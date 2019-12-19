BMC Software выпустила новую версию платформы для ITSM и ITOM с искусственным интеллектом

BMC Software выпустила новую версию своей платформы BMC Helix. По словам представителей разработчика, решение стало первой в мире единой платформой для ITSM (управления ИТ-услугами) и ITOM (управления ИТ-операциями) с искусственным интеллектом и машинным обучением. Единая платформа позволит пользователям лучше анализировать текущую ситуацию, преодолеть разрозненность информации в разных каналах и системах, автоматизировать и оптимизировать выполнение целого ряда задач.

В частности, единая платформа позволяет автоматически обнаруживать активы в мультиоблачных средах и на собственных площадках компаний. Также пользователи смогут проактивно мониторить события, оповещения и аномалии, обнаруживать уязвимости и нейтрализовать их. Также платформа поможет оптимизировать управление мощностями и затраты на ИТ в компании. Пользователи платформы смогут проактивно обеспечивать одинаково качественный сервис для всех сотрудников организации во всех каналах коммуникации (в том числе Skype, Slack, чат-боты). Ранее эти функции выполнялись несколькими отдельными решениями BMC Software.

Решение BMC Helix (старое название – Remedy) уже зарекомендовало себя на рынке как лидер когнитивного управления ИТ-услугами, согласно исследовательской компании Granter. В состав обновленной платформы, кроме самого BMC Helix, войдут BMC Helix Remediate (ранее TrueSight Vulnerability Management), BMC Helix Optimize (ранее TrueSight Capacity Optimization) и BMC Helix Monitor (ранее TrueSight Operations Management).

В России и СНГ дистрибутором ВMC Software является DIS Group.

«Обновленная платформа BMC Helix уже доступна на рынках России и СНГ, – сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group. – Сейчас ИТ-ландшафты компаний значительно усложнились. В них теперь может входить несколько облаков, интернет вещей, различные инструменты DevOps, машинное обучение. Также для улучшения обслуживания пользователей могут использоваться чат-боты и искусственный интеллект. Единая платформа, покрывающая вопросы управления ИТ от инфраструктуры до бизнес-процессов, (ITOM и ITSM), становится незаменимой в таких условиях».