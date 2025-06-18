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Ревенко Григорий
УПОМИНАНИЯ
|18.06.2025
|Axel Pro представила новую версию системы хранения и обработки событий LogIQ 2.4.0 1
|07.06.2022
|На платформе для киберучений «Инфосистемы джет» теперь можно отработать сценарии использования продуктов R-Vision 1
Ревенко Григорий и организации, системы, технологии, персоны:
|Axel Pro - Аксель Про 9 1
|R-Vision - Р-Вижн 174 1
|ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 152 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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