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Индексная книга (каталог) CNews*
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Куценко Петр

СОБЫТИЯ


30.10.2026 Bi.Zone запустила образовательную платформу с практическим обучением на реальных продуктах 1
20.11.2023 R-Vision представила новую версию продукта R-Vision Endpoint 1.8 1
09.08.2023 R-Vision представила обновление технологии R-Vision Endpoint 1
21.04.2022 Российские proxy занимают рынок 1
11.01.2022 Представлен шлюз веб-безопасности Solar webProxy 3.7 с глубоким анализом сетевого трафика nDPI 1
20.04.2021 В новой версии Solar webProxy 3.6 появилась функциональность обратного прокси-сервера 1
19.01.2021 Новая версия Solar webProxy 3.5 дополнена ролевой моделью разграничения прав доступа и гибким экспортом данных из системы 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Куценко Петр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1271 4
Ростелеком 11093 4
R-Vision - Р-Вижн 287 2
Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 650 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6499 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37052 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36329 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8072 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14535 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55238 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4637 3
Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 95 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3038 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28706 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1424 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16918 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2516 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 286 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8571 2
Proxy-server Reverse - функциональность обратного прокси-сервера 38 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 399 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34176 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 469 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1742 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13734 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2111 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7842 1
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 129 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2146 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 288 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13919 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6941 1
VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol - сетевой протокол доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза 39 1
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 51 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 314 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 2043 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1665 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24424 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 801 1
Маршрутизация - Routing 641 1
Proxy-server - Прокси-сервер 351 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1075 1
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1207 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5546 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 184 4
Linux OS 11726 2
R-Vision EVO 19 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 395 1
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 30 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 1
Microsoft Windows 17078 1
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  26 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5937 1
Microsoft SysMon 9 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 291 1
Россия - РФ - Российская федерация 169438 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7624 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2544 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16461 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11805 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58770 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2893 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6004 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4129 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54393 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4070 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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