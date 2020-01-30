Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Yelp


30.01.2020 Разработчик знаменитого антивируса, продававший данные пользователей, назначил виновной свою «дочку» и «убил» ее 1
28.01.2020 Создатели знаменитого антивируса продают данные своих пользователей 1
15.06.2018 Apple 10 лет позволяла подписывать трояны своей цифровой подписью по вине Facebook и Google 1
26.01.2018 В Telegram вложатся инвесторы Amazon, Twitter и Instagram 1
23.10.2017 Неизвестный китайский стартап обогнал по капитализации Airbnb и Space X 2
21.10.2016 В половине Америки «лег» интернет 1
20.02.2016 Microsoft кардинально обновила Outlook.com 1
20.03.2015 Опубликованы секретные документы: Google нечестно вела бизнес и наносила вред потребителям 2
02.03.2015 Конец Google+: Социальная сеть Google вступила в период полураспада 1
09.02.2015 В продажу выходит первый в мире смартфон на Ubuntu Linux 1
03.12.2014 Геоинформационные сервисы для каждого: возможности геотаргетинга 1
01.12.2014 Forrester: Платформа Hadoop станет стандартом индустрии в 2015 г. 1
13.11.2014 Большие данные помогут создать искусственный интеллект 1
11.07.2014 Google пойман за подтасовкой результатов поиска 1
06.06.2014 Поиск для сайтов Foursquare и Soundcloud получил $70 млн 1
21.05.2014 Анонимный поисковик DuckDuckGo назвал «Яндекс» своим партнером 1
31.07.2013 Количество Android-приложений достигло миллиона 1
14.05.2013 Garmin переносит в автомобили свою систему для самолетов 1
06.02.2013 Обзор лучших компьютеризованных автомобилей будущего по версии ZOOM.CNews 1
19.03.2012 Мобильные приложения от Twitter, Apple и Facebook обвиняют в краже данных 1
08.03.2012 Первый взгляд на Apple iPad 3 1
16.02.2012 Apple и Twitter сознались: Они тайком копируют личные данные пользователей 1
06.02.2012 Yelp сообщил об увеличении убытков перед IPO 1
09.11.2011 Yelp намерен выйти на IPO в начале 2012 г. 1
29.07.2011 Инвестор Facebook: мобильные приложения спасут интернет от Google 1
14.07.2011 iPhone стал понимать команды с голоса 1
30.06.2011 Социальный браузер RockMelt привлек $30 млн инвестиций 1
16.06.2011 Facebook готовит браузер под себя 1
03.06.2011 Юрий Мильнер вложился в стартап, адаптирующий сайты для планшетов 1
31.05.2011 Русские инвесторы нашли новую «бомбу»: турсервис для суточной аренды жилья 1
18.05.2011 SecondMarket: в первом квартале 2011 г. было продано акций частных компаний на $115,4 млн 1
28.04.2011 Соцсеть Advizzer выпустила геолокационное приложение для iPhone 1
23.12.2010 Слух: Microsoft разрабатывает собственного конкурента Yelp 1
22.11.2010 Google породнится с Mail.ru на почве скидок 1
09.11.2010 Facebook запустит систему единого доступа к мобильным приложениям 1
08.11.2010 Создан браузер для соцсетей 1
28.10.2010 Google научился искать адреса 1
28.01.2010 Yelp получил $25 млн инвестиций 3
22.12.2009 Стартап Yelp отказался продаваться Google 1
18.12.2009 Google хочет купить сервис рекомендаций за $500 млн 1

Публикаций - 41, упоминаний - 47

Yelp упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7198 11
Microsoft Corporation 11226 7
Intuit 25 2
Jumpshot 3 2
SAP SE 3228 2
Omnicomm - Омникомм 148 2
Facebook 3768 2
IBM 3575 2
Avast Software 120 2
McKinsey & Company 121 2
Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
EA - Electronic Arts 921 2
Canonical 168 1
Snap Inc 24 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Samsung Electronics 5749 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
AOL - America Online 4 1
Stripe 18 1
Nest 23 1
New Relic 4 1
Okta 5 1
AVG Technologies 17 1
Yandex - Яндекс 4106 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Netscape Communications Corporation 50 1
Zendesk 27 1
AppDynamics 30 1
F-Secure 77 1
Yahoo! 1120 1
PayPal 443 1
Telegram Group 702 1
Twitter 2204 1
Amazon Inc - Amazon.com 1478 1
Cisco Systems 2069 1
Oracle Sun Microsystems 399 1
SEC Consult Services 931 1
Uber Technologies 258 3
LinkedIn 521 3
Keurig 2 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 7 2
Conde Nast - Конде Наст 17 2
Expedia Group 40 2
Uber 257 2
L’Oreal 36 2
Home Depot - сеть магазинов 15 2
PepsiCo - Пепсико 96 2
Accel Partners 37 1
eBay Inc 536 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 38 1
TripAdvisor 33 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Stitch Fix 1 1
WeWork 6 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
Square 38 1
Sequoia Capital 81 1
Airbnb 62 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Visa International 1347 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 49 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
PPL - Protected Process Light - Технология защиты процессов 2 1
Google Android 10752 8
Apple iOS 5742 4
Google YouTube - Видеохостинг 1742 3
Apple macOS 935 3
Microsoft Windows 10 6691 3
WhatsApp Messenger 654 2
Avast Business 4 2
Google Maps - Карты Google 402 2
IBM Watson 105 1
Microsoft Office 365 769 1
Linux OS 4288 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
SQL - Язык программирования 436 1
Filecoin - криптовалюта 7 1
Google Santa Tracker 1 1
Google Picasa Web Albums 119 1
Cyanogen Mod 48 1
AVG Internet Security - AVGSvc.exe 2 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Sony Playstation Network 125 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Google Chrome - браузер 1119 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Apple - App Store 2198 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
Discord 32 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1184 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Snapchat 89 1
AVG AntiVirus - Антивирусная программа 56 1
Adblock 27 1
VirusTotal 40 1
VMware Carbon Black 21 1
Microsoft Windows System32 9 1
Галушкин Олег 168 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 312 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Палант Владимир 1 1
Valentine Don - Валентайн Дон 2 1
Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 10
Россия - Российская федерация - РФ 57828 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 4
Европа 3798 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
США - Кремниевая долина 399 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Япония 2827 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Франция - Французская Республика 2150 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 2
PC Magazine - PCMag 39 2
Wikipedia - Википедия 284 2
All Things Digital 156 2
FT - Financial Times 247 1
The Wall Street Journal 710 1
Bloomberg 786 1
РБК Инновации 36 1
comScore 228 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770827, в очереди разбора - 674509.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще