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Индексная книга (каталог) CNews*
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Yelp

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.02.2026 Российский датасет Yambda позволил ученым из Европы добиться рекордного ускорения в обучении ИИ-рекомендаций — в 60 раз 1
27.12.2023 Возможности MySQL и PostgreSQL: взгляд инфраструктурного провайдера 1
24.12.2021 Важнейшее лоббистское объединение ИТ-гигантов развалилось, потому что Microsoft решила не платить членские взносы 1
30.01.2020 Разработчик знаменитого антивируса, продававший данные пользователей, назначил виновной свою «дочку» и «убил» ее 1
28.01.2020 Создатели знаменитого антивируса продают данные своих пользователей 1
15.06.2018 Apple 10 лет позволяла подписывать трояны своей цифровой подписью по вине Facebook и Google 1
26.01.2018 В Telegram вложатся инвесторы Amazon, Twitter и Instagram 1
23.10.2017 Неизвестный китайский стартап обогнал по капитализации Airbnb и Space X 1
21.10.2016 В половине Америки «лег» интернет 1
20.02.2016 Microsoft кардинально обновила Outlook.com 1
20.03.2015 Опубликованы секретные документы: Google нечестно вела бизнес и наносила вред потребителям 1
02.03.2015 Конец Google+: Социальная сеть Google вступила в период полураспада 1
09.02.2015 В продажу выходит первый в мире смартфон на Ubuntu Linux 1
03.12.2014 Геоинформационные сервисы для каждого: возможности геотаргетинга 1
01.12.2014 Forrester: Платформа Hadoop станет стандартом индустрии в 2015 г. 1
13.11.2014 Большие данные помогут создать искусственный интеллект 1
11.07.2014 Google пойман за подтасовкой результатов поиска 1
06.06.2014 Поиск для сайтов Foursquare и Soundcloud получил $70 млн 1
21.05.2014 Анонимный поисковик DuckDuckGo назвал «Яндекс» своим партнером 1
31.07.2013 Количество Android-приложений достигло миллиона 1
14.05.2013 Garmin переносит в автомобили свою систему для самолетов 1
06.02.2013 Обзор лучших компьютеризованных автомобилей будущего по версии ZOOM.CNews 1
19.03.2012 Мобильные приложения от Twitter, Apple и Facebook обвиняют в краже данных 1
08.03.2012 Первый взгляд на Apple iPad 3 1
16.02.2012 Apple и Twitter сознались: Они тайком копируют личные данные пользователей 1
06.02.2012 Yelp сообщил об увеличении убытков перед IPO 1
09.11.2011 Yelp намерен выйти на IPO в начале 2012 г. 1
29.07.2011 Инвестор Facebook: мобильные приложения спасут интернет от Google 1
14.07.2011 iPhone стал понимать команды с голоса 1
30.06.2011 Социальный браузер RockMelt привлек $30 млн инвестиций 1
16.06.2011 Facebook готовит браузер под себя 1
03.06.2011 Юрий Мильнер вложился в стартап, адаптирующий сайты для планшетов 1
31.05.2011 Русские инвесторы нашли новую «бомбу»: турсервис для суточной аренды жилья 1
18.05.2011 SecondMarket: в первом квартале 2011 г. было продано акций частных компаний на $115,4 млн 1
28.04.2011 Соцсеть Advizzer выпустила геолокационное приложение для iPhone 1
23.12.2010 Слух: Microsoft разрабатывает собственного конкурента Yelp 1
22.11.2010 Google породнится с Mail.ru на почве скидок 1
09.11.2010 Facebook запустит систему единого доступа к мобильным приложениям 1
08.11.2010 Создан браузер для соцсетей 1
28.10.2010 Google научился искать адреса 1

Публикаций - 45, упоминаний - 45

Yelp и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 25
Meta Platforms - Facebook 4621 16
X Corp - Twitter 2938 12
Apple Inc 13156 11
Microsoft Corporation 25775 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
PayPal 671 7
Yandex - Яндекс 9216 4
Yahoo! 3726 4
Nuance Communications - ScanSoft 88 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
Dropbox 527 3
Jumpshot 6 2
Intuit 82 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
Kayak 29 2
SAP SE 5601 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
HP Inc. 5883 2
Oracle Corporation 7074 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Telegram Group 2940 2
Gen Digital - Avast Software 184 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
McKinsey & Company Int 293 2
EA - Electronic Arts 1317 2
Омникомм - Omnicomm 172 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Snap Inc 110 2
Netscape Communications Corporation 426 2
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 24 1
Stripe 33 1
Nest 43 1
TELUS 41 1
New Relic 10 1
Okta 22 1
Cyanogen Mod 54 1
Gen Digital - Avast - AVG Technologies 19 1
Microsoft - LinkedIn 699 5
Uber 357 4
eBay Inc 1640 4
DST Global - Digital Sky Technologies 229 3
Airbnb 101 3
Expedia Group 136 3
Sequoia Capital 115 3
L’Oreal 58 2
TripAdvisor 41 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 2
Keurig 2 2
Accel Partners 49 2
The Home Depot Inc 66 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 17 2
Conde Nast - Конде Наст 24 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Index Ventures 50 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Toyota - Lexus 83 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Stellantis PSA - Opel 34 1
Tiger Global Management 44 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Greylock Partners 38 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 29 1
Honda - Acura 19 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 32 1
Union Square Ventures 13 1
Spark Capital 20 1
Thrive Capital 11 1
Allen & Company 23 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
Y Ventures - Youniversity Ventures 4 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 17
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 4
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1013 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 932 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
Google Android 15244 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Microsoft Windows 16882 7
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 7
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Apple iOS 8583 5
Apple iPad 4012 4
Apple macOS 2419 4
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
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Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 3
Apple - App Store 3109 3
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 295 3
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 3
Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Giphy 13 2
Gen Digital - Avast Business 7 2
Linux OS 11533 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
Apple iPod Touch 747 2
Pinterest 84 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 1
Google Santa Tracker 1 1
Google Picasa Web Albums 167 1
SoundCloud 31 1
Apple iWork 79 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
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Ruby on Rails - фреймворк 28 1
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Kik Messenger - Мессенджер 11 1
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Испания - Королевство 3840 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Китай - Шанхай 833 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
США - Иллинойс - Чикаго 440 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Английский язык 7030 3
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
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ABI Research 236 1
Research and Markets 26 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 20 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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