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Аусферр ИТЦ Исследовательско-технологический центр
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 14 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 45, упоминаний - 47
Аусферр ИТЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 86 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 230 1
|Натрусов Артем 331 42
|Шадаев Максут 1253 42
|Чаркин Евгений 318 42
|Абакумов Евгений 231 42
|Нестеров Алексей 191 42
|Малышев Сергей 100 42
|Никитин Сергей 103 42
|Новикова Елена 108 42
|Ульянов Николай 177 42
|Теплицкий Дмитрий 89 42
|Воронин Павел 210 42
|Урусов Виктор 160 42
|Петухов Антон 63 42
|Нальский Максим 54 42
|Врацкий Андрей 177 42
|Соловьев Виталий 53 42
|Каушанский Александр 58 42
|Денисов Анатолий 59 42
|Распопов Алексей 50 42
|Харитонов Вадим 44 42
|Шмаков Антон 76 42
|Шаев Виталий 60 42
|Аксенов Олег 64 42
|Оберемок Надежда 46 42
|Аникин Дмитрий 70 42
|Милованов Андрей 47 42
|Солдатенкова Ксения 42 42
|Белан Иван 42 42
|Желнова Алина 43 42
|Артюхов Сергей 68 42
|Калякин Павел 83 34
|Катамадзе Анна 133 24
|Желтухин Вадим 81 24
|Краснов Александр 91 23
|Заянц Илья 57 23
|Кудашев Михаил 46 18
|Галкин Николай 143 15
|Цыганков Дмитрий 38 15
|Ермаков Николай 17 15
|Новиков Денис 29 15
|УралПолит.Ru 8 1
|Мобильные системы 118 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488798, в очереди разбора - 720641.
Создано именных указателей - 205002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488798, в очереди разбора - 720641.
Создано именных указателей - 205002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.