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Nebius N.V. Nebius AI Nebius Token Factory Nebius Tavility

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.09.2026 Создатель «Яндекса» стал важным партнером разработчика ИИ для ЦРУ и армии Украины 1
17.08.2026 Фонд «юного ИИ-гения» потерял состояние на инвестициях в создателя «Яндекс» 1
14.08.2026 Goldman Sachs скупил акции создателя «Яндекса» на $4,4 миллиарда 1
06.08.2026 Создатель «Яндекса» привлек $775 млн под залог GPU и контрактов 1
06.05.2026 Создатели «Яндекса» потратят $740 млн на разработчика критически важных решений для ИИ 2
19.03.2026 Создатель «Яндекс» привлечет на бирже до $4,6 млрд на покупку GPU 1
16.03.2026 Владелец WhatsApp* заплатит $27 миллиардов создателю «Яндекса» 1
12.03.2026 Nvidia вложит $2 миллиарда в создателя «Яндекса» 1
12.02.2026 Создатели «Яндекса» купили разработчика поисковых ИИ 1
06.02.2026 Александр Чачава увеличил долю в «Яндексе» почти до 20% 1
23.10.2025 Uber и создатель «Яндекса» вложат $375 млн в беспилотное такси 1
11.09.2025 Основатель «Яндекса» привлечет $3 млрд, чтобы купить оборудование и земельные участки 1
10.09.2025 Основатель «Яндекса» заключил многомиллиардный контракт с Microsoft 1
11.06.2025 Основатель «Яндекса» инвестирует $270 млн в дата-центры в Великобритании 1
12.05.2025 Основатель «Яндекса» потерял контроль над своим стартапом. В него вложились основатель Amazon и бывший топ-менеджер Microsoft 1
03.03.2025 Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер 1
04.12.2024 Создатель «Яндекса» получил $700 млн от Nvidia и других инвесторов из США 2
21.10.2024 Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq 1
04.10.2024 Основатель «Яндекса» потратит миллиард на инфраструктуру искусственного интеллекта 1
23.09.2024 Уйдя из России, экс-владелец «Яндекса» сможет заплатить кредиторам 1
16.09.2024 Власти оплатят создателям суперкомпьютеров присоединение к электросетям 1
30.07.2024 Став российским, «Яндекс» решил заплатить дивиденды 1
16.07.2024 Основатель «Яндекса» возглавит его зарубежный осколок 1
15.07.2024 Yandex избавился от «Яндекса» и нашел себе новое имя 1
12.04.2024 В будущем владельце «Яндекса» назначен новый гендиректор 1
09.02.2024 Американцы избавляются от акций Yandex 1
05.02.2024 «Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл» 1

Публикаций - 27, упоминаний - 29

Nebius N.V. и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9391 26
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 86 17
Nvidia Corp 4103 14
Microsoft Corporation 25883 10
АйТи.Развитие 13 8
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 8
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 6
Meta Platforms - Facebook 4635 5
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 32 4
Shopify 37 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5076 2
Anthropic 222 2
Меридиан-Сервис 6 2
Z.ai - Zhipu AI - Beijing Zhipu Huazhang Technology 39 1
Synthesia 6 1
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 975 1
Amazon Inc - Amazon.com 3307 1
Apple Inc 13296 1
AMD - Advanced Micro Devices 4706 1
Oracle Corporation 7111 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1714 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9579 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 390 1
Adobe Systems 1608 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 534 1
OpenAI 626 1
Google DeepMind 89 1
Yandex Go - Yango 34 1
Palantir Technologies 35 1
PRO32 - ПРО32 59 1
T.Hunter 75 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 258 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 19
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 528 18
Консорциум.Первый ЗПИФ 31 17
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 15
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 12
Аргонаут ЗПИФ - Аргонавт ЗПИФ 15 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1916 8
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 114 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1835 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 4
Uber 365 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 2
Bank of America - Банк Америки 273 2
Invesco - Invesco Private Capital - Aim Funds - Aim Investments - Amwescap - Britannia Arrow - Guggenheim Investment 20 2
FMR - Fidelity Managment & Research 34 2
Lastar 5 2
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 99 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 1
Северсталь ПАО - Severstal 643 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 278 1
Blue Origin 29 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 323 1
Capital Research Global Investors 16 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 90 1
Accel Partners 49 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 29 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4990 14
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1062 5
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13913 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5779 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6703 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 810 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1905 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 529 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 101 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23961 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13135 23
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2873 20
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1340 18
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2328 16
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4754 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22825 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24780 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3412 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8797 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1124 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1591 2
Cognitive computing - Когнитивные вычисления - Cognizant computing - Осмысленные вычисления 70 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1476 1
Робототехника - Роботы-доставщики - Дроны-доставщики - БПЛА-доставка - Delivery Robots - Delivery Drones - Роботы-курьеры 51 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10863 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1857 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7616 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13318 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18374 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18303 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15564 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26987 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17120 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13824 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26441 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5746 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 550 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6336 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 614 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4478 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1271 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4933 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 148 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18518 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3235 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16724 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23223 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3306 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1146 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 16
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 27 16
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 933 5
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 267 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1296 4
Nvidia Blackwell 83 2
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 152 1
Nebius N.V. - Nebius GPU 3 1
Moonshot AI - Kimi 26 1
Apple iCloud 313 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 515 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 189 1
VK - My.Games 81 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 770 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 225 1
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 140 1
Чачава Александр 124 19
Прасс Павел 26 15
Волож Аркадий 271 14
Алекперов Вагит 44 14
Рязанов Александр 22 11
Потанин Владимир 92 9
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 6
Парахин Михаил 17 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 134 2
Савиновский Артем 9 2
Boynton John - Бойнтон Джон 9 2
Маргорская Ольга 1 1
Парафин Михаил 1 1
Amodei Dario - Амодеи Дарио 27 1
Starmer Keir - Стармер Кир 7 1
Путин Владимир 3476 1
Мишустин Михаил 801 1
Мордашов Алексей 64 1
Кудрин Алексей 125 1
Худавердян Тигран 94 1
Иванов Владимир 70 1
Абрамович Роман 47 1
Григоренко Дмитрий 264 1
Ryan Charles - Райян Чарльз 9 1
Чернин Роман 11 1
Бедеров Игорь 108 1
Короленко Андрей 2 1
Рашников Виктор 12 1
Корнева Марина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168657 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55109 24
Нидерланды 3771 17
Европа 25033 16
Финляндия - Финляндская Республика 3707 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19389 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13875 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4240 6
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1090 6
Франция - Французская Республика 8208 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1496 4
США - Миссури - Канзас-Сити 107 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48130 3
Израиль 2872 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2621 3
Ближний Восток 3171 3
США - Миссури 129 3
Азия - Азиатский регион 5958 2
Нидерланды - Амстердам 631 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 2
Южная Корея - Республика 7107 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8691 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3677 1
Канада 5097 1
США - Нью-Йорк 3196 1
Африка - Африканский регион 3650 1
Великобритания - Лондон 2437 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14868 1
США - Нью-Джерси 309 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1466 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1434 1
Швейцария - Женева 333 1
Швейцария - Лугано 4 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22060 21
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5865 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18429 20
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 181 16
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6750 16
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 288 13
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2786 12
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2158 11
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2402 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54152 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8168 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4094 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34350 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6838 5
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 758 4
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 428 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2962 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6878 3
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5177 3
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 154 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58527 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 673 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Сейфнет - SafeNet 14 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4474 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5839 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3969 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5856 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2360 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1140 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1291 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 128 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1354 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16369 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 34 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 541 1
ARR - Accounting Rate of Return - коэффициент рентабельности инвестиций 26 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1736 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8990 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5970 1
Forbes - Форбс 1019 3
Bloomberg 1649 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1155 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 269 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 248 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2495 1
Telegraph 203 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1745 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 505 1
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