Индексная книга (каталог) CNews*
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Nebius N.V. Nebius AI Nebius Token Factory Nebius Tavility
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 27, упоминаний - 29
Nebius N.V. и организации, системы, технологии, персоны:
|Чачава Александр 124 19
|Прасс Павел 26 15
|Волож Аркадий 271 14
|Алекперов Вагит 44 14
|Рязанов Александр 22 11
|Потанин Владимир 92 9
|Bezos Jeff - Безос Джефф 177 6
|Парахин Михаил 17 3
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 134 2
|Савиновский Артем 9 2
|Boynton John - Бойнтон Джон 9 2
|Маргорская Ольга 1 1
|Парафин Михаил 1 1
|Amodei Dario - Амодеи Дарио 27 1
|Starmer Keir - Стармер Кир 7 1
|Путин Владимир 3476 1
|Мишустин Михаил 801 1
|Мордашов Алексей 64 1
|Кудрин Алексей 125 1
|Худавердян Тигран 94 1
|Иванов Владимир 70 1
|Абрамович Роман 47 1
|Григоренко Дмитрий 264 1
|Ryan Charles - Райян Чарльз 9 1
|Чернин Роман 11 1
|Бедеров Игорь 108 1
|Короленко Андрей 2 1
|Рашников Виктор 12 1
|Корнева Марина 1 1
|Forbes - Форбс 1019 3
|Bloomberg 1649 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1155 2
|Business Insider - Бизнес инсайдер 269 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 248 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2495 1
|Telegraph 203 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478282, в очереди разбора - 724326.
Создано именных указателей - 202572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478282, в очереди разбора - 724326.
Создано именных указателей - 202572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.