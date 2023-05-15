Торговую марку и домен Delivery Club оценили в 9,6 миллиардов

В рамках сделки по обмену активами между VK и «Яндексом» сервис доставки еды Delivery Club был оценен в 38,6 млрд руб., в том числе домен и торговая марка оценили в 9,6 млрд руб. Сам сервис является убыточным.

Как Yandex обменивался активами с VK

Компания Yandex (владелец российского «Яндекса») раскрыла подробности сделки по обмене активами со своим конкурентом – холдингом VK. Эта сделка состоялась летом 2022 г. Тогда Yandex передал VK свои проекты – «Новости» (агрегатор новостей) и блог-платформу «Дзен».

Одновременно «Яндекс» передал под управление VK свою заглавную страницу – yandex.ru. Заглавной страница «Яндекса» стала ya.ru. Взамен VK передал Yandex агрегатора доставки еды из ресторанов Delivery Club, благодаря чему сделка была безденежной.

Во сколько оценили Delivery Club

Согласно годовому отчету Yandex, в рамках данной сделки Delivery Club был оценен в 38,6 млрд руб. В том числе нематериальные активы сервиса были оценены в 13,86 млрд руб. Из них 9,63 млрд руб. пришлись на оценку стоимости торговой марки и доменных имен Delivery Club, 4,06 млрд руб. – на оценку стоимости пользовательской базы сервиса.

В рамках сделки по обмену активами между VK и «Яндексом» домен торговая марка Delivery Club были оценены в 9,6 млрд рублей

Переданные «Яндексом» сервисы «Новости» и «Дзен» также были оценены в 38,62 млрд руб., благодаря чему сделка была безденежной.

Финансовые показатели и история Delivery Club

Yandex также раскрыл финансовые результаты Delivery Club. В 2021 г. выручка сервиса составила 13 млрд руб., чистый убыток – 10,1 млрд руб. За первые девять месяцев 2022 г. выручка составила 11,7 млрд руб., чистый убыток – 6,4 млрд руб.

Delivery Club был основан в 2009 г. группой инвесторов во главе с Левоном Оганесяном. В 2016 г. холдинг Mail.ru Group (прежнее название VK) приобрел сервис за $100 млн. В 2019 г. Mail.ru Group договорился со Сбербанком о создании совместного предприятия в сфере offline-to-online – «О2О Холдинг».

В него Mail.ru Group передал Delivery Club и сервис по заказу такси «Ситимобил». Позднее «О2о Холдинг» также приобрел сервис доставки еды «Кухня на районе», сервис по доставке продуктов из магазинов «Самокат», каршеринговый ресурс YouDrive (был переименован в «Ситидрайв») и др.

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В начале 2022 г. Сбербанк и Vk сначала решили закрыть «Ситимобил», затем сервис был продан компании People & people (владеет сервисами «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф»). Затем VK договорился о выходе из «О2О Холдинг», забрав себе Delivery Club. Сразу после этого Delivery Club был передан «Яндексу».

У «Яндекса» уже был собственный сервис по заказу еды из ресторанов – «Яндекс.Еда». Он был образован в рамках совместного предприятия Yandex и Uber в сфере заказа такси, созданного в 2017 г. К моменту слияния у Uber уже был сервис доставки еды - Uber.Eats, партнеры также приобрели ресурс Foodfox, который затем был превращен в «Яндекс.Еда». В 2021 г. Yandex за $1 млрд выкупил у Uber ряд активов их совместного предприятия, включая «Яндекс.Еда».

Ограничения от властей на объединение Delivery Club и «Яндекс.Еда»

В 2022 г., приобретая Delivery Club, «Яндекс» пообещал объединить технологическую платформу данного сервиса с платформой «Яндекс.Еда». Курьеры, сотрудничающие с Delivery Club, должны были получить доступ к платформе «Яндекс.Про», которая распределяет заказы и строит оптимальные маршруты. А ресторы, сотрудничающие с Delivery Club, получили возможность расширить зону покрытия за счет «Яндекс.Еда».

При этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС), одобряя данную сделку, выставила ряд условий. Так, «Яндексу» запретили предоставлять какие-либо преимущества для ресторанов и доставщиков, использующих «Яндекс.Еда», по соотношению к другим агрегаторам заказов. Также для ресторанов – партнеров «Яндекс.Еда» данное предписание обеспечивает сохранение размера и порядка формирования вознаграждения в течение трех лет с момента совершения сделки.

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Кроме того, ФАС запретила «Яндексу» принимать меры, направленные на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или другими сторонним сервисам. Еще одно условие касается платформ «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». «Яндекс» будет обязан в предусмотренных законом случаях запрашивать и получать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности.