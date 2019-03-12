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Khosrowshahi Dara Хосровшахи Дара
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 14
Khosrowshahi Dara и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12887 4
|Amazon Inc - Amazon.com 3328 2
|Microsoft Corporation 25955 2
|Apple Inc 13375 2
|Tencent 195 2
|Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 1
|SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 26 1
|InterActiveCorp - IAC 19 1
|Samsung Electronics 11210 1
|Alphabet 185 1
|SAP SE 5639 1
|Dell EMC 5213 1
|Cisco Systems 5390 1
|Yandex - Яндекс 9508 1
|Meta Platforms - Facebook 4642 1
|LG Electronics 3754 1
|Intel Corporation 12919 1
|IBM - International Business Machines Corp 9725 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5828 1
|HP Inc. 5917 1
|Oracle Corporation 7140 1
|Toshiba Corporation 2988 1
|Fujitsu 2112 1
|Sony - Sony Group Corporation 6769 1
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2696 1
|Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 54 1
|Cambridge Analytica 47 1
|Newegg 25 1
|Правительство Казахстана - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 12 1
|U.S. Congress Legislation - Конгресс США 655 1
|U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 455 1
|Uber Eats - UberEATs 44 2
|Apple iPhone - серия смартфонов 7756 1
|Google Android 15444 1
|Apple iOS 8700 1
|Samsung Galaxy Note 702 1
|Microsoft Azure 1535 1
|Microsoft Outlook 1513 1
|Tencent - WeChat - мессенджер 181 1
|Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 1
|Microsoft Kaizala - мессенджер 1 1
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 781 1
|RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
|Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
|Frost & Sullivan 208 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487681, в очереди разбора - 721288.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487681, в очереди разбора - 721288.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.