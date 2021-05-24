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Gen Digital Avast Business

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.05.2021 Avast запускает Business Hub — единую платформу безопасности для партнеров и бизнеса 2
30.01.2020 Разработчик знаменитого антивируса, продававший данные пользователей, назначил виновной свою «дочку» и «убил» ее 1
28.01.2020 Создатели знаменитого антивируса продают данные своих пользователей 1
25.06.2019 Avast Business запускает New Patch Management для установки обновлений 2
11.04.2019 Windows после установки обновлений стала «тормозить» и перестала загружаться 1
06.09.2017 Avast представила бизнес-решения Avast Business для обеспечения безопасности малого и среднего бизнеса 8

Публикаций - 7, упоминаний - 16

Gen Digital и организации, системы, технологии, персоны:

Gen Digital - Avast Software 184 6
Microsoft Corporation 25775 4
Google LLC 12690 3
Jumpshot 6 2
Intuit 82 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
McKinsey & Company Int 293 2
Sophos - SophosLabs 436 2
Омникомм - Omnicomm 172 2
Gen Digital - Avast - AVG Technologies 19 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
ESET - ESET Software 1161 1
Bitdefender 171 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Keurig 2 2
The Home Depot Inc 66 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 17 2
Conde Nast - Конде Наст 24 2
Expedia Group 136 2
L’Oreal 58 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 6
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Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 2
Patch Management - Управление обновлениями - удаленное обновление - автоматическое обновление 196 1
PPL - Protected Process Light - Технология защиты процессов 3 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 1
Web design - Adaptive design - Адаптивный дизайн 40 1
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 140 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 440 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 465 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 282 1
WSL - Windows Subsystem for Linux 61 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Microsoft Windows 16882 5
Google Android 15244 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple macOS 2419 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 2
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 2
Yelp 45 2
Gen Digital - Avast - AVG Internet Security - AVGSvc.exe 5 1
Sophos ES - Sophos Endpoint Security and Control - Sophos EndUser Protection 19 1
Gen Digital - Avast CyberCapture 5 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 10 1938 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
SoftPedia - Каталог и архив программного обеспечения 48 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Adblock 35 1
Microsoft Security Essentials - MSE 146 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Microsoft Windows System32 29 1
Microsoft Windows Server 2012 203 1
Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
Палант Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
PC Magazine - PCMag 104 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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