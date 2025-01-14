R-Vision SIEM получил сертификат соответствия ФСТЭК России

Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, объявила, что система мониторинга событий ИБ R-Vision SIEM прошла все необходимые сертификационные испытания в системе сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Сертификат соответствия ФСТЭК России №4888, выданный 10 декабря 2024 г., подтверждает, что R-Vision SIEM соответствует четвертому уровню доверия согласно условиям и требованиям, описанным в документе «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020).

Сертификат ФСТЭК России позволяет использовать R-Vision SIEM: на значимых объектах критической информационной инфраструктуры России до первойй категории значимости включительно; в государственных информационных системах (ГИС) первого класса защищенности; в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами первого класса защищенности; в информационных системах персональных данных (ИСПДн); в информационных системах общего пользования второго класса.

«Сертификация R-Vision SIEM ФСТЭК России подтверждает высокий уровень доверия к продуктам R-Vision со стороны регулятора и открывает новые возможности для компаний, которые хотят повысить защищенность информационных систем за счет применения передовых технологий защиты, — отметил Виктор Никуличев, продакт-менеджер R-Vision SIEM. — R-Vision SIEM нативно интегрирован с технологией Kubernetes и поставляется в сертифицированной версии, полностью готовой к развертыванию в среде оркестрации. Это особенно важно для компаний, которые попадают под требования регулятора. Кроме того, каждая инсталляция автоматически получает все преимущества Kubernetes, что значительно повышает надежность и отказоустойчивость системы. На данный момент мы успешно реализовали ряд проектов для заказчиков из промышленной, финансовой и других отраслей экономики. И благодаря сертификации планируем в дальнейшем расширить сотрудничество с новыми организациями».

R-Vision SIEM также включен в Единый реестр отечественного ПО Минцифры России. Реестровый номер записи № 21323 от 8 февраля 2024 г. Включение в Единый реестр отечественного ПО Минцифры России подтверждает, что R-Vision SIEM соответствует требованиям политики импортозамещения, что особенно важно в контексте выполнения указа Президента России № 250 от 1 мая 2022 г.