Налоговый контроль становится более технологичным — исследование «Точка Банк»

«Финлид» от «Точка Банк» и справочная платформа «Бухэксперт» проанализировали налоговые и технологические изменения в России и изучили, как они повлияли на бизнес и профессию бухгалтера. В рамках проекта «10 лет налоговых перемен: что изменилось для бизнеса и профессии бухгалтера» аналитики сопоставили ключевые реформы последних лет с результатами опроса 1,25 тыс. бухгалтеров. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

За последние 10 лет реалии ведения бизнеса в России заметно изменились. Учет, отчетность, документооборот и взаимодействие с госорганами во многом перешли в «цифру». Изменилась и сама логика ведения бизнеса: предприниматели заранее оценивают налоговые последствия решений, следят за лимитами и налоговыми режимами, перестраивают финансовое планирование. Все это отразилось на профессии бухгалтера — именно им приходится постоянно изучать изменения, адаптироваться и перестраиваться.

По данным опроса, только 35% специалистов сегодня ограничиваются исключительно учетом и отчетностью. 45% выступают налоговыми консультантами, еще 13% считают себя финансовыми партнерами бизнеса: они участвуют в планировании и помогают принимать решения. Большинство опрошенных бухгалтеров уже выполняют задачи, выходящие за рамки классической учётной функции.

В рамках исследования в опросе приняли участие 1248 бухгалтеров. 94% из них в профессии больше 8 лет, 63% — больше 20 лет.

Налоги все сильнее влияют на бизнес-решения

За последние 10 лет менялись как основные налоговые ставки, так и специальные налоговые режимы. Дважды росла ставка НДС. В 2019 г. — с 18% до 20% и в 2026 г. — до 22%. Вырос налог на прибыль. С 20% до 25% в 2025 г., одновременно изменилось распределение налоговых поступлений между бюджетами. Ставка НДФЛ стала прогрессивной. С 2021 г. ввели двухступенчатую шкалу, а с 2025 г. — пятиступенчатую.

Параллельно появлялись новые налоги и сборы: торговый сбор, налог на сверхприбыль, туристический налог, рекламный и технологический сборы.

Существенно менялись и специальные налоговые режимы для малого бизнеса. В 2019 г. появился налог на профессиональный доход, в 2021 г. был отменен ЕНВД и расширено применение патентной системы, в 2022 г. заработала АУСН. С 2025 г. компании и ИП на УСН при превышении установленного лимита доходов стали плательщиками НДС, а в 2026 г. порог освобождения от НДС для них снизился с 60 млн до 20 млн руб. Лимит для применения патентной системы в 2026 г. также снизился до 20 млн руб.

Изменялся и набор льгот: корректировались пониженные тарифы страховых взносов для малого бизнеса и отдельных отраслей, вводились временные антикризисные меры, инвестиционные льготы и специальные условия для отдельных категорий компаний.

67% опрошенных бухгалтеров отметили, что сложность их работы за последние годы заметно выросла. Больше всего усилий от специалистов, по результатам исследования, потребовали введение единого налогового счета (ЕНС) — 59%, переход на прогрессивную шкалу НДФЛ — 41%, а также изменения НДС, включая появление НДС на УСН и повышение ставки, – 38%.

Для бизнеса это означает, что налоги становится сложнее рассматривать отдельно от экономики компании. Налоговый режим, ставка, лимит или возможность получить льготу могут напрямую влиять на себестоимость, маржу, цену для клиента и денежный поток. Налоговые последствия решений всё чаще приходится оценивать до заключения сделки, а не после нее.

По мнению Дмитрия Почивалина, лидера решений для автоматизации бухкомпаний в сервисе «Финлид», еще несколько лет назад собственник мог воспринимать налоги прежде всего как результат уже состоявшейся деятельности. Бизнес заработал — бухгалтер рассчитал обязательства. Сейчас эта логика все чаще работает наоборот. Еще до сделки нужно понимать, как она повлияет на налоговую нагрузку, не приведет ли рост выручки к смене налогового режима или появлению НДС, сохранится ли маржинальность после налогов. Бухгалтер все чаще подключается к обсуждению решении до того, как оно принято. Его задача уже не только корректно посчитать налог, но и показать собственнику финансовые последствия разных сценариев. В ближайшие годы именно эта превентивная функция может быть одной из главных компетенций сильного бухгалтера.

Учет и контроль бизнеса перешел в «цифру»

Второе крупное изменение последних лет — цифровизация повседневных процессов бизнеса. Электронный документооборот стал привычным инструментом взаимодействия с контрагентами и государством. В 2025 г., по данным ФНС, 95% налоговых деклараций представлялись в электронном виде.

По данным ФНС, на июль 2026 г. в России используется более 3,8 млн онлайн-касс. Расширяются системы маркировки и прослеживаемости товаров, электронный транспортный документооборот и другие цифровые механизмы обмена данными.

Это отражается и на инструментах самих бухгалтеров. 97% опрошенных сообщили, что за последние годы стали использовать больше цифровых сервисов и программ, причём у 68% их количество выросло значительно.

Цифровизация сделала деятельность компаний прозрачнее

ФНС России делает ставку на превентивный, аналитический контроль и цифровизацию, чтобы выявлять риски до того, как они приведут к серьезным нарушениям. Налоговые органы получают информацию из отчётности, электронного документооборота, кассовых данных, сведений о выплатах, движении товаров и операциях контрагентов. По данным отчетов ФНС 2-НК, за 2016 г. доначисления по результатам выездных налоговых проверок составили 352,5 млрд руб. По итогам 2025 г. эта сумма выросла до 560,4 млрд руб. При этом количество выездных проверок сократилось примерно в пять раз, но они стали эффективнее.

Цифровые инструменты ФНС уже анализируют не отдельную операцию, а совокупность данных о деятельности компании. Нестыковки в отчётности, документах и расчётах становятся заметнее. Бизнес сегодня работает в более прозрачной среде. Налоговые органы получают данные из разных источников и «серые» схемы становятся более видимыми, поэтому лучше от них отказаться, отмечают эксперты.

«Для работы в текущих условиях автоматизации нужно понимать, что все действия компании теперь прозрачны, и могут быть проанализированы либо в моменте, либо в последующем. Если раньше основным источником информации для ФНС была отчетность, которую подготовили сами налогоплательщики, то теперь налоговые органы получают данные из разных источников, что позволяет мониторить деятельность компании практически в режиме реального времени. Например, данные онлайн-касс. И если раньше информация обрабатывалась вручную, то теперь это делают специальные алгоритмы в составе автоматизированных систем — они сопоставляют разные потоки информации между собой и выявляют несоответствия. Таким образом, кардинально выросли объём и глубина данных, получаемых налоговыми органами», – сказал заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС России Александр Сорокин.

По данным отчетов ФНС, доля добровольной уплаты в общем объеме поступлений в рамках контрольно-аналитической работы за последние 10 лет увеличилась почти в пять раз.

Сами бухгалтеры ощущают эти изменения. 77% опрошенных отмечают, что контроль со стороны ФНС за последние годы стал более интенсивным.

Бухгалтерам стало критически важно следить за экономической сутью операций, проверять контрагентов и заранее просчитывать налоговые последствия сделок — иначе автоматические алгоритмы ФНС быстро выявят разрывы или аномалии. Ценность бухгалтера всё больше определяется способностью предупреждать налоговые риски, управлять ими и доносить информацию до бизнеса.

«На мой взгляд, значительно большее негативное влияние на бухгалтера оказывает частота изменений, нежели их серьёзность. Людям приходится всё время переучиваться, возникает путаница и ошибки, не говоря уже о стрессе для самих специалистов. Влияние чехарды изменений на качество исполнения налогоплательщиками их налоговой обязанности столь велико, что бухгалтеры не успевают под них подстроиться. И это признаёт даже ФНС. Если у налогоплательщика не было времени и ресурсов освоить новые требования или он неверно понял норму из-за отсутствия разъяснений, налоговая считает это смягчающим обстоятельством», — сказала эксперт справочной платформы «Бухэксперт», преподаватель ИПБ России и Палаты налоговых консультантов Марина Климова.

Бухгалтер становится ближе к бизнес-решениям

Меняется представление самих специалистов о своей профессии. 80% участников исследования считают, что сегодня профессия требует большего количества знаний и компетенций, чем 10 лет назад. 55% отмечают рост ответственности.

26% считают, что бухгалтер сильнее, чем раньше, влияет на успех бизнеса и его финансовую устойчивость.

При этом сами специалисты пока не всегда чувствуют изменение отношения со стороны компаний: только 10% уверенно говорят, что бухгалтера стали воспринимать серьёзнее и его мнение важно для бизнеса.

Изменился и набор востребованных компетенций. Только 10% бухгалтеров считают, что имеющихся у них навыков полностью достаточно. 50% хотели бы лучше освоить нейросети, 47% — продвинутые возможности Excel, 42% — управленческий учёт и финансовое планирование, 37% — инструменты автоматизации, 36% — дополнительные участки учета.

Вместе с этим растет значение коммуникативных навыков. 30% опрошенных считают, что им не хватает навыков самопрезентации, 22% — умения выстраивать отношения с клиентами и руководством, 20% — навыков делегирования.

Для предпринимателей сильный специалист постепенно становится одним из источников информации для управленческих решений. Он может предупредить о приближении лимита дохода или оценить налоговые последствия сделки, предложить несколько сценариев бизнес-решения.

Автоматизация меняет профессию, но бухгалтеры не ждут, что их заменит ИИ

Большая часть бухгалтерских процессов уже автоматизируется. Однако, искусственный интеллект пока не стал массовым рабочим инструментом специалистов.

Больше всего, по данным опроса, удалось автоматизировать отправку отчётности и обмен документами, формирование отчетности, расчет налогов и зарплаты, скачивание выписок. Пока отстают в автоматизации такие области, как управление задачами, складской учет, ответы на требования ФНС, распознавание первичных документов, сверки с контрагентами.

Активно внедряют ИИ и системно автоматизируют с его помощью задачи только 3% опрошенных. 37% используют нейросети точечно. 17% пробовали их применять, но пока не получили заметной пользы. 43% пока вообще не используют ИИ в работе.

«ИИ хорошо справляется с задачами, где есть понятный алгоритм — например, собрать данные, проверить документы, найти расхождения, подготовить черновик ответа. Но бухгалтер сегодня больше, чем набор операций, ведь чтобы принять значимое решение, нужно понимать бизнес-контекст: как собственник зарабатывает, где у него риски, какие у него планы, для чего нужна та или иная операция и к каким последствиям она может привести. ИИ может помочь быстрее обработать информацию и предложить варианты, но ответственность за интерпретацию и экспертное решение всё равно остается на человеке. Мы скорее увидим не исчезновение профессии, а повышение планки: рутинной работы станет меньше, а ценность бухгалтеров, которые умеют анализировать, консультировать и погружаться в бизнес, будет расти. Это хорошо совпадает и с ожиданиями самих специалистов», – Ксения Соколова, лидер разработки ИИ-Ассистента бухгалтера в «Точка Банке».

29% предполагают, что линейных бухгалтеров заменит ИИ, а 57%, что требования к квалификации бухгалтеров вырастут. 18% уверены, что роль бухгалтера как партнёра бизнеса станет стандартом.

«Главный риск в работе с нейросетью — довериться её результату без проверки. ИИ может ошибиться в фактах и контексте, а при работе с открытыми источниками — опереться на устаревшую или неточную трактовку. Но даже если информация верна, бухгалтеру еще нужно применить норму к конкретной хозяйственной ситуации, сопоставить ее с другими нормами, разъяснениями и практикой — и принять решение там, где готового ответа может просто не быть. Ответственность за это решение все равно остается за специалистом. ИИ не подпишет налоговую декларацию, не пойдет на комиссию в налоговую и не представит компанию в суде. Разумный баланс здесь такой: ИИ можно передать поиск и структурирование информации, анализ, исследования, подготовку материалов, а бухгалтер задает контекст, проверяет результат и принимает решение. В этом и есть сильная связка эксперта и нейронки: ИИ готовит — человек проверяет и решает», — сказала главный эксперт по бухгалтерскому учету в «Бухэксперт», практикующий главбух Мария Демашева.

При этом бухгалтеры ожидают дальнейшего развития автоматизации. 56% считают, что в будущем основные рутинные задачи будут автоматизированы, а роль специалиста станет более аналитической. 26% предполагают, что часть бухгалтеров может потерять работу из-за автоматизации.

Для бизнеса автоматизация бухгалтерского учета означает возможность меньше платить за рутинные операции, с которыми уже справляются программы и ИИ. При этом придётся всё больше платить за экспертизу бухгалтера: умение оценить налоговые последствия, увидеть и предложить решение.

Рынок бухгалтерских услуг

Трансформация профессии происходит на фоне роста рынка бухгалтерского аутсорсинга, аудита и налогового консультирования. По данным NeoAnalytics, его объём в России в 2025 г. составил 592,4 млрд руб. — на 10% больше, чем в 2024 г. и почти на 50% выше уровня 2023 г.

31% владельцев бухгалтерского бизнеса, принявших участие в опросе, сообщили, что за последние 5-7 лет их выручка выросла, но маржинальность снизилась. Ещё примерно у 30% выросли и выручка, и маржинальность. 35% отметили снижение и выручки, и маржинальности.

«Наличие спроса на бухгалтерские услуги ещё не гарантирует хорошую маржинальность. Работая с бухгалтерскими компаниями, мы часто видим одну и ту же проблему — непрозрачность операционной модели. У руководителя нет понимания, сколько времени уходит на конкретного клиента и какова себестоимость часа работы его сотрудников. Из-за этого бывает трудно сформировать адекватную цену и обосновать ее клиенту. Чтобы бухгалтерский бизнес был маржинальным и устойчивым, нужно сделать трудозатраты прозрачными, автоматизировать рутину и стандартизировать процессы», – сказал Дмитрий Почивалин, лидер решений для автоматизации бухкомпаний в сервисе «Финлид».

На развитие рынка влияют изменения налогового законодательства, цифровизация процессов, рост требований к качеству данных и стремление бизнеса выбирать более гибкие модели бухгалтерского сопровождения.

Компании могут нанимать специалиста в штат, передавать внешнему исполнителю отдельные участки или полностью отдавать учет на сопровождение. Одновременно меняется и само предложение аутсорсеров: помимо классического учета клиентам все чаще предлагают налоговое и финансовое планирование, управленческий учет и консультационные услуги.

18% опрошенных считают, что спрос на бухгалтеров-аутсорсеров продолжит расти.

Вместе с ростом спроса на аутсорсинг меняется и сама роль бухгалтера. Всё больше специалистов работают уже не как внутренние исполнители, а как внешние финансовые партнёры. Это видно и по динамике рынка: в первом полугодии 2025 года, впервые с 2020 года, предприниматели-бухгалтеры опередили общую динамику рынка МСП. «Бизнес всё охотнее доверяет бухгалтерские процессы внешним специалистам, сами бухгалтеры активнее строят собственную практику, формируют команды и профессиональные сообщества. Одним словом — заявляют о себе на равных. Бухгалтер постепенно из роли “внутреннего исполнителя” выходит в роль стратегического финансового лидера, который помогает бизнесу выстраивать процессы, оценивать риски и принимать решения», – сказал Дмитрий Почивалин.

Как бухгалтеры смотрят на будущее профессии

Несмотря на то, что требований и новых задач становится только больше, а нагрузка растёт, большинство опрошенных планируют оставаться в профессии. 67% намерены продолжать работать в бухгалтерии. При этом 10% хотели бы со временем перейти в частную практику или открыть собственный бизнес. 8% рассматривают переход в смежную сферу, а 7% хотели бы полностью сменить направление деятельности.

Доходы. У 25% бухгалтеров за последние 5-7 лет доход вырос вдвое, а у 27% – в полтора раза. У 22% доход остался на прежнем уровне, а у 4% даже снизился. В три и более раза доход вырос только у 10% опрошенных. Полностью удовлетворены доходом лишь 5%. 54% довольны в целом, но стремятся к большему. Около 30% считают, что их труд недооценен, а 7% категорически не устраивает доход.

Самочувствие. Лишь 13% опрошенных бухгалтеров всегда удается соблюдать баланс работы и отдыха, а 41% – только вне отчётных периодов. 11% постоянно ощущают перекос в сторону работы, но им это нравится. 22% отмечают, что хотелось бы больше отдыхать, а 13% ощущают, что живут на работе.

«Мы также проводили замер уровня счастья бухгалтеров. Исследование показало, что специалисты в целом любят свое дело, но им остро не хватает жизненного баланса и простого человеческого признания. Цифровизация идёт полным ходом, но никакой алгоритм не заменит экспертизу бухгалтера и тот вклад, который он вносит в финансовую устойчивость бизнеса. Долгое время эта колоссальная работа оставалась в тени. Сегодня наша задача — открыто говорить об этом, сделать профессию бухгалтеров видимой, помочь им выйти на новые горизонты и не потерять себя за дедлайнами. Мы уверены, что сильный бухгалтер — это не тот, кто работает 24/7 на износ, а специалист в балансе», – сказал Антон Сизов, лидер направления сервисов для бухгалтеров в «Точка Банке».