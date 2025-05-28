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R-Vision EVO R-Vision Endpoint
Технология R-Vision Endpoint – ключевой компонент экосистемы R-Vision EVO, который расширяет функциональные возможности других технологий и предоставляет дополнительные преимущества от их использования. Благодаря R-Vision Endpoint пользователь может проводить детализированную инвентаризацию активов, выявлять угрозы и осуществлять реагирование на инциденты непосредственно на конечных устройствах, а также автоматически проводить технический аудит всех популярных типов операционных систем на соответствие стандартам информационной безопасности.
УПОМИНАНИЯ
R-Vision EVO и организации, системы, технологии, персоны:
|Никуличев Виктор 12 2
|Куценко Петр 6 2
|Дашков Алексей 2 1
|Gartner - Гартнер 3572 1
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