Изместьев Дмитрий


СОБЫТИЯ


10.11.2025 Сила – в цифровизации: секреты успешной разработки от лидеров рынка на дискуссии LDM 1
25.05.2015 «Ланит» представил электронные учебники на планшетах Samsung 1
03.04.2015 В структуре группы компаний «Ланит» создан холдинг Lanit Education 1
19.11.2014 «Сетевая академия Ланит» и «Микроинформ» создали альянс в надежде выжить 1
16.04.2014 «Ланит»: упала выручка от госсектора и ТЭК, выросла — от банков и строительных компаний 1
27.08.2013 «Ланит» открывает магазин электронных учебников 1
24.01.2013 В руководстве «Сетевой Академии Ланит» произошли кадровые изменения 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Изместьев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2247 6
Ланит - Evident Point Software 12 4
Ланит - SafeLine 40 1
Samsung Electronics 10584 1
Broadcom - VMware 2484 1
Dell EMC 5088 1
Cisco Systems 5216 1
Microsoft Corporation 25195 1
Apple Inc 12569 1
IBM - International Business Machines Corp 9547 1
Информзащита 844 1
Citrix Systems 837 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 326 1
Adobe Systems 1570 1
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 86 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 200 1
BMC Software 92 1
МЭО - Мобильное электронное образование 20 1
Ланит - ЛАН АТМсервис 36 1
Ланит Образование - Lanit Education 2 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 62 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Атриум ТЦ - Атриум ТРЦ - Атриум ТРК 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8035 1
Альфа-Банк 1855 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1984 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3105 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 262 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2696 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1445 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1038 1
EdTech - Электронные учебники - Electronic textbooks 72 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1539 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11459 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22820 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9282 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12900 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4855 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2256 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8091 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31294 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56549 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2005 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11315 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11227 1
Оцифровка - Digitization 4887 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16637 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6633 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33659 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12668 1
Ланит - Evident Point Software - Active Textbook 11 2
Google Android 14599 2
Apple iOS 8199 1
Microsoft Windows 16255 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3423 1
Генс Георгий 76 3
Шикова Юлия 16 2
Храмов Юрий 3 1
Низкер Евгений 3 1
Иоаннесян Ирина 2 1
Ермолаев Артем 379 1
Кондаков Александр 21 1
Морозов Игорь 53 1
Фридман Борис 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 155496 6
Канада 4977 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45448 2
Беларусь - Белоруссия 6008 1
Германия - Федеративная Республика 12916 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8045 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31569 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3169 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54628 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4892 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50941 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6012 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2844 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 316 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10637 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1727 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1337 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3725 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14944 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25778 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2258 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3355 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5283 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 313 1
MOOCs - Massive Open Online Courses - Массовые открытые онлайн-курсы 8 1
Образование в России 2527 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3722 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 48 3
Микроинформ 33 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 99 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2587 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398544, в очереди разбора - 732320.
Создано именных указателей - 185493.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

