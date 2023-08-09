R-Vision представила обновление технологии R-Vision Endpoint

R-Vision представила обновление технологии R-Vision Endpoint, обеспечивающей сбор данных, обнаружение и реагирование на конечных устройствах. Среди ключевых изменений – расширение списка интеграций с продуктами R-Vision. Также вендор усовершенствовал сбор событий с Linux-систем и добавил новые способы реагирования.

Технология R-Vision Endpoint – ключевой компонент экосистемы R-Vision EVO, который расширяет функциональные возможности других технологий и предоставляет дополнительные преимущества от их использования. Благодаря R-Vision Endpoint пользователь может проводить детализированную инвентаризацию активов, выявлять угрозы и осуществлять реагирование на инциденты непосредственно на конечных устройствах, а также автоматически проводить технический аудит всех популярных типов операционных систем на соответствие стандартам информационной безопасности.

Нововведения дают возможность использовать R-Vision Endpoint в качестве сенсора для обнаружения IoC на конечных узлах своей инфраструктуры. Теперь пользователи могут получать события не зависимо от конфигурации других систем защиты, а также от того, где расположен узел: внутри или вне периметра организации. Это стало возможным благодаря интеграции с платформой анализа информации о киберугрозах R-Vision TIP.

Кроме того, разработчик реализовал интеграцию R-Vision Endpoint с платформой автоматизации управления информационной безопасностью R-Vision SGRC, что позволяет проводить технический аудит узла на соответствие требованиям законодательства и выбранного уровня защиты. Таким образом, можно проверить корректность и оптимальность настроек операционной системы и прикладного программного обеспечения, а также удостовериться, насколько узел соответствует требованиями нормативно-правовых актов.

Еще одно важное обновление относится к улучшенному сбору событий с Linux-систем. В частности, компания R-Vision усовершенствовала технологию R-Vision Endpoint, добавив возможность централизованного управления политикой сбора событий информационной безопасности с узлов. Это особенно актуально для пользователей российских операционных систем, где настройка аудита событий информационной безопасности может быть сложной или полнота сбора данных не позволяет провести качественное расследование.

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Ряд других функциональных доработок связан с расширенным количеством возможных способов реагирования, за счет чего пользователи могут отправлять файлы с узла в любую систему, поддерживающую POST/PUT HTTP интерфейс, например, в песочницу. Также вендор дополнил компонент R-Vision Endpoint опцией централизованного поиска файлов по их хеш-суммам, благодаря этому можно быстро и эффективно обнаруживать другие пострадавшие узлы и предотвращать распространение угроз в организации.

«R-Vision Endpoint – значимый инструмент при выстраивании процессов комплексной защиты в организации. Его использование дает возможность заказчикам не только быстро отреагировать на инцидент, но расширить зону видимости многих событий, происходящих в системе, включая: действия пользователей, изменения файлов, запуск процессов и многое другое. Таким образом, R-Vision Endpoint позволяет обнаруживать аномалии и потенциальные угрозы, которые могут быть пропущены другими системами безопасности. Мы уверены, что данная технология станет незаменимой для более качественного обеспечения ИБ в корпоративной среде, и продолжаем активно ее развивать как один из ключевых компонентов нашей экосистемы». – сказал Петр Куценко, менеджер продукта R-Vision Endpoint в компании R-Vision.