «Яндекс»: Компания, которая пользуется B2B-браузером, менее уязвима и выигрывает в эффективности Безопасность

Важным драйвером роста рынка мог бы стать более стремительный переход ВПК на выпуск гражданской продукции. Промышленный дизайн, по словам Михаила Крапивного, — это в том числе история про переход на гражданскую продукцию. Оборонка активнее должна переходить на гражданскую продукцию и делиться своими передовыми технологиями с обычным рынком, поскольку именно у нее бывает саккумулирован в моменте весь передовой опыт и инновации, которые рынок мог бы поддержать, адаптировать и развить у себя.

По мере развития различных направлений российской промышленности, которое невозможно без участия дизайнеров — не только промышленных, но и прочих профилей, — у отрасли высокий потенциал роста, и формировать этот запрос могли бы как бизнес, так и государство, добавляет Андрей Ордин, основатель и продюсер национальной премии лучших дизайнеров-выпускников “Отлично!”. На сегодняшний день существуют инструменты, действующие при государственной поддержке: дизайн-цеха, организованные столичным правительством, конкурсы и выставки, подобные нашим, при поддержке президентского фонда культурных инициатив, арт-кластер “Таврида”. По мере развития отрасли и спроса на специалистов таких инициатив может быть больше.