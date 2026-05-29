Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

Bi.Zone Digital Risk Protection интегрирована с R-Vision Threat Intelligence Platform

Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и разработчик систем цифровизации и кибербезопасности R-Vision объявили об интеграции решений для раннего предупреждения кибератак Bi.Zone Digital Risk Protection и R-Vision TIP. Благодаря интеграции пользователи R-Vision TIP смогут получать данные Bi.Zone Digital Risk Protection напрямую в единый интерфейс системы наряду с информацией о внешних угрозах из других источников. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

R-Vision TIP — платформа для автоматизации работы с данными о киберугрозах. Решение объединяет коммерческие и открытые источники threat intelligence, помогает централизованно собирать, обрабатывать и передавать индикаторы компрометации в системы защиты, а также выявлять следы атак в инфраструктуре. Интеграция с Bi.Zone Digital Risk Protection позволяет централизованно работать с данными о внешних цифровых угрозах, включая фишинговые ресурсы и мошеннические домены, маскирующиеся под ресурсы компаний, утечки данных, а также нелегитимное использование брендов (в том числе в социальных сетях) и информационные атаки в открытых источниках.

Ежедневно платформа Bi.Zone Digital Risk Protection сканирует более 200 млн источников данных и проводит автоматический анализ свыше 1100 доменных зон. В 2025 г. специалисты Bi.Zone выявили и заблокировали почти 180 тыс. фишинговых ресурсов.

Кроме того, инструменты Bi.Zone Digital Risk Protection позволяют вести мониторинг официальных и неофициальных магазинов мобильных приложений, чтобы выявлять поддельные и вредоносные программы, которые мошенники распространяют от имени добросовестных разработчиков.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Digital Risk Protection: «Нелегитимное использование бренда, мошенничество от имени добросовестных организаций и утечки данных представляют не меньшую опасность для компаний, чем целевые атаки, и влекут за собой такие же серьезные финансовые и репутационные потери. Мы рады, что благодаря нашей интеграции с R-Vision пользователи R-Vision TIP смогут получать еще более полную и актуальную информацию о внешних цифровых угрозах, чтобы своевременно принять меры по защите и предотвратить ущерб».

Валерия Чулкова, руководитель продукта R-Vision TIP: «Мы видим растущий запрос заказчиков на консолидацию данных об угрозах и использование лучших специализированных источников в едином процессе работы с threat intelligence. Интеграция с Bi.Zone Digital Risk Protection объединяет экспертизу Bi.Zone в области цифровых рисков и возможности R-Vision TIP по централизованному управлению данными о киберугрозах, помогая организациям получать более полную картину внешнего ландшафта угроз».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Отбывающий срок основатель Group-IB Илья Сачков заработал 1,5 миллиарда рублей

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Переговорщики с киберпреступниками сами оказались преступниками

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Вредонос для Android выдает себя за приложение Starlink, заражая устройства банковскими троянами и криптомайнерами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290