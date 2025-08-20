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R-Vision CMDB R-Vision Configuration Management Database

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.08.2025 R-Vision CMDB вошел в реестр российского ПО: новый инструмент для работы с ИТ и ИБ в единой консоли 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

R-Vision CMDB и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 267 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
Multifactor - Мультифактор 132 1
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DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 483 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 522 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 696 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 1
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 53 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 1
R-Vision EVO 12 1
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 30 1
R-Vision ITAM - R-Vision IT Asset Management - R-Vision Information Asset Management - R-Vision SAM - R-Vision Software Asset Management 3 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Петрова Дарья 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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