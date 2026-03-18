R-Vision TIP R-Vision Threat Intelligence Platform R-Vision TI Feed R-Vision Threat Intelligence Feed


R Vision Threat Intelligence Platform (TIP) — комплексный продукт, который позволяет управлять данными об угрозах и эффективно их применять для защиты критичных информационных систем и ИТ-инфраструктуры. R Vision TIP обеспечивает автоматический сбор, нормализацию и обогащение индикаторов компрометации, получаемых из различных источников, передачу обработанных данных напрямую на средства защиты, а также поиск и обнаружение индикаторов в инфраструктуре организации.

18.03.2026 R-Vision выпустила обновления R-Vision SIEM 2.62.7 1
28.01.2025 Подтверждена совместимость R-Vision TIP и «Гарда Threat Intelligence» 2
25.11.2024 F.A.C.C.T. и R-Vision расширяют технологическое партнерство 4
31.10.2024 Вышла новая версия R-Vision TIP 3.33 с расширенной интеграцией с ФинЦЕРТ 1
17.07.2024 R-Vision TDP подтвердил соответствие стандартам кибербезопасности Белоруссии 1
20.05.2024 R-Vision TIP 3.24: расширенные возможности импорта данных и поддержка новых фидов ФинЦЕРТ «Фид-Антифрод» 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
29.01.2024 Платформа R-Vision TIP соответствует стандартам кибербезопасности Белоруссии 3
06.12.2023 R-Vision выпустила обновление платформы анализа данных киберугроз R-Vision TIP 3
18.10.2023 Алексей Дашков -

Алексей Дашков, R-Vision: Эффективно защищать инфраструктуру все сложнее при классическом подходе к ИБ
 

 1
09.08.2023 R-Vision представила обновление технологии R-Vision Endpoint 1
15.05.2023 X5 Group перевела процессы управления данными киберразведки на решение российского разработчика R-Vision 3
10.05.2023 R-Vision представила новую версию платформы анализа информации о киберугрозах R-Vision TIP 1
01.12.2022 R-Vision выпустила платформу R-Vision TIP версии 2.20 1
22.11.2022 R-Vision TIP сертифицирована ФСТЭК России по 4 уровню доверия 2
20.06.2022 В России впервые прошли международные киберучения 1
07.06.2022 На платформе для киберучений «Инфосистемы джет» теперь можно отработать сценарии использования продуктов R-Vision 1
21.04.2022 R-Vision выпустила новую версию платформы анализа информации об угрозах R‑Vision TIP 4
15.03.2022 R-Vision выпустила коммерческий релиз продукта R-Vision TDP 1
10.03.2022 R-Vision совместно с МТЕ поможет БГУИР в образовательном процессе 1
06.12.2021 R-Vision TIP 2.0: выше точность и еще больше качественных данных 3
24.09.2021 В R-Vision TIP расширены возможности автоматизации и редактирования индикаторов компрометации 2
10.08.2021 В R-Vision TIP появилась встроенная интеграция с Eset Threat Intelligence 2
21.07.2021 R-Vision и RST Cloud объявили о технологическом партнерстве 3
14.07.2021 Вышла новая версия платформы R-Vision TIP 2
07.07.2021 R-Vision выложили на GitHub исходный код скоринговой модели для ранжирования индикаторов компрометации 1
13.04.2021 R-Vision обновила платформу управления данными киберразведки R-Vision TIP 2
10.10.2019 Российская R-Vision представила решение для управления данными киберразведки 4

Публикаций - 28, упоминаний - 53

R-Vision TIP и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 238 26
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 425 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 851 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5414 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1223 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 181 2
МультиТек Инжиниринг - Multitech Engineering 2 1
RST Cloud - Технологии киберугроз 15 1
МегаФон 10269 1
Cisco Systems 5301 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 283 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 196 1
IBM - International Business Machines Corp 9635 1
GitHub 1004 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1610 1
ESET - ESET Software 1158 1
Fortinet 436 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1339 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 528 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 151 1
Palo Alto Networks 180 1
Россети Ленэнерго 1698 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1570 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1153 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 259 7
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 134 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5415 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5194 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13173 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 340 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32623 22
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 864 17
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2872 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74938 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34507 15
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 493 13
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2472 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13785 10
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1096 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23741 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26371 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4700 5
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 89 5
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1988 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12563 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58437 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8324 4
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 233 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4104 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 717 3
ITU - STIX - Structured Threat Information Expression 28 3
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 754 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2734 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 986 3
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 306 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  755 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7792 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8936 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7156 3
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 362 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2569 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4416 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1376 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 260 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13220 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4566 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22241 2
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1003 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1947 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4798 2
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 50 9
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  25 7
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5323 5
R-Vision EVO - R-Vision Endpoint 7 3
R-Vision UEBA - R-Vision User and Entity Behavior Analytics - R-Vision SENSE 9 3
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 85 3
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 73 2
R-Vision EVO 11 2
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 38 2
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 26 2
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 24 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 453 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 534 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 75 2
ESET Threat Intelligence 9 1
Intel Evo 110 1
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 26 1
Сбер - BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center - BI.ZONE SOAR - BI.ZONE IRP - BI.ZONE Incident Response Plan - BI.ZONE DFIR - BI.ZONE Digital Forensics and Incident Response - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 23 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 40 1
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center - Security Vision SIEM 16 1
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators - PT Threat Intelligence Feeds - PT Threat Analyzer 12 1
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 29 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 90 1
UserGate MC - UserGate Management Center 22 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 55 1
Kaspersky Security for Internet Gateway 4 1
МегаФон Security Awareness 6 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 1
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 23 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 47 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 70 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 26 1
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 43 1
Сбер - BI.Zone Compliance Platform - BI.Zone GRC - BI.Zone Governance, Risk and Compliance 26 1
Сбер - BI.ZONE Secure DNS 11 1
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 37 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Сбер - BI.Zone Mobile Security 2 1
Чулков Валерий 32 8
Соловей Антон 11 6
Бондаренко Александр 39 3
Баймашкин Камиль 8 2
Куценко Петр 6 1
Никуличев Виктор 16 1
Арефьев Николай 3 1
Елисеева Ольга 4 1
Шаламов Иван 3 1
Ревенко Григорий 2 1
Галимов Никита 1 1
Дашков Алексей 9 1
Милованов Андрей 46 1
Селезнев Илья 12 1
Ланской Даниил 3 1
Ляпунов Игорь 130 1
Пирожков Александр 4 1
Сметанев Игорь 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 160182 13
Беларусь - Белоруссия 6132 4
Казахстан - Республика 5903 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18987 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14651 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1086 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1088 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 720 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3767 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55647 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51799 7
Энергетика - Energy - Energetically 5595 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32339 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1344 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4744 2
Аудит - аудиторский услуги 3190 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 891 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1884 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15396 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8475 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3002 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8303 1
Информатика - computer science - informatique 1149 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10761 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7456 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6472 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3330 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1239 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5559 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 581 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1358 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 401 1
Киберучения 123 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 77 1
Gartner - Гартнер 3629 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 20 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 270 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/