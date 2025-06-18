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Ревенко Григорий


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Axel Pro представила новую версию системы хранения и обработки событий LogIQ 2.4.0 1
07.06.2022 На платформе для киберучений «Инфосистемы джет» теперь можно отработать сценарии использования продуктов R-Vision 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ревенко Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

Axel Pro - Аксель Про 9 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 152 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
Оповещение и уведомление - Notification 4932 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5625 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2099 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1937 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2258 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 208 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 453 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1877 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  683 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4197 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 840 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13056 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30694 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4113 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2411 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29267 1
Markdown - Облегчённый язык разметки 19 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1018 1
Инфосистемы Джет - Jet CyberCamp 12 1
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  23 1
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 43 1
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 27 1
Елисеева Ольга 4 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30348 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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