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Петрова Дарья
|02.04.2025
|Вышла версия R-Vision SOAR 5.4 с поддержкой Python-коннекторов и гибкой обработкой инцидентов 1
|08.07.2021
|Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack 1
Петрова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 837 1
|Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 75 1
|Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Герасимова Елена 2 1
|Ванурин Алексей 1 1
|Пырко Алексей 1 1
|Новиков Семен 1 1
|Небогатиков Андрей 1 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Гончаров Михаил 10 1
|Реймер Денис 54 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Гисина Анастасия 1 1
|Любушкина Александра 1 1
|Крикунова Ольга 1 1
|Малинков Роман 1 1
|Пархов Артур 1 1
|Савченко Максим 1 1
|Лубов Максим 1 1
|Былков Павел 1 1
|Zhang Victor - Чжан Виктор 3 1
|Гетьман Никита 1 1
|Мартюк Кирилл 1 1
|Алюшин Валерий 1 1
|Дин Дмитрий 1 1
|Кувшинов Марк 1 1
|Богатырев Николай 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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