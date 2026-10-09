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Travelata.ru Травелата интернет-магазин туров

Travelata.ru - Травелата - интернет-магазин туров

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.10.2026 В России появилась единая рекламная сеть для тревел-сервисов 1
02.07.2024 Путешественники узнают звонок от Travelata благодаря «Этикетке» от билайн бизнес 2
06.12.2021 «Расширяем стартап-нетворк»: участники StartHub.Moscow 2.0 о планах по развитию проектов 1
31.07.2017 Российское приложение для туристов попало в десятку трендов App Store 2
07.10.2016 Банковская карта «Мегафона» теперь доступна по всей России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Travelata.ru и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10963 1
Apple Inc 13294 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9578 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 509 1
Celly 4 1
Onlinetours - Онлайнтурс 3 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 1
Level.Travel - Левел Тревел 2 1
МИК - Московский инновационный кластер 195 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27177 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13823 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13149 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23950 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18373 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35937 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4172 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36823 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5119 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7462 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 747 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33965 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1245 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29925 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8609 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2326 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 384 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 925 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18517 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3235 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6142 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16721 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12370 1
Бронирование - Booking 1042 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - bruteforce, brute force - метод решения математических задач 257 1
Микроскоп - Microscope 350 1
Apple iOS 8658 3
Google Android 15375 2
Apple - App Store 3151 1
Uber Eats - UberEATs 42 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 768 1
МегаФон Банк 6 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Rovio Mobile - Angry Birds 112 1
Балукина Галина 4 1
Лира Александр 1 1
Кухальский Ян 16 1
Зарецкий Алексей 1 1
Шкарубо Иван 1 1
Салтыков Павел 1 1
Тотьмянин Денис 1 1
Жалялов Ансар 2 1
Земцов Анатолий 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48125 3
Россия - РФ - Российская федерация 168639 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19790 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19384 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55101 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4238 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1281 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8690 1
Ближний Восток 3171 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1834 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14868 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 798 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 847 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1683 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 362 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 680 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27694 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7956 1
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5058 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5864 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 494 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2779 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 216 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54145 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8989 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18425 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2216 1
Паспорт - Паспортные данные 2891 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1897 1
Здравоохранение - Гинекология 41 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11506 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 452 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8580 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1006 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478194, в очереди разбора - 724581.
Создано именных указателей - 202528.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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