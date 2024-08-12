Из-за обыкновенного перекура целый континент остался без интернета

Перекур, на который отправился инженер одного из крупных африканских провайдеров, оставил без интернета почти все страны южнее Сахары. Стремясь поскорее выкурить сигаретку в компании коллег, инженер допустил досадный просчет, жертвами которого стали миллионы человек.

Курение убивает здоровье и интернет

Зависимость от сигарет может навредить не только самому курильщику и людям, которые вынуждены дышать дымом от его сигарет, но и одновременно миллионам человек, проживающих в разных странах на одном континенте. Из-за пристрастия к курению инженера крупного магистрального интернет-провайдера, работающего в Южной Африке, без доступа в Сеть разом остались миллионы жителей стран южнее Сахары, пишет The Register.

Название провайдера издание не приводит, как и дату сбоя и даже страну, в которой работал провайдер, но уточняет, что историю о случившемся ему поведал непосредственно сам инженер, работавший на этого провайдера «несколько десятилетий назад» (several decades ago) и допустивший крупный просчет в работе из-за своей пагубной привычки.

Freepik Одна маленькая ошибка в работе провайдера может стать причиной гигантского сбоя

The Register пишет, что провайдер, о котором идет речь – один из крупнейших в Африке, поскольку его DNS-серверы были приоритетными для тысяч доменов, включая домены верхнего уровня как в Южной Африке, так и Северной.

Поспешишь – людей без связи оставишь

Специалист, которого издание представило как Paton, работал «магистральным инженером» (backbone engineer), то есть имел весьма ответственную и важную должность. В число обязанностей Paton входило ведение списков контроля доступа (Access Control Lists, ACL), определяющих, какие пользователи и домены имели доступ к определенным сетевым ресурсам. ACL у провайдера, в котором работал Paton были обширными и сложными, ввиду масштаба его деятельности. Они контролировали не только сетевые блоки для клиентов провайдера, но и его внутреннюю инфраструктуру, включая DNS-серверы.

В один из дней Paton получил от руководства задачу, связанную с внесением в ACL некоторых изменений. Он охарактеризовал эту задачу как несложную, но он сумел испортить все на пустом месте из-за банальной спешки.

В момент выполнения требования руководства коллеги Paton позвали его подышать свежим воздухом и выкурить сигарету. Paton начал торопиться, чтобы не заставлять коллег ждать, и выполнил поставленную задачу максимально быстро, чтобы осталось больше времени на перекур. Это было его фатальной ошибкой.

Хаос подкрался незаметно

После перерыва Paton вернулся в офис, в котором за время его отсутствия все изменилось до неузнаваемости. Происходящее вокруг него он описал как «ад, смятение и хаос» (pandemonium and chaos). Колл-центр пал под звонками от разгневанных клиентов из-за того, что в итоге оказалось крупнейшим (на тот момент) отключением интернета в Африке.

Этим воспользовались какие-то шутники, что еще сильнее усугубило ситуацию. Они позвонили в местную новостную службу и, представившись хакерами, заявили, что именно они ответственны за сбои в работе в интернета. Служба опубликовала эту информацию, и в результате к фактическим техническим проблемам у провайдера добавилась потенциальная головная боль в области кибербезопасности, и со всем этим боссам Paton нужно было оперативно справиться, притом в масштабе сразу нескольких стран.

Одна сигарета – тонна проблем

Довольно быстро выяснилось, что на самом деле никакого взлома, как и хакеров, не было – периметр безопасности провайдера никто не нарушал. Но, как пишет The Register, едва ли это могло хоть как-то спасти репутацию провайдера, с учетом масштабов сбоя и его реальной причины.

Внося изменения в ACL-листы, Paton из-за спешки и желания поскорее уйти на перекур, удалил из них часть информации и не заметил этого. Как результат – жители большинства стран южнее Сахары остались без доступа в Интернет. Paton восстановил все ACL, и интернет на юге Африки заработал вновь. The Register не раскрывает ни сроки восстановления, ни последствия действий Paton как для него самого, так и для провайдера, в котором он трудился.

Стабильный интернет в Африке – роскошь

Жители стран Африки часто сталкиваются с крупномасштабными перебоями в работе интернета, и ошибки провайдеров далеко не всегда являются их причинами. Так, летом 2010 г. начала сбоить восточноафриканская интернет-магистраль, которой на тот момент было около полутора лет – работы по ее прокладыванию завершились в начале 2009 г. В первых числах июля 2010 г. работающие в странах на востоке Африки провайдеры всех размеров стали фиксировать сбои в передаче данных. Через несколько дней масштабы проблемы выросли настолько, что почти все пользователи этих провайдеров лишились доступа в интернет. Причиной, как выяснилось спустя еще пару дней, стало масштабное повреждение сегмента магистрального подводного кабеля на глубине 4,7 км.

В марте 2024 г. в аналогичной ситуации оказались жители ЮАР. Они остались без интернета, причиной чего стал обрыв минимум четырех подводных кабелей, расположенных у западного побережья Африки. Позже по этой же причине интернет временно пропал в Кении, Гане, Камеруне, Либерии, Нигере, Бенине, Нигерии, в Буркина-Фасо, а также к Кот-д’Ивуаре. Зацепило даже несколько стран, расположенных в Евразии, в частности, Индию и Великобританию.