Получите все материалы CNews по ключевому слову
UvA Universiteit van Amsterdam Амстердамский университет Университет Амстердама
СОБЫТИЯ
UvA и организации, системы, технологии, персоны:
|Philips 2078 2
|Галактика - Корпорация 1511 2
|Microsoft Corporation 25356 1
|1С 9123 1
|Oracle Corporation 6909 1
|GitHub 997 1
|Hitachi - Хитачи 1482 1
|Salesforce 460 1
|Sophos - SophosLabs 424 1
|R-Vision - Р-Вижн 225 1
|Ростелеком - Связьинвест 1714 1
|Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1311 1
|Открытые технологии 716 1
|ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 1
|U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
|Apache Software Foundation - ASF 224 1
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 1
|EE Times 160 2
|New Scientist 1448 2
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 668 1
|The Guardian - Британская газета 387 1
|Gizmodo 131 1
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
|The Times 74 1
|PhysicsWorld 90 1
|Times 645 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.