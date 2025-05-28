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R-Vision EVO R-Vision Endpoint


Технология R-Vision Endpoint – ключевой компонент экосистемы R-Vision EVO, который расширяет функциональные возможности других технологий и предоставляет дополнительные преимущества от их использования. Благодаря R-Vision Endpoint пользователь может проводить детализированную инвентаризацию активов, выявлять угрозы и осуществлять реагирование на инциденты непосредственно на конечных устройствах, а также автоматически проводить технический аудит всех популярных типов операционных систем на соответствие стандартам информационной безопасности.

УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Обновление R-Vision SIEM 2.3: масштабируемый сбор и оптимизация работы в распределенных инфраструктурах 1
05.02.2024 Новый функционал R-Vision UEBA 1.16 упрощает обнаружение угроз и аномалий 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
20.11.2023 R-Vision представила новую версию продукта R-Vision Endpoint 1.8 1
18.10.2023 Алексей Дашков -

Алексей Дашков, R-Vision: Эффективно защищать инфраструктуру все сложнее при классическом подходе к ИБ
 

 1
09.08.2023 R-Vision представила обновление технологии R-Vision Endpoint 1
05.07.2023 R-Vision выпустила платформу UEBA 1.14 для обнаружения угроз и расследования инцидентов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

R-Vision EVO и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 174 6
МегаФон 9279 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1293 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 346 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 353 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5033 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1002 1
Fortinet 393 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 138 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 215 1
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Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 233 4
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Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 414 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31843 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2380 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25997 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24825 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 630 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 220 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20640 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7537 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 822 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1303 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3815 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4058 2
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11734 1
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SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 402 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 250 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 768 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2771 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 155 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4978 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6419 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7340 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 208 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13771 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5322 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14906 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  679 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 717 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21809 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52791 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 374 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3244 1
R-Vision UEBA - R-Vision User and Entity Behavior Analytics 4 4
Linux OS 10228 3
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 27 3
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  23 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4698 3
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 3
Microsoft Windows 15902 2
R-Vision EVO 9 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 60 2
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 21 2
R-Vision VM 16 2
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 43 2
Apple macOS 2111 1
R-Vision SENSE 6 1
Intel Evo 105 1
Microsoft SysMon 8 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 26 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 241 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 201 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 67 1
Positive Technologies - PT Sandbox 84 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 142 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 277 1
Google Android 14271 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 22 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 80 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 71 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 110 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 163 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 17 1
Apple iOS 7968 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 375 1
Kaspersky SD-WAN 20 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 39 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 75 1
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