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Бествей Руссобит-М Russobit-M

Бествей - Руссобит-М - Russobit-M

ООО «Руссобит-М» (ИНН 7714154680) — российская компания, которая в период с 1999 по 2013 год действовала как издатель и дистрибьютор компьютерных игр, мультимедийного программного обеспечения и оптических носителей. Организация была основана 8 сентября 1999 года в Москве как дочернее предприятие завода по производству оптических дисков «Руссобит». Ключевой фигурой в управлении выступал Юрий Москвин, занимавший пост генерального директора с момента регистрации компании. В 2008 году «Руссобит-М» вошла в состав холдинга «Бествей», объединившего также компании GFI и Play Ten Interactive, что позволило упрочить позиции на рынке игрового софта и онлайн-сервисов.

Описание деятельности и специализация

Основным профилем деятельности компании являлось издание и локализация компьютерных игр, а также производство и распространение мультимедийных энциклопедий и обучающих программ. «Руссобит-М» специализировалась на выпуске как собственных проектов, так и лицензионных продуктов зарубежных разработчиков. Среди известных изданных игр можно выделить серии «Казаки» (включая «Европейские войны», «Последний довод королей», «Снова война»), Gothic 3, Tom Clancy's H.A.W.X., Rainbow Six: Vegas и онлайн-игры под брендом Belver (Navy Field, Runes of Magic, Operation 7). Компания также занималась производством оптических носителей и дистрибуцией компьютерной техники под маркой Turbo (через связанную структуру «Руссобит-трэйд»). Сильной стороной компании было наличие собственной производственной базы для дисков и развитая розничная сеть. Слабым местом являлась зависимость от лицензионного контента и конкуренция с пиратством в начале 2000-х годов.

Структура владения и групповая принадлежность

Учредителями ООО «Руссобит-М» являлись физическое лицо Москвин Сергей Васильевич (доля 90%) и юридическое лицо ООО «Руссобит» (доля 10%). В 2008 году компания стала частью холдинга «Бествей», который объединил издателей игр «Руссобит-М», GFI и Play Ten Interactive. Роль «Руссобит-М» в группе состояла в обеспечении производства носителей и дистрибуции игровой линейки на территории России и СНГ.

Продукты и технологии

Компания выпускала широкий спектр продуктов:

  • Компьютерные игры: стратегии в реальном времени (серия «Казаки»), шутеры (Painkiller, Splinter Cell), квесты и MMO-проекты.
  • Мультимедийные энциклопедии: образовательные и справочные издания для домашнего пользователя.
  • Цифровая дистрибуция: онлайн-магазин GamePitStop.RU, запущенный в 2006 году, позволявший покупать игры в цифровом виде.
  • Аппаратное обеспечение: производство смартфонов и планшетов на базе Android под брендом Turbo, включая предустановку платежных приложений (например, MasterCard Mobile).

Технологическая база включала собственные линии по штамповке оптических дисков и локализационные студии для адаптации игр на русский язык.

Клиенты и деловые связи

Ключевыми партнерами и поставщиками контента выступали мировые издатели, такие как Ubisoft, Electronic Arts, Activision и THQ, а также российские студии GSC Game World* (издатель игр серии S.T.A.L.K.E.R., с которыми у «Руссобит-М» было тесное сотрудничество) и World Forge. Дистрибьюторскими сетями, распространявшими продукцию компании, являлись и другие крупные ИТ-дистрибьюторы. Холдинг «Бествей» позиционировался как один из пяти крупнейших издателей игр в России и СНГ с прогнозируемым оборотом свыше 40 млн долларов в год.

Конкуренция

На российском рынке издательства компьютерных игр в период активной деятельности компании основными конкурентами были:

  • 1С-СофтЛаб (разработчик и издатель игр, дистрибьютор).
  • NIX (издатель и дистрибьютор игр).
  • Buka (издатель игр и мультимедиа).
  • ГеймПрос (дистрибьютор игр).
  • Акелла (издатель онлайн-игр).

Зарубежными аналогами по модели издательства и дистрибуции игр являлись компании Ubisoft (Франция), Electronic Arts (США), Activision (США) и THQ (США).

Правовой статус и ликвидация

Деятельность ООО «Руссобит-М» была прекращена 15 апреля 2013 года в связи с исключением из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица. Уставный капитал компании составлял 8 400 рублей. В базе данных товарных знаков сведения о зарегистрированных знаках непосредственно на имя ликвидированной ООО «Руссобит-М» отсутствуют, однако бренд «Руссобит» и «Turbo» использовались в деловой практике. Участие в госзакупках и наличие лицензий в последние годы существования компании не зафиксированы в открытых реестрах, так как основной бизнес был сосредоточен в розничной торговле и издательстве.

Информация актуальна на 09.09.2026

* GSC Game World («ГСК Игровой мир»), (Украина) входит в реестр иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

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Бествей и организации, системы, технологии, персоны:

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