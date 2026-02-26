Разделы

UvA Universiteit van Amsterdam Амстердамский университет Университет Амстердама


СОБЫТИЯ


26.02.2026 Российский датасет Yambda позволил ученым из Европы добиться рекордного ускорения в обучении ИИ-рекомендаций — в 60 раз 1
07.07.2021 R-Vision выложили на GitHub исходный код скоринговой модели для ранжирования индикаторов компрометации 1
10.11.2016 Голландский ученый объяснил природу гравитации без участия темной материи 1
27.07.2012 Звезды-вампиры тянутся к свету 1
19.07.2012 Разгадан секрет неньютоновой жидкости 1
02.09.2011 Выращивать сосиски и мясопродукты начнут уже через полгода 1
15.08.2011 Ученые исследовали рыночные отношения растений и грибов 1
30.05.2011 В Петербурге открылась Лаборатория перспективных вычислительных технологий 1
08.08.2008 Электронные паспорта взломаны 1
16.11.2007 Смоделирована вспышка самой яркой сверхновой 1
12.09.2007 Гороскоп здоровья: статистическое исследование 1
06.06.2007 Экстази вредит мозгу и ухудшает память 1
27.07.2006 Василий Шабат: ИТ-аутсорсеры в России готовятся к старту 1
14.07.2006 Вещи с RFID-ярлыками можно зомбировать? 1
16.03.2006 Создан первый вирус для RFID-чипов 1
20.10.2005 Nortel: первый оптический коммутатор с шифрованим 1
22.03.2004 Наномашины стремительно совершенствуются 1
04.01.2003 Philips создал электролюминесцентный материал излучающий красный и зеленый свет 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

UvA и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2078 2
Галактика - Корпорация 1511 2
Microsoft Corporation 25356 1
9123 1
Oracle Corporation 6909 1
GitHub 997 1
Hitachi - Хитачи 1482 1
Salesforce 460 1
Sophos - SophosLabs 424 1
R-Vision - Р-Вижн 225 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1311 1
Открытые технологии 716 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 690 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
Apache Software Foundation - ASF 224 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12451 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1163 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8416 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4826 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13703 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28995 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12412 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6043 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12926 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4555 2
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 252 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2709 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3116 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1549 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3581 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1508 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1483 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4398 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8241 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2272 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23388 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 549 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3113 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32069 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2436 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7761 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 847 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7711 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7379 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11365 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3487 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 968 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7073 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1363 1
Google YouTube - Видеохостинг 2922 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 1
Microsoft Windows BitLocker 940 1
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 27 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 140 1
Brouwer Fred - Броуэр Фред 2 2
Hofstraat Hans - Хофстраат Ганс 2 2
Хегер Александр 1 1
Woosley Stan - Вусли Стэн 2 1
Tanenbaum Andrew - Таненбаум Эндрю 3 1
Verlinde Erik - Верлинде Эрик 2 1
Euler Leonhard - Эйлер Леонард 5 1
Doblhammer-Reiter Gabriele - Добльхаммер-Райтер Габриэлл 1 1
Furlong Ian - Ферлонг Иэн 1 1
Curro Nicholas - Карро Николас 4 1
Бухановский Александр 17 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 1
Соловей Антон 11 1
Шабат Василий 5 1
Crispo Bruno - Криспо Бруно 1 1
Блинников Сергей 1 1
Нидерланды - Амстердам 624 11
Нидерланды 3652 5
Россия - РФ - Российская федерация 158923 3
Германия - Федеративная Республика 12974 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 3
Европа 24703 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 2
Индия - Bharat 5739 2
Солнечная система - Solar system 2549 2
США - Калифорния 4784 2
США - Иллинойс - Чикаго 433 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 601 2
Австралия - Квинсленд 33 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 1
Земля - планета Солнечной системы 10704 1
Япония 13580 1
Швеция - Королевство 3721 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18855 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8245 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3607 1
Израиль 2791 1
Россия - СФО - Новосибирск 4725 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1729 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 1
Новая Зеландия 733 1
США - Калифорния - Сан-Диего 369 1
Европа Центральная 276 1
США - Индиана 118 1
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 126 1
Земля - Северное полушарие 151 1
Канада - Оттава 65 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2184 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5294 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11821 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4783 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1725 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5935 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1419 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1625 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3777 2
Физика - Physics - область естествознания 2841 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2926 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1329 2
Зоология - наука о животных 2795 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4404 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 858 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 867 2
Молекула - Molecula 1085 2
Ботаника - Растения - Plantae 1119 2
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 348 2
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 159 2
Астрономия - Космос - Красный гигант 62 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5350 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7386 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5444 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9737 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2082 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5322 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 197 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 1
Экономический эффект 1218 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 211 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1166 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1077 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 322 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2827 1
EE Times 160 2
New Scientist 1448 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 668 1
The Guardian - Британская газета 387 1
Gizmodo 131 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
The Times 74 1
PhysicsWorld 90 1
Times 645 1
Philips Research 19 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
ABI Research 235 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 7 2
Universiteit Maastricht - Maastricht University - Маастрихтский университет - Университет в Маастрихте 9 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 467 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 48 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
University of California - Калифорнийский университет 100 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
University of Chicago - Чикагский университет 99 1
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 1
CeBIT 613 2
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

