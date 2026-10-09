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Travelata.ru Травелата интернет-магазин туров
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 7
Travelata.ru и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10963 1
|Apple Inc 13294 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9578 1
|ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 509 1
|Celly 4 1
|Apple iOS 8658 3
|Google Android 15375 2
|Apple - App Store 3151 1
|Uber Eats - UberEATs 42 1
|Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 768 1
|МегаФон Банк 6 1
|Microsoft Windows 2000 8678 1
|Rovio Mobile - Angry Birds 112 1
|Балукина Галина 4 1
|Лира Александр 1 1
|Кухальский Ян 16 1
|Зарецкий Алексей 1 1
|Шкарубо Иван 1 1
|Салтыков Павел 1 1
|Тотьмянин Денис 1 1
|Жалялов Ансар 2 1
|Земцов Анатолий 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478194, в очереди разбора - 724581.
Создано именных указателей - 202528.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478194, в очереди разбора - 724581.
Создано именных указателей - 202528.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.