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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198220
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Kalanick Travis Каланик Тревис

СОБЫТИЯ


12.03.2019 Google выпал из топ-10 компаний с лучшей репутацией. Facebook не попал даже в первую сотню 2
26.04.2018 Российский рынок ИТ: затишье перед цифровым рывком 1
28.11.2017 Акционеры Uber готовы продать акции за две трети стоимости 2
29.08.2017 Uber пообещала больше не шпионить за пассажирами после выхода из такси 2
13.07.2017 «Яндекс.Такси» и Uber объединились в компанию стоимостью $3,7 млрд 2
13.06.2017 Главу Uber собираются уволить из-за сексуальных скандалов 3
20.03.2017 Президент Uber уволился, не выдержав груза скандалов 2
21.09.2016 Главный конкурент Uber собрал $750 млн свежих инвестиций 2
01.08.2016 Китайский Uber продается конкуренту 2
14.02.2001 Музыкальные пираты непобедимы? 1

Публикаций - 11, упоминаний - 20

Kalanick Travis и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13119 5
Google LLC 12660 5
Alibaba Group 473 3
Meta Platforms - Facebook 4616 3
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 48 3
Amazon Inc - Amazon.com 3267 2
Tencent 190 2
Samsung Electronics 11041 1
Alphabet 176 1
МегаФон 10695 1
SAP SE 5593 1
Dell EMC 5176 1
Cisco Systems 5367 1
Yandex - Яндекс 9173 1
Microsoft Corporation 25751 1
LG Electronics 3732 1
Intel Corporation 12799 1
IBM - International Business Machines Corp 9694 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 1
HP Inc. 5880 1
Oracle Corporation 7069 1
Toshiba Corporation 2980 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
VK - Mail.ru Group 3599 1
Fujitsu 2105 1
Sony 6732 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 338 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
IXcellerate - Икселерейт 151 1
Cambridge Analytica 47 1
ФОРС - Центр разработки 701 1
AMT Group - АМТ-Груп 364 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 1
Uber Technologies - Uber Advanced Technologies Group 9 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 81 1
Uber 356 9
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 4
Uber China 7 3
SoftBank Group 284 2
eBay Inc 1640 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1892 1
Gett 88 1
Visa International 1992 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 526 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 297 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Lyft - агрегатор такси 21 1
General Atlantic - GA 28 1
Dragoneer Investment Group 5 1
Grab - GrabTaxi 5 1
John F. Kennedy International Airport - Международный аэропорт имени Джона Кеннеди - ИАТА: JFK, ИКАО: KJFK 19 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3062 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2334 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 973 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 629 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1406 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 226 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34775 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26687 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33379 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11760 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1305 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9887 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10635 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22267 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6467 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1655 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12849 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64834 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7844 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3191 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3313 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26076 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4417 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5490 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3670 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13582 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25516 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6980 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14215 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24316 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3572 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3568 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12807 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12892 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8603 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16128 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1503 1
Часы - Watch 1057 1
Google Android устройства-девайсы 848 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2034 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1268 1
Baidu 301 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 758 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7605 1
Google Android 15217 1
Apple iOS 8563 1
Microsoft Windows 10 1936 1
Samsung Galaxy Note 701 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 1
Uber Eats - UberEATs 41 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 1
Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 1
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 15 3
Khosrowshahi Dara - Хосровшахи Дара 7 3
Johnson Jeff - Джонсон Джефф 14 2
Jones Jeff - Джонс Джеф 10 2
Lewandowski Anthony - Левандовски Энтони 4 2
Boodry Kirk - Будр Кирк 1 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 368 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Калинин Александр 187 1
Худавердян Тигран 94 1
Делицын Леонид 137 1
Михалев Максим 16 1
Фокин Дмитрий 21 1
Гольцов Александр 84 1
Грибов Владимир 31 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 684 1
Томлянович Степан 6 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 1
Michael Emil - Майкл Эмиль 3 1
Singhal Amit - Сингал Амит - Сингхал Эмит 5 1
Sullivan Joe - Салливан Джо 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54666 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19060 5
Индия - Bharat 5861 4
Россия - РФ - Российская федерация 165588 3
США - Нью-Йорк 3177 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1216 3
Южная Корея - Республика 7042 2
Япония 13788 2
Индонезия - Республика 1054 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1460 2
Китай - Пекин - Beijing 1094 2
Казахстан - Республика 6023 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4193 1
Европа 24940 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47484 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13802 1
Азия - Азиатский регион 5910 1
Армения - Республика 2440 1
Беларусь - Белоруссия 6276 1
Швеция - Королевство 3777 1
Сингапур - Республика 1949 1
Канада 5073 1
Германия - Федеративная Республика 13195 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1091 1
Бразилия - Федеративная Республика 2517 1
Грузия 1324 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1134 1
Малайзия 922 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1108 1
Таиланд - Королевство 916 1
США - Колумбия - Вашингтон 1483 1
Филиппины - Республика 597 1
Азия Восточная 190 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5750 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57496 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21553 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4796 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8203 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18093 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10851 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53298 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3151 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1187 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4423 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 185 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2127 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4595 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27199 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5449 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7007 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5096 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6150 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 946 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2223 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3564 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15985 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 924 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8798 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6539 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7390 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 598 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1717 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1847 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3091 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2003 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1915 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1900 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1397 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6083 4
Bloomberg 1620 3
The Verge - Издание 616 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1257 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1303 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 686 1
Korea Herald 47 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
Gartner - Гартнер 3656 2
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
IDC - International Data Corporation 4972 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8600 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1085 1
Forrester Research 833 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 142 1
Frost & Sullivan 207 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1470 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 137 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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