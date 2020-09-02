Sciener расскажет о новых возможностях ИТ в управлении ремонтами

О том, как с помощью отечественной информационной системы ТУРБО ТОРО сократить простои оборудования узнают участники вебинара 10 сентября «ТУРБО ТОРО: новые возможности ИТ в управлении ремонтами».

10 сентября, в четверг, в 11:00 состоится веб-мероприятие партнера ТУРБО компании Sciener «ТУРБО ТОРО: новые возможности ИТ в управлении ремонтами». Эксперты расскажут, как с помощью отечественной информационной системы ТУРБО ТОРО сократить простои оборудования и оптимизировать затраты на ремонты.

Участники вебинара увидят в действии новую версию ТУРБО ТОРО, которая стала еще более удобной и функциональной. Система не только реализует полный контур учета ремонтов, но и позволяет планировать ремонты на основе различных сценариев, работать с расширенной структурой технологических карт и многое другое.

В программе ― актуальные потребности корпоративного сектора по управлению ремонтами, представление Sciener как исполнителя проектов по внедрению систем ТОРО, особенности постановки процессов управления ремонтами, включая ведение реестра и диагностику работы оборудования. Кроме того, эксперты подробно разберут заказы, технологические карты и другие сценарии планирования ремонтов в ТУРБО ТОРО с демонстрацией системы онлайн.

Участие бесплатное по предварительной регистрации. Длительность мероприятия 90 минут.

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О компаниях

Sciener ― российская ИТ-компания, основанная в 2002 году, входит в «Консист Бизнес Групп». Ключевые компетенции ― создание систем управления производственными активами (EAM) на базе решений ТУРБО и SAP, создание отраслевых решений для автоматизации основных видов деятельности компаний энергетического сектора. На счету Sciener ― более 100 успешно реализованных проектов. Офисы компании расположены в Белгороде, Курске и Москве.

ТУРБО ― российский бренд информационных систем управления бизнесом с 1991 года, разработчик «Долгопрудненский исследовательский центр». История ТУРБО началась с разработки легендарной программы «Турбо Бухгалтер», которая быстро завоевала популярность на рынке. Сегодня ТУРБО ― это тысячи клиентов, широкая партнерская сеть по всей стране и новая линейка ИТ-систем, объединенных единой концепцией мобильности, быстродействия и передовой эргономики поколения Z.