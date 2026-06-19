Разделы

ПО Безопасность
|

R-Vision и УЦСБ объединяют экспертизу для повышения эффективности киберзащиты

R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, и УЦСБ, российский системный интегратор, заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию комплексных проектов в области информационной безопасности на базе единой технологической платформы R-Vision EVO. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Соглашение предусматривает ранний доступ УЦСБ к платформенным решениям R-Vision, совместное тестирование нового функционала, а также участие в проектировании, внедрении и развитии платформы R-Vision EVO.

Помимо этого, объединение технологической экспертизы R-Vision и проектного опыта УЦСБ позволит повысить эффективность процессов обеспечения информационной безопасности, мониторинга и реагирования на киберинциденты.

Валерий Богдашов, генеральный директор R-Vision:«R-Vision и УЦСБ уже не первый год работают вместе над проектами в сфере кибербезопасности. За это время партнёрство переросло в устойчивое взаимодействие, основанное на реальной практике и общих задачах. Сегодня отрасль требует не просто внедрения отдельных решений, а выстраивания непрерывной защиты, где важны скорость реакции и согласованность процессов. Совместная работа на базе платформы R-Vision EVO позволит объединить наши подходы и усилить эффективность защиты в инфраструктурах заказчиков».

Валентин Богданов, генеральный директор УЦСБ: «Наше сотрудничество с R-Vision перешло в новую фазу совместного совершенствования технологической платформы. Привилегия раннего доступа позволяет апробировать платформу в реальных сценариях эксплуатации и условиях специфических отраслевых требований ИБ наших Заказчиков. Команда УЦСБ готова решать актуальные задачи кибербезопасности в рамках единой платформы R-Vision EVO, с адаптацией продукта к уникальным условиям эксплуатации и ИТ-инфраструктуры».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа вместо хаоса: как российское решение наводит порядок в коде и его безопасности

В миллионах iPhone и часов Watch найдена опасная уязвимость. Залатать ее невозможно

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения

Новый «червь» охотится за данными криптокошельков, распространяясь через «флешки»

ИИ под надзором: как изолированный контур решает проблему безопасности агентов

«Дыра», которую прежде считали мелкой, делает файерволлы бесполезными

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще