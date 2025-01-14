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Никуличев Виктор



14.01.2025 R-Vision SIEM получил сертификат соответствия ФСТЭК России 1
19.12.2024 Вышло крупное обновление системы управления событиями безопасности R‑Vision SIEM 2.0 1
26.09.2024 Обновление R-Vision SIEM 1.8: аудит источников событий, мониторинг систем и кластера и управление доступом 1
27.06.2024 Обновление R-Vision SIEM 1.6: оптимизация работы с помощью распределенного коррелятора 1
11.06.2024 Компания R-Vision объявила о публичном размещении собственного плагина R-Object 1
19.03.2024 R-Vision SIEM стал первым решением для управления событиями в репозитории «Ассоциации ФинТех» 1
05.02.2024 Новый функционал R-Vision UEBA 1.16 упрощает обнаружение угроз и аномалий 1
16.01.2024 R-Vision представила новую версию R-Vision SIEM 1.3 1
05.07.2023 R-Vision выпустила платформу UEBA 1.14 для обнаружения угроз и расследования инцидентов 1
13.12.2021 R-Vision выпустила новую версию аналитической платформы кибербезопасности Sense 1.5 1
18.05.2021 R-Vision выпустила коммерческий релиз продукта R-Vision SENSE 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Никуличев Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 153 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 5
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 224 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
Оповещение и уведомление - Notification 4605 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 229 1
Repository - Репозиторий 852 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 104 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 715 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 133 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1077 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 119 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 1
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 37 3
R-Vision SIEM 15 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
R-Vision SENSE 6 3
R-Vision EVO - R-Vision Endpoint 6 2
R-Vision UEBA - R-Vision User and Entity Behavior Analytics 4 2
Microsoft Windows 15656 2
Microsoft Visual Studio 411 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
Apple macOS 2059 1
Linux OS 9936 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 1
Kaspersky Security Center - KCS 66 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
Баймашкин Камиль 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 4
Энергетика - Energy - Energetically 5082 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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