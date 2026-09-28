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Налоговый контроль становится более технологичным — исследование «Точка Банк»

«Финлид» от «Точка Банк» и справочная платформа «Бухэксперт» проанализировали налоговые и технологические изменения в России и изучили, как они повлияли на бизнес и профессию бухгалтера. В рамках проекта «10 лет налоговых перемен: что изменилось для бизнеса и профессии бухгалтера» аналитики сопоставили ключевые реформы последних лет с результатами опроса 1,25 тыс. бухгалтеров. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

За последние 10 лет реалии ведения бизнеса в России заметно изменились. Учет, отчетность, документооборот и взаимодействие с госорганами во многом перешли в «цифру». Изменилась и сама логика ведения бизнеса: предприниматели заранее оценивают налоговые последствия решений, следят за лимитами и налоговыми режимами, перестраивают финансовое планирование. Все это отразилось на профессии бухгалтера — именно им приходится постоянно изучать изменения, адаптироваться и перестраиваться.

По данным опроса, только 35% специалистов сегодня ограничиваются исключительно учетом и отчетностью. 45% выступают налоговыми консультантами, еще 13% считают себя финансовыми партнерами бизнеса: они участвуют в планировании и помогают принимать решения. Большинство опрошенных бухгалтеров уже выполняют задачи, выходящие за рамки классической учётной функции.

В рамках исследования в опросе приняли участие 1248 бухгалтеров. 94% из них в профессии больше 8 лет, 63% — больше 20 лет.

Налоги все сильнее влияют на бизнес-решения

За последние 10 лет менялись как основные налоговые ставки, так и специальные налоговые режимы. Дважды росла ставка НДС. В 2019 г. — с 18% до 20% и в 2026 г. — до 22%. Вырос налог на прибыль. С 20% до 25% в 2025 г., одновременно изменилось распределение налоговых поступлений между бюджетами. Ставка НДФЛ стала прогрессивной. С 2021 г. ввели двухступенчатую шкалу, а с 2025 г. — пятиступенчатую.

Параллельно появлялись новые налоги и сборы: торговый сбор, налог на сверхприбыль, туристический налог, рекламный и технологический сборы.

Существенно менялись и специальные налоговые режимы для малого бизнеса. В 2019 г. появился налог на профессиональный доход, в 2021 г. был отменен ЕНВД и расширено применение патентной системы, в 2022 г. заработала АУСН. С 2025 г. компании и ИП на УСН при превышении установленного лимита доходов стали плательщиками НДС, а в 2026 г. порог освобождения от НДС для них снизился с 60 млн до 20 млн руб. Лимит для применения патентной системы в 2026 г. также снизился до 20 млн руб.

Изменялся и набор льгот: корректировались пониженные тарифы страховых взносов для малого бизнеса и отдельных отраслей, вводились временные антикризисные меры, инвестиционные льготы и специальные условия для отдельных категорий компаний.

67% опрошенных бухгалтеров отметили, что сложность их работы за последние годы заметно выросла. Больше всего усилий от специалистов, по результатам исследования, потребовали введение единого налогового счета (ЕНС) — 59%, переход на прогрессивную шкалу НДФЛ — 41%, а также изменения НДС, включая появление НДС на УСН и повышение ставки, – 38%.

Для бизнеса это означает, что налоги становится сложнее рассматривать отдельно от экономики компании. Налоговый режим, ставка, лимит или возможность получить льготу могут напрямую влиять на себестоимость, маржу, цену для клиента и денежный поток. Налоговые последствия решений всё чаще приходится оценивать до заключения сделки, а не после нее.

По мнению Дмитрия Почивалина, лидера решений для автоматизации бухкомпаний в сервисе «Финлид», еще несколько лет назад собственник мог воспринимать налоги прежде всего как результат уже состоявшейся деятельности. Бизнес заработал — бухгалтер рассчитал обязательства. Сейчас эта логика все чаще работает наоборот. Еще до сделки нужно понимать, как она повлияет на налоговую нагрузку, не приведет ли рост выручки к смене налогового режима или появлению НДС, сохранится ли маржинальность после налогов. Бухгалтер все чаще подключается к обсуждению решении до того, как оно принято. Его задача уже не только корректно посчитать налог, но и показать собственнику финансовые последствия разных сценариев. В ближайшие годы именно эта превентивная функция может быть одной из главных компетенций сильного бухгалтера.

Учет и контроль бизнеса перешел в «цифру»

Второе крупное изменение последних лет — цифровизация повседневных процессов бизнеса. Электронный документооборот стал привычным инструментом взаимодействия с контрагентами и государством. В 2025 г., по данным ФНС, 95% налоговых деклараций представлялись в электронном виде.

По данным ФНС, на июль 2026 г. в России используется более 3,8 млн онлайн-касс. Расширяются системы маркировки и прослеживаемости товаров, электронный транспортный документооборот и другие цифровые механизмы обмена данными.

Это отражается и на инструментах самих бухгалтеров. 97% опрошенных сообщили, что за последние годы стали использовать больше цифровых сервисов и программ, причём у 68% их количество выросло значительно.

Цифровизация сделала деятельность компаний прозрачнее

ФНС России делает ставку на превентивный, аналитический контроль и цифровизацию, чтобы выявлять риски до того, как они приведут к серьезным нарушениям. Налоговые органы получают информацию из отчётности, электронного документооборота, кассовых данных, сведений о выплатах, движении товаров и операциях контрагентов. По данным отчетов ФНС 2-НК, за 2016 г. доначисления по результатам выездных налоговых проверок составили 352,5 млрд руб. По итогам 2025 г. эта сумма выросла до 560,4 млрд руб. При этом количество выездных проверок сократилось примерно в пять раз, но они стали эффективнее.

Цифровые инструменты ФНС уже анализируют не отдельную операцию, а совокупность данных о деятельности компании. Нестыковки в отчётности, документах и расчётах становятся заметнее. Бизнес сегодня работает в более прозрачной среде. Налоговые органы получают данные из разных источников и «серые» схемы становятся более видимыми, поэтому лучше от них отказаться, отмечают эксперты.

«Для работы в текущих условиях автоматизации нужно понимать, что все действия компании теперь прозрачны, и могут быть проанализированы либо в моменте, либо в последующем. Если раньше основным источником информации для ФНС была отчетность, которую подготовили сами налогоплательщики, то теперь налоговые органы получают данные из разных источников, что позволяет мониторить деятельность компании практически в режиме реального времени. Например, данные онлайн-касс. И если раньше информация обрабатывалась вручную, то теперь это делают специальные алгоритмы в составе автоматизированных систем — они сопоставляют разные потоки информации между собой и выявляют несоответствия. Таким образом, кардинально выросли объём и глубина данных, получаемых налоговыми органами», – сказал заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС России Александр Сорокин.

По данным отчетов ФНС, доля добровольной уплаты в общем объеме поступлений в рамках контрольно-аналитической работы за последние 10 лет увеличилась почти в пять раз.

Сами бухгалтеры ощущают эти изменения. 77% опрошенных отмечают, что контроль со стороны ФНС за последние годы стал более интенсивным.

Бухгалтерам стало критически важно следить за экономической сутью операций, проверять контрагентов и заранее просчитывать налоговые последствия сделок — иначе автоматические алгоритмы ФНС быстро выявят разрывы или аномалии. Ценность бухгалтера всё больше определяется способностью предупреждать налоговые риски, управлять ими и доносить информацию до бизнеса.

«На мой взгляд, значительно большее негативное влияние на бухгалтера оказывает частота изменений, нежели их серьёзность. Людям приходится всё время переучиваться, возникает путаница и ошибки, не говоря уже о стрессе для самих специалистов. Влияние чехарды изменений на качество исполнения налогоплательщиками их налоговой обязанности столь велико, что бухгалтеры не успевают под них подстроиться. И это признаёт даже ФНС. Если у налогоплательщика не было времени и ресурсов освоить новые требования или он неверно понял норму из-за отсутствия разъяснений, налоговая считает это смягчающим обстоятельством», — сказала эксперт справочной платформы «Бухэксперт», преподаватель ИПБ России и Палаты налоговых консультантов Марина Климова.

Бухгалтер становится ближе к бизнес-решениям

Меняется представление самих специалистов о своей профессии. 80% участников исследования считают, что сегодня профессия требует большего количества знаний и компетенций, чем 10 лет назад. 55% отмечают рост ответственности.

26% считают, что бухгалтер сильнее, чем раньше, влияет на успех бизнеса и его финансовую устойчивость.

При этом сами специалисты пока не всегда чувствуют изменение отношения со стороны компаний: только 10% уверенно говорят, что бухгалтера стали воспринимать серьёзнее и его мнение важно для бизнеса.

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Изменился и набор востребованных компетенций. Только 10% бухгалтеров считают, что имеющихся у них навыков полностью достаточно. 50% хотели бы лучше освоить нейросети, 47% — продвинутые возможности Excel, 42% — управленческий учёт и финансовое планирование, 37% — инструменты автоматизации, 36% — дополнительные участки учета.

Вместе с этим растет значение коммуникативных навыков. 30% опрошенных считают, что им не хватает навыков самопрезентации, 22% — умения выстраивать отношения с клиентами и руководством, 20% — навыков делегирования.

Для предпринимателей сильный специалист постепенно становится одним из источников информации для управленческих решений. Он может предупредить о приближении лимита дохода или оценить налоговые последствия сделки, предложить несколько сценариев бизнес-решения.

Автоматизация меняет профессию, но бухгалтеры не ждут, что их заменит ИИ

Большая часть бухгалтерских процессов уже автоматизируется. Однако, искусственный интеллект пока не стал массовым рабочим инструментом специалистов.

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Больше всего, по данным опроса, удалось автоматизировать отправку отчётности и обмен документами, формирование отчетности, расчет налогов и зарплаты, скачивание выписок. Пока отстают в автоматизации такие области, как управление задачами, складской учет, ответы на требования ФНС, распознавание первичных документов, сверки с контрагентами.

Активно внедряют ИИ и системно автоматизируют с его помощью задачи только 3% опрошенных. 37% используют нейросети точечно. 17% пробовали их применять, но пока не получили заметной пользы. 43% пока вообще не используют ИИ в работе.

«ИИ хорошо справляется с задачами, где есть понятный алгоритм — например, собрать данные, проверить документы, найти расхождения, подготовить черновик ответа. Но бухгалтер сегодня больше, чем набор операций, ведь чтобы принять значимое решение, нужно понимать бизнес-контекст: как собственник зарабатывает, где у него риски, какие у него планы, для чего нужна та или иная операция и к каким последствиям она может привести. ИИ может помочь быстрее обработать информацию и предложить варианты, но ответственность за интерпретацию и экспертное решение всё равно остается на человеке. Мы скорее увидим не исчезновение профессии, а повышение планки: рутинной работы станет меньше, а ценность бухгалтеров, которые умеют анализировать, консультировать и погружаться в бизнес, будет расти. Это хорошо совпадает и с ожиданиями самих специалистов», – Ксения Соколова, лидер разработки ИИ-Ассистента бухгалтера в «Точка Банке».

29% предполагают, что линейных бухгалтеров заменит ИИ, а 57%, что требования к квалификации бухгалтеров вырастут. 18% уверены, что роль бухгалтера как партнёра бизнеса станет стандартом.

«Главный риск в работе с нейросетью — довериться её результату без проверки. ИИ может ошибиться в фактах и контексте, а при работе с открытыми источниками — опереться на устаревшую или неточную трактовку. Но даже если информация верна, бухгалтеру еще нужно применить норму к конкретной хозяйственной ситуации, сопоставить ее с другими нормами, разъяснениями и практикой — и принять решение там, где готового ответа может просто не быть. Ответственность за это решение все равно остается за специалистом. ИИ не подпишет налоговую декларацию, не пойдет на комиссию в налоговую и не представит компанию в суде. Разумный баланс здесь такой: ИИ можно передать поиск и структурирование информации, анализ, исследования, подготовку материалов, а бухгалтер задает контекст, проверяет результат и принимает решение. В этом и есть сильная связка эксперта и нейронки: ИИ готовит — человек проверяет и решает», — сказала главный эксперт по бухгалтерскому учету в «Бухэксперт», практикующий главбух Мария Демашева.

При этом бухгалтеры ожидают дальнейшего развития автоматизации. 56% считают, что в будущем основные рутинные задачи будут автоматизированы, а роль специалиста станет более аналитической. 26% предполагают, что часть бухгалтеров может потерять работу из-за автоматизации.

Для бизнеса автоматизация бухгалтерского учета означает возможность меньше платить за рутинные операции, с которыми уже справляются программы и ИИ. При этом придётся всё больше платить за экспертизу бухгалтера: умение оценить налоговые последствия, увидеть и предложить решение.

Рынок бухгалтерских услуг

Трансформация профессии происходит на фоне роста рынка бухгалтерского аутсорсинга, аудита и налогового консультирования. По данным NeoAnalytics, его объём в России в 2025 г. составил 592,4 млрд руб. — на 10% больше, чем в 2024 г. и почти на 50% выше уровня 2023 г.

31% владельцев бухгалтерского бизнеса, принявших участие в опросе, сообщили, что за последние 5-7 лет их выручка выросла, но маржинальность снизилась. Ещё примерно у 30% выросли и выручка, и маржинальность. 35% отметили снижение и выручки, и маржинальности.

«Наличие спроса на бухгалтерские услуги ещё не гарантирует хорошую маржинальность. Работая с бухгалтерскими компаниями, мы часто видим одну и ту же проблему — непрозрачность операционной модели. У руководителя нет понимания, сколько времени уходит на конкретного клиента и какова себестоимость часа работы его сотрудников. Из-за этого бывает трудно сформировать адекватную цену и обосновать ее клиенту. Чтобы бухгалтерский бизнес был маржинальным и устойчивым, нужно сделать трудозатраты прозрачными, автоматизировать рутину и стандартизировать процессы», – сказал Дмитрий Почивалин, лидер решений для автоматизации бухкомпаний в сервисе «Финлид».

На развитие рынка влияют изменения налогового законодательства, цифровизация процессов, рост требований к качеству данных и стремление бизнеса выбирать более гибкие модели бухгалтерского сопровождения.

Компании могут нанимать специалиста в штат, передавать внешнему исполнителю отдельные участки или полностью отдавать учет на сопровождение. Одновременно меняется и само предложение аутсорсеров: помимо классического учета клиентам все чаще предлагают налоговое и финансовое планирование, управленческий учет и консультационные услуги.

18% опрошенных считают, что спрос на бухгалтеров-аутсорсеров продолжит расти.

Вместе с ростом спроса на аутсорсинг меняется и сама роль бухгалтера. Всё больше специалистов работают уже не как внутренние исполнители, а как внешние финансовые партнёры. Это видно и по динамике рынка: в первом полугодии 2025 года, впервые с 2020 года, предприниматели-бухгалтеры опередили общую динамику рынка МСП. «Бизнес всё охотнее доверяет бухгалтерские процессы внешним специалистам, сами бухгалтеры активнее строят собственную практику, формируют команды и профессиональные сообщества. Одним словом — заявляют о себе на равных. Бухгалтер постепенно из роли “внутреннего исполнителя” выходит в роль стратегического финансового лидера, который помогает бизнесу выстраивать процессы, оценивать риски и принимать решения», – сказал Дмитрий Почивалин.

Как бухгалтеры смотрят на будущее профессии

Несмотря на то, что требований и новых задач становится только больше, а нагрузка растёт, большинство опрошенных планируют оставаться в профессии. 67% намерены продолжать работать в бухгалтерии. При этом 10% хотели бы со временем перейти в частную практику или открыть собственный бизнес. 8% рассматривают переход в смежную сферу, а 7% хотели бы полностью сменить направление деятельности.

Доходы. У 25% бухгалтеров за последние 5-7 лет доход вырос вдвое, а у 27% – в полтора раза. У 22% доход остался на прежнем уровне, а у 4% даже снизился. В три и более раза доход вырос только у 10% опрошенных. Полностью удовлетворены доходом лишь 5%. 54% довольны в целом, но стремятся к большему. Около 30% считают, что их труд недооценен, а 7% категорически не устраивает доход.

Самочувствие. Лишь 13% опрошенных бухгалтеров всегда удается соблюдать баланс работы и отдыха, а 41% – только вне отчётных периодов. 11% постоянно ощущают перекос в сторону работы, но им это нравится. 22% отмечают, что хотелось бы больше отдыхать, а 13% ощущают, что живут на работе.

«Мы также проводили замер уровня счастья бухгалтеров. Исследование показало, что специалисты в целом любят свое дело, но им остро не хватает жизненного баланса и простого человеческого признания. Цифровизация идёт полным ходом, но никакой алгоритм не заменит экспертизу бухгалтера и тот вклад, который он вносит в финансовую устойчивость бизнеса. Долгое время эта колоссальная работа оставалась в тени. Сегодня наша задача — открыто говорить об этом, сделать профессию бухгалтеров видимой, помочь им выйти на новые горизонты и не потерять себя за дедлайнами. Мы уверены, что сильный бухгалтер — это не тот, кто работает 24/7 на износ, а специалист в балансе», – сказал Антон Сизов, лидер направления сервисов для бухгалтеров в «Точка Банке».

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