Новый функционал R-Vision UEBA 1.16 упрощает обнаружение угроз и аномалий

Компания R-Vision выпустила обновление для R-Vision UEBA 1.16, чтобы повысить эффективность ИБ-специалистов. В новой версии разработчик расширил сценарии детектирования 15 аномалиями. Добавил новый раздел «Профиль пользователя» для наблюдения за объектом, а также изменил визуализацию таймлайна, чтобы ускорить сбор артефактов при расследовании. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

R-Vision внес крупные изменения в процесс работы с объектами наблюдения. Разработчик добавил в интерфейс новое окно — «Профиль пользователя», в котором ИБ-специалисты могут мгновенно получать детальную сводку по всем сессиям объекта наблюдения, анализировать их в одном окне, а также оставлять комментарии. Кроме того, разработчик разделил хронологию событий на сессии, ограничив показ активности объекта наблюдения одними сутками. Для каждой сессии отображается широкий спектр данных о поведении пользователя за выбранный период времени: аномалии, сработавшие оповещения, учетные записи, оборудование и общий рейтинг. Теперь в сессиях группируются однотипные события ИБ, чтобы повысить информативность таймлайна и делать его более удобным для анализа данных. Новые функции позволят специалистам быстро формировать контекст расследования и могут в три раза сократить время на сбор артефактов.

Команда R-Vision продолжает расширять возможности детектирования для лучшей защиты от угроз. Поэтому в новой версии R-Vision UEBA 1.16 разработчик добавил два новых программных эксперта — BruteForce и VPN Connections, которые расширили сценарии детектирования 15 новыми аномалиями. Программы помогают обнаружить сценарии перебора учетных данных пользователей (Bruteforce) и факт множественного подключения VPN за короткое время с учетом геолокации (VPN Connections). Теперь аналитики могут выявлять основные угрозы в автоматическом режиме.

Кроме того, в обновление R-Vision UEBA 1.16 также вошли следующие изменения:

– у ИБ-специалистов появилась возможность создавать виджеты — листы наблюдения для точечного наблюдения за объектами. В них можно внести объекты, которые требуют дополнительного внимания, чтобы контролировать происходящие события;

– добавлена глубокая интеграция с AD и расширенными возможностями API, благодаря которым доступна расширенная карточка объекта наблюдения;

– усилено взаимодействие с R-Vision Endpoint для оперативного получения необходимых данных и R-Vision SOAR для передачи более детальной информации об инциденте и своевременного реагирования на него.

Сергей Полевой, «Терралинк Технолоджис»: Промышленность уже сегодня может перейти на отечественное ПО Бизнес

Помимо новых функций, R-Vision UEBA успешно прошла сертификационные испытания на соответствие требованиям к защите информации по четвертому уровню доверия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Теперь платформа может использоваться: в государственных информационных системах до первого класса защищенности; информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности; автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) до первого класса защищенности; на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) России.

«В программные эксперты R-Vision UEBA заложены лучшие практики анализа данных и эффективный объектный подход. В совокупности они позволяют в автоматическом режиме детектировать аномалии, своевременно информировать о возможных угрозах и оперативно собирать контекст для расследования» — сказал Виктор Никуличев, продукт-менеджер компании R-Vision.

***

R-Vision – разработчик систем кибербезопасности. Компания с 2011 г. создает технологии, которые помогают организациям противостоять актуальным киберугрозам и обеспечивать управление информационной безопасностью. Технологии R-Vision используются в крупнейших банках, государственных организациях, нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии, промышленности и компаниях других отраслей.