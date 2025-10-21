Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184657
ИКТ 14347
Организации 11132
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3517
Системы 26309
Персоны 79370
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1257
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Савченко Максим


СОБЫТИЯ


21.10.2025 «Т-Банк» выходит на рынок аналитического консалтинга для бизнеса 1
08.07.2021 Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Савченко Максим и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 876 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 501 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 91 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7984 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 656 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1976 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 278 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2681 1
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 149 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1442 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5458 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 556 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12075 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21772 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14584 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16605 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56143 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71797 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25388 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 720 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4836 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2336 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3275 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1993 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5298 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8194 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9637 1
EA Origin 187 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 99 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 82 1
Google Android 14561 1
Apple iOS 8169 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 794 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
Герасимова Елена 2 1
Ванурин Алексей 1 1
Пырко Алексей 1 1
Новиков Семен 1 1
Небогатиков Андрей 1 1
Прохоров Фёдор 83 1
Фурсин Алексей 158 1
Гончаров Михаил 10 1
Мартюк Кирилл 1 1
Гисина Анастасия 1 1
Zhang Victor - Чжан Виктор 3 1
Кувшинов Марк 1 1
Богатырев Николай 1 1
Петрова Дарья 3 1
Гетьман Никита 1 1
Алюшин Валерий 1 1
Дин Дмитрий 1 1
Былков Павел 1 1
Любушкина Александра 1 1
Крикунова Ольга 1 1
Малинков Роман 1 1
Пархов Артур 1 1
Реймер Денис 54 1
Лубов Максим 1 1
Сергунина Наталья 371 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1788 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45289 1
Россия - РФ - Российская федерация 154746 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18384 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 256 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14851 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54397 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2912 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31413 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20068 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5446 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11614 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 85 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 357 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394144, в очереди разбора - 732200.
Создано именных указателей - 184657.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще