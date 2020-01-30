Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Yelp
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 47
Yelp упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google LLC 7198 11
|Microsoft Corporation 11226 7
|Intuit 25 2
|Jumpshot 3 2
|SAP SE 3228 2
|Omnicomm - Омникомм 148 2
|Facebook 3768 2
|IBM 3575 2
|Avast Software 120 2
|McKinsey & Company 121 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
|EA - Electronic Arts 921 2
|Canonical 168 1
|Snap Inc 24 1
|VK - Mail.ru Group 2490 1
|Samsung Electronics 5749 1
|SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
|AOL - America Online 4 1
|Stripe 18 1
|Nest 23 1
|New Relic 4 1
|Okta 5 1
|AVG Technologies 17 1
|Yandex - Яндекс 4106 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Netscape Communications Corporation 50 1
|Zendesk 27 1
|AppDynamics 30 1
|F-Secure 77 1
|Yahoo! 1120 1
|PayPal 443 1
|Telegram Group 702 1
|Twitter 2204 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1478 1
|Cisco Systems 2069 1
|Oracle Sun Microsystems 399 1
|SEC Consult Services 931 1
|Uber Technologies 258 3
|LinkedIn 521 3
|Keurig 2 2
|LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 7 2
|Conde Nast - Конде Наст 17 2
|Expedia Group 40 2
|Uber 257 2
|L’Oreal 36 2
|Home Depot - сеть магазинов 15 2
|PepsiCo - Пепсико 96 2
|Accel Partners 37 1
|eBay Inc 536 1
|Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 38 1
|TripAdvisor 33 1
|Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
|Stitch Fix 1 1
|WeWork 6 1
|JD.com - Jingdong Mall 45 1
|Square 38 1
|Sequoia Capital 81 1
|Airbnb 62 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
|Visa International 1347 1
|Галушкин Олег 168 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 312 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Палант Владимир 1 1
|Valentine Don - Валентайн Дон 2 1
|Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
|ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 2
|PC Magazine - PCMag 39 2
|Wikipedia - Википедия 284 2
|All Things Digital 156 2
|FT - Financial Times 247 1
|The Wall Street Journal 710 1
|Bloomberg 786 1
|РБК Инновации 36 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770827, в очереди разбора - 674509.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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