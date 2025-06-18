Axel Pro представила новую версию системы хранения и обработки событий LogIQ 2.4.0

Продуктовая студия Axel Pro выпустила новую версию LogIQ 2.4.0. Обновление предлагает улучшения в функциональности, удобстве использования и безопасности.

Новая версия LogIQ 2.4.0 предоставляет расширенные возможности для работы с данными в формате JSON. Это упрощает анализ и обработку событий, поступающих в этом популярном формате. Также пользователи теперь могут настраивать оповещения о критических событиях, что позволяет оперативно реагировать на инциденты и обеспечивать непрерывность работы.

LogIQ 2.4.0 также предлагает ряд улучшений, направленных на повышение удобства и эффективности работы: добавлена поддержка протокола SMTPS для более безопасной отправки уведомлений по электронной почте; оптимизирован процесс создания виджетов непосредственно из таблицы событий для быстрой визуализации ключевых показателей; пользователи теперь могут переходить от графиков непосредственно к таблице событий, чтобы детально изучить данные и выявить первопричины; в таблицу событий добавлен таймлайн для наглядного представления временных последовательностей событий; добавлена возможность быстрого дополнения фильтров из значений любого поля в таблице событий, значительно упрощая поиск и анализ данных.

Разработчики LogIQ 2.4.0 также уделили особое внимание безопасности и стабильности системы и устранили: некорректную работа ролевой модели в определенных сценариях; неправильное отображение SQL-фильтров в режиме IQL; ошибку отображения виджетов HTML/Markdown.

«При выпуске нового релиза мы сосредоточились на тех улучшениях, которые реально экономят время и делают работу с логами проще. От расширенной поддержки JSON до удобной навигации между графиками и событиями – всё это направлено на то, чтобы быстрее находить ответы и реагировать на инциденты», – сказал Григорий Ревенко, директор продукта LogIQ.