ТУРБО выпустил бизнес-ПО для «поколения Z»

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Глава «Долгопрудненского исследовательского центра», разработчика решений ТУРБО, Владимир Егоров на CNews FORUM 2019 представил концепцию бизнес-системы поколения Z и анонсировал выход своих новых бизнес-продуктов для управления ремонтами оборудования и бюджетирования. Ключевая особенность — интерфейсы, ориентированные на вчерашних выпускников вузов.



Софт для «поколения Z» «Долгопрудненский исследовательский центр» (ТУРБО), входящий в «Консист Бизнес Групп», в рамках прошедшего в середине ноября 2019 г. CNews FORUM анонсировал выход своих новых программных продуктов. Гендиректор организации Владимир Егоров представил решение для управления ремонтами оборудования ТУРБО ТОРО и ПО для управления бюджетированием и формирования управленческой отчетности ТУРБО Бюджетирование. Как он отметил в беседе с CNews, эти продукты нацелены на решение задач, существующих сегодня в любой серьезной организации, которая планирует какие-либо модернизационные проекты и корректировки в стратегии, подкрепляя их соответствующей финансовой моделью. «И эта модель должна быть эффективно отработана на том финансовом инструментарии, который используется организацией», — отметил Егоров. Ключевой уникальной особенностью этих продуктов топ-менеджер считает организацию пользовательского интерфейса, дружественного так называемому поколению Z. Под ним Егоров подразумевает молодых людей, только окончивших вузы и пришедших на работу в бизнес. Поколенческие особенности «Интерфейс воспроизводит ту же механику, с которой молодое поколение сегодня работает в “Инстаграме”, — говорит Егоров. — Мы постарались точно также скомпоновать информацию о бизнес-сущностях в виде карточек, документов, объектов предметной области и организовать рабочий процесс в рамках этих сложных информационных систем точно так же, как при работе с фото в социальной сети».



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В понимании Егорова, такой подход позволяет сделать программные системы максимально дружественными, естественным, интуитивно понятными для молодых людей, которые ожидают от своих рабочих инструментов передового пользовательского опыта.

«Мы используем навигационные цепочки, хорошо знакомые всем по web-сайтам, маркетплейсам, онлайн-каталогам, которые могут применяться в информационных системах, — поясняет он. — Я открываю серию карточек, у меня в верхней части экрана подсвечивается вся цепочка моей мыслительной деятельности, и когда я детализирую информацию, открываю новые карточки, я все время вижу, каким образом я к этому пришел и где в конкретном месте цепочки я нахожусь. Если я потерял контекст, меня отвлекли, я в любой момент могу вернуться по цепочке на предыдущий этап и быстро восстановить всю логику».

Что за продукты вышли

ТУРБО ТОРО для управления ремонтами оборудования позиционируется разработчиками как современная отечественная система, обеспечивающая полный контур учета ремонтов, имеющая доступ из облака и возможность интеграции с умными датчиками — для оптимизации затрат предприятия и надежной работы оборудования.

Система призвана обеспечить отказоустойчивость оборудования и непрерывность производства, повысить качество ремонта, снизить его себестоимость, аргументировано обосновать затраты на него, планировать и анализировать затраты на техобслуживание и ремонты, исключая перерасход, контролировать выполнение работ, вести учет объектов, систематизировать нормативно-справочную и техническую информацию.





Выступление Владимира Егорова на CNews FORUM 2019



Что касается решения для автоматизации задач бюджетирования и подготовки управленческой отчетности ТУРБО Бюджетирование, то оно, по заверению компании, позволяет формировать бюджеты, планировать операционную, инвестиционную и финансовую деятельность, а также вести анализ и прогнозировать исполнение бюджета.

«Подходит для компаний любых отраслей и любой организационной структуры, — сообщает сайт разработчика. — Отличается низкой стоимостью владения и сопровождения».

Решение обеспечивает расчет по модели отчетности клиента, представление информации в виде таблиц и графиков (отчеты печатного качества), планирования в виде списка задач с указанием сроков, исполнителей и статуса, загрузку из любых систем источников информации.

Презентация Владимира Егорова (нажмите для пролистывания)

Подробности о подходах компании к созданию новых продуктов смотрите в презентации и видеозаписи выступления Владимира Егорова на CNews FORUM 2019.

Несколько фактов о ТУРБО

ТУРБО — команда разработчиков «Долгопрудненского исследовательского центра», создающая информационные системы для управления бизнесом. История ТРУБО началась с разработки в 1991 году легендарной программы «Турбо Бухгалтер», которая быстро завоевала популярность на рынке. Менялись потребности заказчиков — росли и развивались решения вендора. Современная линейка решений ТУРБО включает платформу разработки приложений ТУРБО Х и построенные на ее основе бизнес-системы в категориях ERP, EAM, CPM, BI, HR и др.

Как прошел CNews Forum 2019

В 2019 г. крупнейшая независимая площадка CNews FORUM для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала свыше 1,5 тыс. гостей. На форуме прозвучало порядка 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций: «Госсектор», «Информационная безопасность», «Банки», «Большие данные и бизнес-аналитика», «Розница», «Облачные технологии».

CNews FORUM традиционно собирает полный зал

На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 50 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

На форуме выступили ИТ-директор РЖД Евгений Чаркин, директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Минкомсвязи Василий Слышкин, директор департамента правовых основ цифровой экономики Минэка Антон Лебедев и многие другие.