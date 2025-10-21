Получите все материалы CNews по ключевому слову
Савченко Максим
|«Т-Банк» выходит на рынок аналитического консалтинга для бизнеса 1
|Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 876 1
|Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 501 1
|Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 91 1
|Герасимова Елена 2 1
|Ванурин Алексей 1 1
|Пырко Алексей 1 1
|Новиков Семен 1 1
|Небогатиков Андрей 1 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Фурсин Алексей 158 1
|Гончаров Михаил 10 1
|Мартюк Кирилл 1 1
|Гисина Анастасия 1 1
|Zhang Victor - Чжан Виктор 3 1
|Кувшинов Марк 1 1
|Богатырев Николай 1 1
|Петрова Дарья 3 1
|Гетьман Никита 1 1
|Алюшин Валерий 1 1
|Дин Дмитрий 1 1
|Былков Павел 1 1
|Любушкина Александра 1 1
|Крикунова Ольга 1 1
|Малинков Роман 1 1
|Пархов Артур 1 1
|Реймер Денис 54 1
|Лубов Максим 1 1
|Сергунина Наталья 371 1
